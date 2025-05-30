¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Ã³°¹ñÀÒ±à»ù¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎºÇÁ°Àþ¡Û97.2%¤¬¡¢³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊÝ°é¤ËÆñ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¡¢2024Ç¯Èæ1.1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡¡¿©¤Î¹¥¤ß¤«¤é½¡¶µ¤Þ¤Ç¡¢¹¤¬¤ë¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸ÊÝ°é¡×¤Î²ÝÂê
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÌÀÆü¹á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇëÌî µÈÂ¯¡¢https://www.g-asuka.co.jp/index.htm(https://www.g-asuka.co.jp/index.htm)¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤ÈÌ¤Íè¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Connect¡Ê·Ò¤¬¤ê¡¢·ë¤Ó¤Ä¤¡Ë¤¹¤ëÊÝ°é¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö»Ò¤Í¤¯¤È¥é¥Ü¡Êhttps://konnect-labo.jp/(https://konnect-labo.jp/)¡Ë¡×¤Ï¡¢³°¹ñÀÒ±à»ù¤òÊÝ°é¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊÝ°é»Î108Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û³°¹ñÀÒ±à»ù¤Ø¤ÎÊÝ°é²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄêÅÀÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯ÈÇ¤ÎÆ±ÆâÍÆÄ´ºº¡Ê¢¨1¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- 01¡Ã97.2%¤¬¡¢¡Ö³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊÝ°é¡×¤ËÆñ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¡¢2024Ç¯Èæ1.1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¡Ö»Ø¼¨¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê50.5%¡Ë¤¬ºÇÂ¿
- 02¡ÃÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¾ìÌÌ¡¢¡ÖÆüËÜ¿©¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê44.4%¡Ë¤ä¡Ö½¡¶µ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê39.4%¡Ë¤¬¾å°Ì
- 03¡Ã54.6%¤¬¡¢³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¸¦½¤¤Ø¤Î»²²Ã·Ð¸³¤Ê¤·¡Ê2024Ç¯Èæ4.1¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¡¢¤¦¤Á69.5%¤¬¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ò³Ø¤Ö¸¦½¤¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´õË¾
ËÜÄ´ºº¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bit.ly/43LAgym(https://bit.ly/43LAgym)
¢£Ä´ºº³µÍ×- Ä´ººÌ¾¾Î¡§¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û³°¹ñÀÒ±à»ù¤Ø¤ÎÊÝ°é²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄêÅÀÄ´ºº
- Ä´ººÊýË¡¡§IDEATECH¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á¥Çー¥¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ê¥µ¥Ôー(R)︎¡×¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
- Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î24Æü～Æ±Ç¯3·î26Æü
- Í¸ú²óÅú¡§³°¹ñÀÒ±à»ù¤òÊÝ°é¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊÝ°é»Î108Ì¾
¢¨1¡Ã¡Ú2024Ç¯ÈÇ¡Û³°¹ñÀÒ±à»ù¤Ø¤ÎÊÝ°é²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄêÅÀÄ´ºº¡§2024Ç¯5·î17Æü～Æ±Ç¯5·î20Æü¡Ãhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000043389.html
¢¨2¡Ã¹ç·×¤ò100%¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¼¿ô¤Î½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î·×»»ÃÍ¤È¤Ï¼ã´³¤Îº¹°Û¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãÍøÍÑ¾ò·ï¢ä
1¡¡¾ðÊó¤Î½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡Ö»Ò¤Í¤¯¤È¥é¥Ü¡×¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://konnect-labo.jp/
¢£97.2%¤¬¡¢¡Ö³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊÝ°é¡×¤ËÆñ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¡¢2024Ç¯Èæ1.1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý
¡¡¡ÖQ1.¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊÝ°é¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Æñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=108¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡×¤¬54.6%¡¢¡Ö¤ä¤ä¤¢¤ë¡×¤¬42.6%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯¡Ên=108¡Ë¡ä
¡¦¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡§54.6%
¡¦¤ä¤ä¤¢¤ë¡§42.6%
¡¦¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡§2.8%
¡¦Á´¤¯¤Ê¤¤¡§0.0%
¡ã2024Ç¯¡Ên=104¡Ë¡ä
¡¦¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡§48.0%
¡¦¤ä¤ä¤¢¤ë¡§48.1%
¡¦¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡§2.9%
¡¦Á´¤¯¤Ê¤¤¡§1.0%
¢£³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊÝ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¡Ö»Ø¼¨¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¡Q1¤Ç¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ2.¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=105¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»Ø¼¨¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤¬50.5%¡¢¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤ë¸À¸ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬47.6%¡¢¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬47.6%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯¡Ên=105¡Ë¡ä
¡¦»Ø¼¨¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡§50.5%
¡¦ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¸À¸ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡§47.6%
¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡§47.6%
¡¦ÆüËÜ¸ì¡¦ÆüËÜÊ¸²½¤Î¶µ¤¨Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡§44.8%
¡¦½¸ÃÄÀ¸³è¡¦½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¡§31.4%
¡¦Â¾±à»ù¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡§21.9%
¡¦ÆüËÜ¿©¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¡§20.0%
¡¦½¡¶µ¤Ê¤É¤Ç¸ÄÊÌ¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡§17.1%
¡¦ÆüËÜ¤Î²Î¤ä³¨ËÜ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡§13.3%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§1.0%
¡ã2024Ç¯¡Ên=100¡Ë¡ä
¡¦»Ø¼¨¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡§56.0%
¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡§49.0%
¡¦ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¸À¸ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡§42.0%
¡¦ÆüËÜ¸ì¡¦ÆüËÜÊ¸²½¤Î¶µ¤¨Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡§40.0%
¡¦½¸ÃÄÀ¸³è¡¦½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¡§34.0%
¡¦ÆüËÜ¿©¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¡§30.0%
¡¦½¡¶µ¤Ê¤É¤Ç¸ÄÊÌ¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡§29.0%
¡¦Â¾±à»ù¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡§22.0%
¡¦ÆüËÜ¤Î²Î¤ä³¨ËÜ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡§15.0%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§7.0%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§1.0%
¢£¡ÖÍ§Ã£¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤Å¤é¤¤¡×¤ä¡ÖÊì¹ñ¸ì¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ËÝÌõµ¡¤Ê¤É»È¤Ã¤Æ¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â
¡¡Q2¤Ç¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×°Ê³°¤ò²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ3.Q2¤Ç²óÅú¤·¤¿°Ê³°¤Ë¡¢Æñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¼«Í³²óÅú¡Ë¡×¡Ên=104¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÍ§Ã£¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤Å¤é¤¤¡×¤ä¡ÖÊì¹ñ¸ì¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ËÝÌõµ¡¤Ê¤É»È¤Ã¤Æ¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É61¤Î²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯¡Ên=104¡Ë¡§¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
- ¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤¬¹â¤¤¡£
- Í§Ã£¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤Å¤é¤¤¡£
- Ê¸²½¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇÇ§¼±¤«¤éÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£
- ÊÝ¸î¼Ô¤ËºÙ¤«¤¤ÅÀ¤ä»ý¤ÁÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤¬Æñ¤·¤¤¡£
- Êì¹ñ¸ì¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ËÝÌõµ¡¤Ê¤É»È¤Ã¤Æ¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡£
- ¤«¤Ê¤êÁ°¤Ê¤Î¤ÇÃ´Ç¤¤Î¼«Ê¬¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ò¹â³Û¤Ç¹ØÆþ¡£¼«Ê¢¤ÇÃ´Ç¤Ç¤¤»¤Ï¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
- Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤«¤é²¼Ãå¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Ô¥¢¥¹¡¢¹á¿å¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¤Ä¤¤¤Ê¤É¡£
¡ã2024Ç¯¡Ên=99¡Ë¡§¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
- ½¡¶µ¤ÎÆÚÆù¥¨¥¥¹¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¯¡¢»ÔÈÎ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ê¡¢¹Ô»ö¤äÏ¢Íí»ö¹à¤Ê¤ÉÅÁ¤¨Êý¤¬Æñ¤·¤¤¡£
- 3ºÐ°Ê²¼¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â5ºÐ°Ê¾å¤À¤È¤¢¤ëÄøÅÙÊì¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ä¸ÀÍÕ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤·Âº½Å¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
- ±Ñ¸ì¤Ê¤é¤Þ¤À»ä¼«¿È¤â¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¤Ï»Ò¤É¤â¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤é¤º¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£
- ½¡¶µ¾å¤ÎÇÛÎ¸¤ä³ÎÇ§¡£
- ÆüËÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ß¤¤¤ÎÊ¸²½¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤¦ÊÝ°é¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡£
- ÆüËÜ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£91.7%¤¬¡¢³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊÝ°é¤Ë¡ÖÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡¢2024Ç¯¤è¤ê5.2¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤·ë²Ì¤Ë
¡¡¡ÖQ4.¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊÝ°é¤Ë´Ø¤·¤ÆÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=108¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡×¤¬45.4%¡¢¡Ö¤ä¤ä¤¢¤ë¡×¤¬46.3%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯¡Ên=108¡Ë¡ä
¡¦¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡§45.4%
¡¦¤ä¤ä¤¢¤ë¡§46.3%
¡¦¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡§7.4%
¡¦Á´¤¯¤Ê¤¤¡§0.9%
¡ã2024Ç¯¡Ên=104¡Ë¡ä
¡¦¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡§45.2%
¡¦¤ä¤ä¤¢¤ë¡§41.3%
¡¦¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡§13.5%
¡¦Á´¤¯¤Ê¤¤¡§0.0%
¢£Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¾ìÌÌ¡¢¡ÖÆüËÜ¿©¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö½¡¶µ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö²½¾Ñ¤ä¥Ô¥¢¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬¾å°Ì
¡¡Q4¤Ç¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ5.¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=99¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆüËÜ¿©¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬44.4%¡¢¡Ö½¡¶µ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤¬39.4%¡¢¡Ö²½¾Ñ¤ä¥Ô¥¢¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬32.3%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯¡Ên=99¡Ë¡ä
¡¦ÆüËÜ¿©¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§44.4%
¡¦½¡¶µ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡§39.4%
¡¦²½¾Ñ¤ä¥Ô¥¢¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡§32.3%
¡¦¤ªÈ¤¤ò»È¤¦¤Î¤¬¶ì¼ê¡§29.3%
¡¦´á¶ñÅù¤Î»äÊª¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡§21.2%
¡¦½¡¶µ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡§20.2%
¡¦Êì¹ñ¸ì°Ê³°¤òÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡§20.2%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§5.1%
¡¡ーÊÝ¸î¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇÂ¾¤Î²ÈÄí¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿
¡¡ー½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤¬Æñ¤·¤¤
¡¡ーÊÒÉ¨Î©¤Æ¤ÆºÂ¤ë
¡¡ー¤¹¤°Éþ¤òÃ¦¤°
¡¡ー¼«Í³¤Ê¶µ°é¤òµá¤á¤é¤ì¤¿
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§2.0%
¡ã2024Ç¯¡Ên=90¡Ë¡ä
¡¦²½¾Ñ¤ä¥Ô¥¢¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡§41.1%
¡¦½¡¶µ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡§41.1%
¡¦ÆüËÜ¿©¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§38.9%
¡¦¤ªÈ¤¤ò»È¤¦¤Î¤¬¶ì¼ê¡§32.2%
¡¦½¡¶µ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡§31.1%
¡¦Êì¹ñ¸ì°Ê³°¤òÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡§25.6%
¡¦´á¶ñÅù¤Î»äÊª¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡§22.2%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§10.0%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§2.2%
¢£¡Ö½¡¶µ¿©¤Î¼ïÎà¤ÎÂ¿¤µ¡×¤ä¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÂª¤¨Êý¤¬°ã¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤â
¡¡Q5¤Ç¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×°Ê³°¤ò²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ6.Q5¤Ç²óÅú¤·¤¿°Ê³°¤Ë¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¼«Í³²óÅú¡Ë¡×¡Ên=97¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½¡¶µ¿©¤Î¼ïÎà¤ÎÂ¿¤µ¡×¤ä¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÂª¤¨Êý¤¬°ã¤¦¡×¤Ê¤É53¤Î²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯¡Ên=97¡Ë¡§¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
- ½¡¶µ¿©¤Î¼ïÎà¤ÎÂ¿¤µ¡£
- Â¿Ê¸²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡£
- ¿©»ö¡¢²ÙÊª¡¢ÍÎÉþ¤Ê¤É¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÆñ¤·¤¤¡£
- ¹Ô»ö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£
- ¤È¤Ë¤«¤¯¸üÃå¤ò¤µ¤»¤ë¡£
- ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÂª¤¨Êý¤¬°ã¤¦¡£
- Âß¤·½Ð¤·¤·¤¿°áÉþ¤òÀöÂõ¤»¤º¤Ë»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¤³¤È¡ÊÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÀöÂõ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë²ÈÄí¤·¤«¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë°áÉþ¤Î·è¤Þ¤ê»ö¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ªÍÂ¤«¤ê»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤Ï¢Íí¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡£
¡ã2024Ç¯¡Ên=88¡Ë¡§¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
- À¸³è½¬´·¤ä»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£
- Îó¤ËÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¡£
- ÉþÁõ¤Î´¶³Ð¡£
- Ä´Ì£ÎÁ¤Î°ã¤¤¡£
- ¤ªµ§¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
- ¿©Ê¸²½¡¢À¸³è½¬´·¤ÎÁê°ãÅùÂ¿ÊýÌÌ¤Ç°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£
- ¶½Ì£¤ò¤â¤Ä´á¶ñ¤ä³¨ËÜ¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¢£54.6%¤¬¡¢³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¸¦½¤¤Ø¤Î¡Ö»²²Ã·Ð¸³¤Ê¤·¡×¡¢2024Ç¯¤«¤é4.1¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯
¡¡¡ÖQ7.¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¸¦½¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=108¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤¬45.4%¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤¬54.6%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯¡Ên=108¡Ë¡ä
¡¦¤¢¤ë¡§45.4%
¡¦¤Ê¤¤¡§54.6%
¡ã2024Ç¯¡Ên=104¡Ë¡ä
¡¦¤¢¤ë¡§41.3%
¡¦¤Ê¤¤¡§58.7%
¢£69.5%¤¬¡¢³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¸¦½¤¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´õË¾
¡¡Q7¤Ç¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ8.¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¸¦½¤¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=59¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡×¤¬18.6%¡¢¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤¬50.9%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯¡Ên=59¡Ë¡ä
¡¦Èó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡§18.6%
¡¦¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡§50.9%
¡¦¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡§28.8%
¡¦Á´¤¯¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡§1.7%
¡ã2024Ç¯¡Ên=61¡Ë¡ä
¡¦Èó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡§14.7%
¡¦¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡§60.7%
¡¦¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡§23.0%
¡¦Á´¤¯¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡§1.6%
¢£³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò³Ø¤Ö¸¦½¤¤òµá¤á¤ëÍýÍ³¡¢¡Ö¿§¡¹¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¤ÎÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦³Ø¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É
¡¡Q8¤Ç¡ÖÈó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ9.¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¸¦½¤¤¬Íß¤·¤¤ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¼«Í³²óÅú¡Ë¡×¡Ên=41¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿§¡¹¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¤ÎÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦³Ø¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ê¤É29¤Î²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯¡Ên=41¡Ë¡§¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
- ¤É¤¦ÊÝ°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£
- ËÝÌõµ¡Ç½¤Î¤¢¤ëµ¡ºà¤Ê¤É¤ò±à¤ÎÊý¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¼¤«¤±¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡©¤Ê¤É¡£
- ¿§¡¹¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¤ÎÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£
- ÊÝ¸î¼Ô¤ËÂçÀÚ¤ÊÏ¢Íí¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯»Ò¤É¤â¤¬º¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
- ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢Â¾¹ñ¤Ç¤Ï¥¿¥Öー¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡£
- ²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¤°Ù¡£
- ¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦³Ø¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡ã2024Ç¯¡Ên=46¡Ë¡§¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
- ÃÎ¼±¤òÆÀ¤¿¤¤¤«¤é¡£
- »ëÌî¤ò¹¤²¤¿¤¤¤¿¤á¡£
- ÅÁ¤¨Êý¤äÂÐ±þ¤Î»ÅÊý¡¢´Ø·¸À¤ò¾å¼ê¤¯ÃÛ¤¯¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¡£
- Ã´Åö¥¯¥é¥¹¤Ë³°¹ñÀÒ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£
- ³°¹ñÀÒ¤Î»Ò¤É¤â¤Î°é¤Á¤äÆÃÀ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡£
- ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë·Á¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¿©»öÌÌ¤Ê¤É¡£
- °ÛÊ¸²½¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¡£
¢£60.2%¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¸¦½¤¤Ø¤Î¡Ö»²²Ã·Ð¸³¤Ê¤·¡×¡¢2024Ç¯¤«¤é6.1¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯
¡¡¡ÖQ10.¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¸¦½¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=108¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤¬39.8%¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤¬60.2%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯¡Ên=108¡Ë¡ä
¡¦¤¢¤ë¡§39.8%
¡¦¤Ê¤¤¡§60.2%
¡ã2024Ç¯¡Ên=104¡Ë¡ä
¡¦¤¢¤ë¡§33.7%
¡¦¤Ê¤¤¡§66.3%
¢£60.0%¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¸¦½¤¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´õË¾
¡¡Q10¤Ç¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ11.¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¸¦½¤¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=65¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡×¤¬12.3%¡¢¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤¬47.7%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯¡Ên=65¡Ë¡ä
¡¦Èó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡§12.3%
¡¦¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡§47.7%
¡¦¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡§36.9%
¡¦Á´¤¯¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡§3.1%
¡ã2024Ç¯¡Ên=69¡Ë¡ä
¡¦Èó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡§11.5%
¡¦¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡§49.3%
¡¦¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡§30.4%
¡¦Á´¤¯¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡§8.7%
¢£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¸¦½¤¤òµá¤á¤ëÍýÍ³¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ä¡Ö³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ëÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É
¡¡Q11¤Ç¡ÖÈó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ12.ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¸¦½¤¤¬Íß¤·¤¤ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¼«Í³²óÅú¡Ë¡×¡Ên=39¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¡×¤ä¡Ö³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ëÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¤Ê¤É23¤Î²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯¡Ên=39¡Ë¡§¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
- ¼«Ê¬¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¡£
- ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¯¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬ÉÔ°Â¤À¤«¤é¡£
- ³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ëÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£
- ÅÁÅý¹Ô»ö¤äÍ³Íè¤ò¼«Ê¬¤¬¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æº¤¤ë¤«¤é¡£
- µ¤»ý¤Á¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤«¤é
- ÉáÄÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¸²½¤Ê¤Î¤ÇÀâÌÀ¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£
- »Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡ã2024Ç¯¡Ên=42¡Ë¡§¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
- ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¼«Ê¬¼«¿ÈÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¶µ¤¨Êý¤ò¤·¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤À¤«¤é¡£
- ÆüËÜ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¹ñ¤Ê¤Î¤«¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£
- ¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£
- Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£
- ÆüËÜ¤ÎÊÝ°é½ê¤Î¹Ô»ö¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡£Æþ³Ø¼°¤äÂ´±à¼°¤Ê¤ÉÂç»ö¤Ê¹Ô»ö¤À¤È¸À¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
- ¹Ô»ö¤ÎÍ³Íè¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
- ¤»¤Ã¤«¤¯ÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£
¢£¤Þ¤È¤á
¡¡º£²ó¤Ï¡¢³°¹ñÀÒ±à»ù¤òÊÝ°é¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊÝ°é»Î108Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û³°¹ñÀÒ±à»ù¤Ø¤ÎÊÝ°é²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄêÅÀÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢97.2%¡Ê2024Ç¯Èæ1.1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡Ë¤¬¡¢¡Ö³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊÝ°é¡×¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¡Ö»Ø¼¨¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê50.5%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤è¤ê5.2¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤91.7%¤¬¡¢³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊÝ°é¤Ë¡ÖÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¿©¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê44.4%¡Ë¤ä¡Ö½¡¶µ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê39.4%¡Ë¡¢¡Ö²½¾Ñ¤ä¥Ô¥¢¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê32.3%¡Ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¸¦½¤¤Ø¤Î»²²Ã·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ÊÝ°é»Î¤Ï54.6%¡Ê2024Ç¯Èæ4.1¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¤Ç¡¢¤¦¤Á69.5%¤¬¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ò³Ø¤Ö¸¦½¤¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÝ°é»Î¤¬³°¹ñÀÒ±à»ù¤ÎÊÝ°é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ëÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¹ñÀÒ¤Î°ã¤¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë½½Ê¬¤ÊÊÝ°é¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤¬¿Ê¤ß³°¹ñ¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢ÊÝ°é¸½¾ì¤Ç¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢¸ß¤¤¤ÎÊ¸²½¤òÂº½Å¤¹¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢ÊÝ°é»Î¼«¿È¤¬°ÛÊ¸²½Íý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Æ±»þ¤Ë¼«¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¹â¤á¤ë¸¦½¤¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ê¸²½¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ëÊÝ°é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ó°é¤Ä¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bit.ly/43LAgym(https://bit.ly/43LAgym)
¢£¡Ö»Ò¤Í¤¯¤È¥é¥Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö»Ò¤Í¤¯¤È¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¡ÜNursery¡ÊÊÝ°é¡Ë¡ÜEducation¡Ê¶µ°é¡Ë¡¦Entertainment¡Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¡ÜCreation¡ÊÁÏÂ¤¡Ë¡ÜTrend¡Ê¥È¥ì¥ó¥É¡Ë¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÌ¤Íè¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Connect¡Ê·Ò¤¬¤ê¡¢·ë¤Ó¤Ä¤¡Ë¤¹¤ëÊÝ°é¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤äÊÝ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×¤ä¡Ö¥Ë¥åー¥¹/µ»ö¡×¡¢¤Þ¤¿¡Ö»Ò¤Í¤¯¤È¥é¥Ü¡×¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§»Ò¤Í¤¯¤È¥é¥Ü
»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¡¡§Ëö×¢ ¹ä
£Õ£Ò£Ì¡¡¡¡¡¡¡§https://konnect-labo.jp/
¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡§¡¦Áª¤Ð¤ì¤ë±à¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÊÝ°é»ÜÀß¸þ¤±¸¦½¤¡õ½ä²ó¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÊÝ°éÀìÌç¼Â¾Ú¼Â¸³ ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀÆü¹á
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§1994Ç¯8·î30Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇëÌî µÈÂ¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¾®ÀÐÀî5ÃúÌÜ2ÈÖ2¹æ ÌÀÆü¹á¥Ó¥ë3F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¢£ÊÝ°é¼¼¤ÎÀßÃÖ¡¦±¿±Ä¡Ê±¡ÆâÊÝ°é¼¼¡¢´ë¶ÈÆâÊÝ°é¼¼¡¢Ç§²ÄÊÝ°é½ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê»ùÆ¸´Û¡¢Êü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±çµòÅÀ¡¢¤³¤É¤â¹¾ìÅù¤Î±¿±Ä¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£ÊÝ°é¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Íºà¤ÎÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÊÝ°é»Î¡¦ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¡¦´Ç¸î»Õ¡¦±ÉÍÜ»Î¤Ê¤É¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£Ë¬Ìä·¿»Ò°é¤Æ»Ù±ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥Ù¥Óー¡¦¥¥Ã¥º¥·¥Ã¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¡¢²È»öÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î°ÑÂ÷¶ÈÌ³¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£ÊÝ°é»ÜÀß¸þ¤±¸¦½¤¡¦½ä²ó»Ù±ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¿·µ¬ÊÝ°é»ö¶È¤Î³«È¯µÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.g-asuka.co.jp/