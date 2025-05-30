¼«Á³´Ñ»¡¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¶õÁÛ¤Î³Ú¤·¤µ¡£Ê¸¸¦½ÐÈÇ¤è¤ê¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤Î¤¤¤¨¡Ù¤òÈ¯Çä¡ª

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ËÜÂÎ²Á³Ê:1650±ß(ËÜÂÎ1500±ß+ÀÇ10%)
ISBN¡§978-4-580-82698-4
HP¡§https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/