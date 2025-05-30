Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥°¥ë¥á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖbyFood.com¡×¡¢Wayfarer¤ÈÄó·È¤·¡ÖKabin Now¡×¤Ç¶Ë¾å¥°¥ë¥áÂÎ¸³¤òÄó¶¡³«»Ï
Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±ÆüËÜ¤Î¿©ÆÃ²½¡õ¼Ò²ñ¹×¸¥·¿¥°¥ë¥á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖbyFood.com¡Ê¥Ð¥¤¥Õー¥É¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Æー¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢CEO ¾ëÊõ·°¡¢COO ¥È¥½¡¦¥»¥ë¥«¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Û¥Æ¥ëDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤¦Wayfarer³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç¡¢ÂåÉ½¡§¥Á¥åー¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¢¾®½Ð¥é¥ó¥¹¡¢°Ê²¼¡ÖWayfarer¡×¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ÏÂÚºßÀè¤«¤éÃÏ°è¤Î¿©ÂÎ¸³¤ò±Ñ¸ì¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È¹ñºÝÅª¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
◼︎Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Ë¬ÆüÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö°û¿©¡×¤Ï½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷Ä£¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î¹¹ÔÃæ»Ù½Ð¤ÎÌó30¡ó¤¬°û¿©Èñ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©Ê¸²½¤Ø¤Î´Ø¿´¡×¤â¹â¤¯¡¢ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼ûÍ×¤Ï³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂÎ¸³Äó¶¡Â¦¤Ç¤Ï¡¢¸À¸ìÂÐ±þ¡¦Í½Ìó¼êÃÊ¡¦È¯¿®ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤¬Å¬ÀÚ¤ËÎ¹¹Ô¼Ô¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢byFood¤ÏWayfarer¤Î¡ÖKabin Now¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ÈÃÏ°è¤Î¿©ÂÎ¸³¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àµ¡Ç½¤ò¶¯²½¡£½ÉÇñÂÎ¸³¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¿©Ê¸²½¤Î²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¶¦Æ±¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Ï¢·È¤ÎÆâÍÆ
¡ÖbyFood¡×¤Ï¡¢Wayfarer¤¬Å¸³«¤¹¤ë½ÉÇñ±¿±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPowered by Kabin¡×Æâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µー¥Ó¥¹¡ÖKabin Now¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿©ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖKabin Now¡×¤Ï¡¢½ÉÇñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤È¥íー¥«¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿¼¤¯¿´¤Ë»Ä¤ëÎ¹¤Î»þ´Ö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ËË¤«¤ÊÎ¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬ÁªÄê¤·¤¿ÎÁÍý¶µ¼¼¤äÏ·ÊÞ¿¦¿Í¤Î¿©Ê¸²½ÂÎ¸³¡¢ÇÀÂ¼¤Ç¤Î¥íー¥«¥ë¥Õー¥É¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¥°¥ë¥áÂÎ¸³¤ò¥¢¥×¥ê¾å¤«¤é¼ê·Ú¤Ë¸¡º÷¡¦Í½Ìó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
◼︎º£¸å¤ÎÅ¸³«
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¿©ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤¿´Ñ¸÷²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÏ¢·È¤òµ¡¤Ë¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤äÃÏ°è¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³ÈÂç¤·¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¿©ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Wayfarer¤Î¡ÖKabin Now¡×¤Ï¡¢½ÉÇñ¤äÂÎ¸³¡¢°û¿©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥ê¥ïー¥Éµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢·È¤Ï¡¢¡ÖÇñ¤Þ¤ë¡×¡ÖÃÎ¤ë¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡Ö»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î¹¤Î²ÁÃÍ½Û´Ä¤ò¡È¿©¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ïº£¸å¤â¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Wayfarer³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Wayfarer³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¡ÖMateria¡×¤È½ÉÇñ¼Ô¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¡ÖKabin¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMateria¡×¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡¢¼ý±×ºÇÅ¬²½¤Ê¤É¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¡ÖKabin¡×¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ä»ÜÀß¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÄÊÌ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤äe¥³¥Þー¥¹µ¡Ç½¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤¿¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤È¥Û¥Æ¥ë¤ò·ë¤Ö¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§WAYFARER³ô¼°²ñ¼Ò
- ÂåÉ½¼Ô¡§¥Á¥åー¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¢¾®½Ð¥é¥ó¥¹
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-17-1¡¡¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー15³¬
- ÁÏ¡¡¶È¡§2019Ç¯10·î
¡ÖbyFood¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖbyFood¡×¤Ï¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤ËÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ä¿©Ê¸²½¤ò¾Ò²ð¡¦Í½Ìó¤Ç¤¤ë¿©ÆÃ²½·¿¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Î¹¹ÔÁ°¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¿©Ê¸²½¥á¥Ç¥£¥¢¡¢Î¹¹ÔÃæ¤Ï¿©ÂÎ¸³¤ä°û¿©Å¹¤òÍ½Ìó¤Ç¤¤ëOTA¡¢Î¹¹Ô¸å¤Ë¤ÏÆüËÜ¿©¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë±Û¶EC¤È¤·¤Æ¡¢Î¹¤ÎÁ´¹ÔÄø¤ò¡Ö¿©¡×¤Ç»Ù¤¨¤ë°ìÂÎ·¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1Í½Ìó¡¦1ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤10¿©Ê¬¤Îµë¿©¤ò³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤ë¡ÖFood for Happiness¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¡£2025Ç¯4·îËö»þÅÀ¤ÇÌó70Ëü¿©¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£byFood¤Ï¡¢¡Ö¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÃÏÊý¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
▶︎¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§ https://www.byfood.com/
▶︎YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/@JapanbyFood
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=zP22eqK7hsw ]
¡ÚbyFood¤Ø¤Î·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¤³¤Á¤é(https://www.byfood.com/become-a-host)¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªÌä¹ç¤»¥Úー¥¸¤Ï±Ñ¸ìÉ½µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æー¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¡ÊTablecross inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¾ëÊõ¡¡·°¡¿¼èÄùÌòCOO¡¡¥È¥½¡¦¥»¥ë¥«¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-27-5 ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½ÉWework16³¬
https://tablecross.com/ja/