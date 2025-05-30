¥¢¥ë¥¥éーNEX¡ÖÂè23²ó¡ÚÅìµþ¡ÛÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek[½Õ]¡×¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¡¦¥¢ー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÅÄ ¸ù¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～27Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè23²ó ¡ÚÅìµþ¡ÛÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek[½Õ]¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥ë¥¥éーNEX¡×¤Î¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿Áö¹Ô´ÉÍýµ¡Ç½¤äÅö¼ÒÆÈ¼«¤Îµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ëºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤äWEB²èÌÌ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¥Æ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÆËÜ µ¹»Ê¡Ë¤ÎÄÌ¿®·¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¥µー¥Ó¥¹¡ÖOffseg¡×¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÏ¢·Èµ¡Ç½¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Âè23²ó ¡ÚÅìµþ¡ÛÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek[½Õ]
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§Âè23²ó ¡ÚÅìµþ¡ÛÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek[½Õ]
²ñ´ü¡§2025Ç¯6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦27Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～18:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Î¤ß17:00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È
½ÐÅ¸¾ì½ê¡§ÁíÌ³¥µー¥Ó¥¹EXPO [¥Öー¥¹ÈÖ¹æ]6－5
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡ÊÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html
ÊÀ¼Ò¥Öー¥¹Íè¾ìÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
¥¢¥ë¥¥éーNEX☓OffsegÏ¢·È³µÍ×
¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥ë¥¥éーNEX¡×¤È°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¥µー¥Ó¥¹¡ÖOffseg¡×¤Ï2023Ç¯12·î¤è¤ê¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ¥Çー¥¿¤ÎÏ¢·È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÏ¢·È¶¯²½¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯Ì¤¼Â»Ü»þ¤ÎÄÌÃÎµ¡Ç½¤ª¤è¤Ó¥Þ¥¹¥¿Ï¢·Èµ¡Ç½¤ÎÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯Ì¤¸¡ÃÎ¥¢¥éー¥Èµ¡Ç½¡¡(25Ç¯6·îÄó¶¡Í½Äê)
±¿Å¾¼Ô¤¬¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞOffseg¾å¤Ç±¿Å¾¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢´ÉÍý¼Ô¤È±¿Å¾¼Ô¤Ø¼«Æ°Åª¤Ë¡ÖÌ¤¸¡ÃÎ¥¢¥éー¥È¡×¤Î¥áー¥ë¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ÉÍý¼Ô¤Ï¾ï»þ´Æ»ë¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ì¤¸¡ÃÎ¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ±¿Å¾¼Ô¤ØÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±¿Å¾¼Ô¤Ï¡ÖÌ¤¸¡ÃÎ¥¢¥éー¥È¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ç±¿Å¾Á°¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò°Õ¼±ÉÕ¤±¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯Ì¤¼Â»Ü¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Î±¿Å¾¤ò´°Á´¤ËËÉ¤°¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥¹¥¿Ï¢·Èµ¡Ç½¡¡(25Ç¯½©¢¨Äó¶¡Í½Äê)
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Þ¥¹¥¿¾ðÊó¤Î¹¹¿·¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¥éーNEXÂ¦¤ÈOffsegÂ¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Þ¥¹¥¿¾ðÊó¤ò¸ÄÊÌ¤Ë½¤Àµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Þ¥¹¥¿Ï¢·Èµ¡Ç½¤Ï¡¢OffsegÂ¦¤Î¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·Ï¢·È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥¢¥ë¥¥éーNEXÂ¦¤Î¥Þ¥¹¥¿¾ðÊó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½ÅÊ£ºî¶È¤Îºï¸º¤ä´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤¬¿Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨³«È¯¿ÊÄ½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄó¶¡»þ´ü¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ë¥¥éーNEX¸ø¼°¡Ã¥¢¥ë¥¥éーNEX☓OffsegÏ¢·È¥Úー¥¸(https://lp2.pai-r.com/alkiller-offseg?_gl=1*1f7kb77*_gcl_au*MTAxMjk5NTI4MS4xNzQ2NzcwODIz)
¥¢¥ë¥¥éーNEX
¢£¥¯¥é¥¦¥É·¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥«ー¡Ö¥¢¥ë¥¥éーNEX¡×
¡Ö¥¢¥ë¥¥éーNEX¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡¦¤É¤³¤Ç¡¦Ã¯¤¬¡×¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤«¤òÅÀ¸ÆµÏ¿¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¥Çー¥¿°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÂæÄ¢´ÉÍý¤ò¥Çー¥¿²½¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯Ï³¤ì¤Î³ÎÇ§¡¢ÍÈ¿±þ¥¢¥éー¥Èµ¡Ç½¡¢´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÎËÉ»ß¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê´ÉÍý¼Ô¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯4·î»þÅÀ¤ÇÆ³Æþ¼Ò¿ô5,000¼Ò¤òÆÍÇË¤·¡¢Çò¥Ê¥ó¥Ðー¸þ¤±¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¥·¥§¥¢No.1¢¨¤ò³ÍÆÀ¡£Áö¹Ô´ÉÍýµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾ÆüÊó¤ä¼ÖÎ¾¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤ò¼«Æ°¤ÇµÏ¿¡¦²Ä»ë²½¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈÁö¹Ô´ÉÍý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢°ÂÁ´±¿Å¾ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤È´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¤ÎÈ¯¹Ô¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¶È¼ïÊÌITÅê»ñ/¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì2024Ç¯ÈÇ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÀ¸Æ/¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì Çò¥Ê¥ó¥Ðー¸þ¤±¡§¶â³Û 2023Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¡×
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://pai-r.com/product/alkillernex/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¡¦¥¢ー¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÅÄ¡¡¸ù
ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÂç¼êÁ°1-7-31 OMM¥Ó¥ë18F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê³«È¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯
´ë¶ÈHP¡§https://pai-r.com/