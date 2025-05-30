¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥³¥³¡Û¤³¤Ó¤È¤Å¤«¤ó ¥×¥é¥¤¥º¾¦ÉÊ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥³¥³¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Åç¸¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î6Æü(¶â)¤è¤ê¡Ö¤³¤Ó¤È¤Å¤«¤ó(¢¨) ¡×¤Î¥³¥³¤®¤å¤Ã¤È¡ª¤Þ¤¹¤³¤Ã¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Ó¤È¤Å¤«¤ó¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¡É¥³¥Ó¥È¡È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ø¥«¥¯¥ì¥â¥â¥¸¥ê¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´5¼ï¤Î¡Ø¤Þ¤¹¤³¤Ã¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ù¤¬¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥ÈÀìÍÑ·ÊÉÊ¡Ê°Ê²¼¥×¥é¥¤¥º¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥é¥¤¥º¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡¦ºîÉÊÌ¾ ¡§¡Ö¤³¤Ó¤È¤Å¤«¤ó¡×
¡¦Å¸³«Å¹ÊÞ ¡§¡¡Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¡¢¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¡¢¡Ö¥½¥æー¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨°ìÉô¡¢¤ª¼è¤ê°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¸³«»þ´ü ¡§¡¡6·î6Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«Í½Äê
¡¦È¯Çä¸µ ¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥³¥³
(¢¨)¤³¤Ó¤È¤Å¤«¤ó
¡Ö¤³¤Ó¤È¤Å¤«¤ó¡×¤Ï2006Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ê¤Ð¤¿¤È¤·¤¿¤«¤Î³¨ËÜ¤È¤½¤Î½ñÀÒ¥·¥êー¥º¡£ £±ºýÌÜ¤Î³¨ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¤Ü¤¯¡×¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢º«Ãî¤Ç¤â¿¢Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¡Ö¥³¥Ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¥Ó¥È¡×¤Ïº«Ãî¤Ç¤â¿¢Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¡£ÆÍÁ³ÎäÂ¢¸Ë¤Î¥âー¥¿ー¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥Ô¥·¥Ã¤È²»¤¬¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¤Î³Ñ¤¬»°³Ñ¤ËÀÞ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡£ ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤·¡Ö¥³¥Ó¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¸¤Êª¤Î»Å¶È¤À¤È¤·¤¿¤é¡£½é¤á¤Æ¸«¤ë¤È°ì½Ö¡Ö¤®¤ç¤Ã¡×¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤ÏÂç¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¤³¤Ó¤È¤Å¤«¤ó¡×¡£¸½ºß¤ÏÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¡¢¾®³Ø¹»¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤ë¡ÖÄêÈÖºîÉÊ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢½ã¿è¤Ë¡Ö¥³¥Ó¥È¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò¿®¤¸¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤òÃæ¿´¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñÀÒ¤ä±ÇÁü¥·¥êー¥º¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥Ó¥È¤ÎÊá¤Þ¤¨Êý¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Ó¤ÈÃµ¤·¡×Í·¤Ó¤¬ÂçÎ®¹Ô¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤¬ÅÙ¡¹µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ä¤ªÊì¤µ¤óÃ£¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¼ª¤ò¤¹¤Þ¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ò¤³¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥³¥Ó¥È¤Îµ¤ÇÛ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
(C)︎Toshitaka Nabata
¡Ö¤³¤Ó¤È¤Å¤«¤ó¡×¥·¥êー¥º¡§¡¡¤Ê¤Ð¤¿¤È¤·¤¿¤«¡¦ºî¡¢¥í¥¯¥ê¥ó¼Ò¡¦´©
¤³¤Ó¤È¤Å¤«¤ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.kobitos.com/
¡Ú6·îÅ¸³«Í½Äê¡Û
¤³¤Ó¤È¤Å¤«¤ó¡¡¥³¥³¤®¤å¤Ã¤È¡ª¤Þ¤¹¤³¤Ã¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¥«¥¯¥ì¥â¥â¥¸¥ê¡¦¥Û¥È¥±¥¢¥«¥Ð¥Í¡¦¥ê¥È¥ë¥Ï¥Ê¥¬¥·¥é¡¦¥¹¥â¥â¥Î¥¦¥Á¡¦¥Ù¥Ë¥¥Î¥³¥Ó¥È¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¹¤³¤Ã¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤Ë¡ª»×¤ï¤º¤®¤å¤Ã¤È¡ª¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥³¥³ ³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢
¢£¥¨¥ë¥³¥³¥é¥ó¥É
https://elcoco.co.jp/elcocoland
¢£¥¨¥ë¥³¥³¸ø¼°X(µìTwitter)
https://twitter.com/ElcocoPrize
¡ãÊóÆ»³Æ°Ì¤«¤éËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥³¥³
±Ä¶ÈÉô
¢©107-0062ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-26-1
D-LIFEPLACE ÆîÀÄ»³11¡¦12³¬
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@elcoco.co.jp