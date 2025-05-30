¥·ー¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¡¦¥ï¥ó¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡§´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿ÎÆÁ¤ÎÁÏÀ»½ä»Õ¤¬¸«¤¿´ñÀ×¡×¤Î³«»Ï¡ª¿·¥­¥ã¥é¡ÖÀ»Ûð¥à¥¬¥ë¡×¡¢¡ÖÀ»ÌÀÅ·Î®¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´16Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ù¥é¥¹

³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ù¥é¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾È°æ ¿µ°ì¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï¡¢¥·ー¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¡¦¥ï¥ó¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿ÎÆÁ¤ÎÁÏÀ»½ä»Õ¤¬¸«¤¿´ñÀ×¡×¤¬2025Ç¯5·î30Æü¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ê»¤»¤Æ¥À¥áー¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÊø¤·µî¤ë¥Ë¥ã¥ó¡¡Ëâ¸¸¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¡¦°Ç»÷°Å¡×¤Î³«»Ï¡¢¡ÖÍå¶×¤ÎÁÕ¼Ô¤ÈÀ»ÅÁ½ñ¥Þ¥¹¥¿ー¥¬¥Á¥ã¡×¡¢¡Ö¥ï¥ó¥³¥ì¥·ー¥ë¥¬¥Á¥ã9¡×Åù¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¢¡´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿ÎÆÁ¤ÎÁÏÀ»½ä»Õ¤¬¸«¤¿´ñÀ×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ



¤¤¤Ä¤â¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¡¦¥ï¥ó¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿ÎÆÁ¤ÎÁÏÀ»½ä»Õ¤¬¸«¤¿´ñÀ×¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£



ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¥²ー¥à¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¡ù1¥­¥ã¥é¡Ö¡ÚÃç¤è¤·Å·»Ò¡Û¥­¥ã¥Ã¥È¥é²¦»Ò¡×¤òÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¢¡¤¢¤é¤¹¤¸


ÒØÀ»Íå¤Ë¤Æ¡¢°ÛÀ»¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¦¶á¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤ëÁÏÀ»½ä»Õ¡£


¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ëÀ»Ûð¥à¥¬¥ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Â¾°è¤ÎÄ´ºº¤Î°Ù¡¢Å·À»³¦¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¡£


¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¼é¤ê¡¦½õ»Î¤¹¤¤¤µ¤¤¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢¤È¤¢¤ë´ñÀ×¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£



³«ºÅ´ü´Ö


2025/5/30(¶â) ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2025/6/10(²Ð) 13:59



ÍåÌ£Àþ¥³¥¤¥ó¸ò´¹²ÄÇ½´ü´Ö


2025/5/30(¶â) ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2025/6/20(¶â) 13:59




¡ù1¥­¥ã¥é¡Ö¡ÚÃç¤è¤·Å·»Ò¡Û¥­¥ã¥Ã¥È¥é²¦»Ò¡×




¢¡¿·¥­¥ã¥éÄÉ²Ã¡ª¡ÖÍå¶×¤ÎÁÕ¼Ô¤ÈÀ»ÅÁ½ñ¥Þ¥¹¥¿ー¥¬¥Á¥ã¡×¤Î³«»Ï¡ª



¿·¤¿¤Ê¡ù3¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö[ÂèÆóÁÏÀ»½ä»Õ]À»Ûð¥à¥¬¥ë¡×¤È¡¢¡Ö[À»Î®Å·»È]À»ÌÀÅ·Î®¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¡Ö¼·½õ ²÷ÃÄµ´ À»Ûð¥¬¥Á¥ã¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¥¬¥Á¥ã¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î


¡¦[ÂèÆóÁÏÀ»½ä»Õ]À»Ûð¥à¥¬¥ë


¡¦[À»Î®Å·»È]À»ÌÀÅ·Î®



¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÓ½Ð³ÎÎ¨¤¬UP¤·¤Þ¤¹¡£


¿·ÅÐ¾ì¡õ½Ð¸½Î¨¥¢¥Ã¥×¥­¥ã¥é¡¡¡ù¡ù¡ù¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー





³«ºÅ´ü´Ö


2025/5/30(¶â) ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2025/6/14(ÅÚ) 13:59



¡¦³«ºÅ´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤


¡¦¥¬¥Á¥ã¤«¤éÇÓ½Ð¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÄó¶¡³ä¹ç¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã²èÌÌ¤Î¡Ö¥¬¥Á¥ã¾ÜºÙ¡×¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹


¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÄó¶¡³ä¹ç¤Ï¶Ñ°ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó


¡¦Åö¥¬¥Á¥ã¤ò1²ó°ú¤¯¤´¤È¤Ë¡¢Åö¥¬¥Á¥ã¤Î¸ò´¹Pt¤ò1Pt³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹



¢¡¿·¥·ー¥ëÄÉ²Ã¡ª¡Ö¥ï¥ó¥³¥ì¥·ー¥ë¥¬¥Á¥ã9¡×¤Î³«»Ï¡ª



¿·¤·¤¤¥·ー¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¥ï¥ó¥³¥ì¥·ー¥ë¥¬¥Á¥ã9¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¤³¤Á¤é¤Ï´ûÂ¸¤Î¡Ö¥·ー¥ë¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ç°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¢¨¥¬¥Á¥ã¤«¤éÇÓ½Ð¤¹¤ë¥·ー¥ë¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã²èÌÌ¤Î¡Ö¥¬¥Á¥ã¾ÜºÙ¡×¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹


¢¨¡Ö¥ï¥ó¥³¥ì¥·ー¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¡Ö¥ï¥ó¥³¥ì¥·ー¥ë¥¬¥Á¥ã2¡×¡Ö¥ï¥ó¥³¥ì¥·ー¥ë¥¬¥Á¥ã3¡×¡Ö¥ï¥ó¥³¥ì¥·ー¥ë¥¬¥Á¥ã4¡×¡Ö¥ï¥ó¥³¥ì¥·ー¥ë¥¬¥Á¥ã5¡×¡Ö¥ï¥ó¥³¥ì¥·ー¥ë¥¬¥Á¥ã6¡×¡Ö¥ï¥ó¥³¥ì¥·ー¥ë¥¬¥Á¥ã7¡×¡Ö¥ï¥ó¥³¥ì¥·ー¥ë¥¬¥Á¥ã8¡×¤â·ÑÂ³¤·¤Æ°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹



¢¡¥À¥áー¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÊø¤·µî¤ë¥Ë¥ã¥ó¡¡Ëâ¸¸¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¡¦°Ç»÷°Å¡×¤Î³«»Ï¡ª



»çÂ°À­¤Î¡Ö°Ç»÷°Å¡×¤ÈÀï¤¦¥À¥áー¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¯¥¨¥¹¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



100ËüPt¥À¥áー¥¸¤ÎÅþÃ£¤´¤È¤Ë¡Ö¥À¥á¥Á¥ã¥ì¥³¥¤¥ó¡×¤ò1～3Ëç³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡Öå«¶¯²½¡×¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Öå«¤Î·çÊÒ¡×¤â³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¤Þ¤¿ÀìÍÑ¤Î¾Î¹æ¤ä¡¢200ËüPt¤Î¥À¥áー¥¸ÅþÃ£¤ÇUR¥·ー¥ë[Ëâº×»Ê]Ëâº²¥×¥¿¥´¥é¥È¥ó¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



³«ºÅ´ü´Ö


2025/5/30(¿å) ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å～ 2025/6/10(²Ð) 13:59



¢¡¡Ú°Ç¿À¤ÎËÅÎ¬¡Û¿·¤·¤¤¡Ö¶¯Å¨¤Îµ­²±¡×¤òÄÉ²Ã¡ª



4·î9Æü¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤è¤êÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö°Ç¿À¤ÎËÅÎ¬¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¶¯Å¨¤Îµ­²±3¡×¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¢¨³Æ¡Ö¶¯Å¨¤Îµ­²±¡×¤Î¡Ö³¬ÁØ1¡×¤Ï¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¥¯¥ê¥¢¾õ¶·¤Ë¤è¤é¤º½é¤á¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹


¢¨¡Ö°Ç¿À¤ÎËÅÎ¬¡×¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¼¡ÂåËÁ¸±ÊÔ¡×1-10¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬Í·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹



¢¡¡Ú½¤Îý¥¯¥¨¥¹¥È¡Û¡ÖÝæÎÏ¤Î¿ÀÅÂ¡¡EXµé¡×¤òÄÉ²Ã¡ª



ËÜ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å¤è¤ê¡¢¡Ö½¤Îý¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Î¡ÖÝæÎÏ¤Î¿ÀÅÂ¡×¤Ë¡ÖÝæÎÏ¤Î¿ÀÅÂ¡¡EXµé¡×¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¡ÖÝæÎÏ¤Î¿ÀÅÂ¡¡EXµé¡×¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÝæÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¡ÖÝæÎÏ¤Î¿ÀÅÂ¡¡EXµé¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¡Ö½¤ÎýEX¤Î»¥¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£


¡Ö½¤ÎýEX¤Î»¥¡×¤Ï¡¢5·î31Æü°Ê¹ß¤Î¥Ç¥¤¥êー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ËÜ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Ãæ¤Ë¡Ö½¤ÎýEX¤Î»¥¡×¤ò2ËçÇÛÉÛ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£



¢¨¡ÖÝæÎÏ¤Î¿ÀÅÂ¡¡EXµé¡×¤Ï¡ÖÀ»ËâÂçÀïÊÔ¡×6-12¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬Í·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹


¢¨¡ÖÝæÎÏ¤Î¿ÀÅÂ¡¡EXµé¡×¤Ï¡Ö½¤Îý¤Î»¥¡×¤Ç¤ÏÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó


¢¨¡Ö¥×¥ê¥º¥à¹Û»³¡×¤Ë¤Ï¡ÖEXµé¡×¤ÏÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó



¢¡¥×¥ì¥¤¥äー¥é¥ó¥¯¤Î¾å¸Â¤ò²òÊü¡ª



ËÜ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¥é¥ó¥¯¤Î¾å¸Â¤ò75¤Þ¤Ç²òÊü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¢¨¾å¸Â¤ò²òÊü¸å¤Ë¡¢¼¡¤Î¥é¥ó¥¯¤Þ¤Ç¤ÎEXP¤¬ÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ð¥È¥ë¤Î·ë²Ì²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢EXP¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÃÍ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1ÅÙ¤Ç¤â¥Ð¥È¥ë¤ÇEXP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¥é¥ó¥¯¤ÏÀµ¾ï¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤¹



¢¡¥²ー¥à¤Î³µÍ×










¥¬¥Á¥ã¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥·ー¥ë¤ò¶¯²½¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯RPG¤Ç¤¹¡£


¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥·ー¥ë¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤¬¡¢Å¨Ì£Êý¤¤¤ê¤Þ¤¸¤Ã¤Æ¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÆ°¤­²ó¤ë»Ñ¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢ÊÔÀ®¤äÀïÆ®¤ò¥ªー¥È¤Ç¤ª¼ê·Ú¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢Å¨¤Î¼åÅÀÂ°À­¤Ë¹ç¤ï¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¹¥¤ß¤ÎÊÔÀ®¤ò»î¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤Ã¤Æ±üµÁ¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¡¢º£¤Þ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¨¥­¥ã¥é¤òÅÝ¤·¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤ßÊý¿§¡¹¡ª


¤µ¤¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ØÎ¹Î©¤È¤¦¡ª






¢¡¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È ¡õ X¡ÊTwitter¡Ë & YouTube¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡ª

¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¡¦¥ï¥ó¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡¢YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ø#¥ï¥ó¥³¥ì¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£




¢£¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È


https://bmwc.marv.jp


¢£¸ø¼°X (Twitter)


https://x.com/bikkuriman_wc


¢£¸ø¼°YouTube


https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc




¡üApp Store


https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947


¡üGoogle Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC




========================================================


¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¡¦¥ï¥ó¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó


¢£¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥·ー¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óRPG


¢£ÇÛ¿®¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡§iOS / Android


¢£¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1Ì¾


¢£ÇÛ¿®Æü¡§2024Ç¯£´·î19Æü


¢£´ðËÜÌµÎÁ¡¿¥¬¥Á¥ã¡¿¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©


¢£¸¢ÍøÉ½µ­¡§(C)LOTTE/¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È (C)Marvelous Inc.


========================================================