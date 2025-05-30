¥Î¥¸¥ÞÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¼Â»Ü
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¸¥Þ(ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ÌîÅç×¢»Ê¡¢°Ê²¼¥Î¥¸¥Þ)¤Ç¤Ï¡¢ºòº£¤ÎÌÔ½ë¤Ë¤è¤ëÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁÒ¸ËÅ·°æ¤ÎÂç·¿¥·ー¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀßÃÖ¤ä¥·¥ã¥ïー¥ëー¥à¤ÎÀßÃÖÅù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢£¶·î£±Æü¤«¤é¤Î²þÀµÏ«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸µ¬Â§¤Î»Ü¹Ô¤ä¡¢½¾¶È°÷¤«¤é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿¦¾ì´Ä¶²þÁ±¤ÎÀ¼¤ò¤¦¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Î½¾¶È°÷200Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎÄÌ¥¼¥Í¥é¥ë¤Î¡Ö¥¦¥§¥¢¥³¥ó¡Ê¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¨¥¢¥³¥ó¡Ë¢¨¡×¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¥Î¥¸¥Þ¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬¤è¤ê°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¡Ö¥¦¥§¥¢¥³¥ó¡×¤ÏWIN¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥ì¥³ー¥Àー¡Ê³ô¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¥Î¥¸¥ÞÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ëÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö
¡¦ÃåÍÑ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë200Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥¦¥§¥¢¥³¥ó¡×¤òÇÛÉÛ¡Ê£µ·îÇÛÉÛ¡¢£¶·î¤è¤êÃåÍÑ¡Ë
¡¦ÁÒ¸ËÅ·°æ¤ËÂç·¿¥·ー¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀßÃÖ¡Ê2021Ç¯¤è¤ê¡Ë
¡¦¿åÊ¬¡¢±öÊ¬Êäµë¡Ê¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¡¢±ö°»¤òÁÒ¸ËÆâ³Æ½ê¤ËÀßÃÖ¡Ë
¡¡¥Î¥¸¥Þ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢½¾¶È°÷¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ê°ìÁØ´î¤Ð¤ì¡¢¼Ò²ñ¤äÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢²¿Â´¤´»Ù±ç¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¸¥Þ¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-Mail¡§pr@nojima.co.jp