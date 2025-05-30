¿À¸Í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÈþ½Ñ´Û¤Ï¡¢6·î28Æü(ÅÚ)¤«¤éÆÃÊÌÅ¸¡ÖÀ±¤ò¤ß¤Ä¤á¤Æ¤ª¤â¤¤¤À¤¹¡¡¤µ¤È¤¦¤ï¤¤³Å¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡2024Ç¯3·î28Æü¤Ë¡¢89ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤µ¤ì¤¿³¨ËÜºî²È¤Î¤µ¤È¤¦¤ï¤¤³¤µ¤ó¡£³¨ËÜ¡Ø¤ß¤Á¤¯¤µ¡Ù¤Î½ÐÈÇ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤È¤¦¤ï¤¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤À½÷À¤Î³¨ËÜºî²È¤¬Â¿¤¯¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤«¤éÂè°ìÀþ¤òÁö¤ê¤Ä¤Å¤±¡¢¤ª¤è¤½60Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç100ºý°Ê¾å¤â¤Î³¨ËÜ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤ÏÉÂµ¤¤¬¤Á¤Ç¡¢Í§¤À¤Á¤ÈÍ·¤Ù¤º¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¼ã¤¯¤·¤ÆºÇ°¦¤ÎÉã¤òË´¤¯¤·¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç²È·×¤ò»Ù¤¨¤ëÊì¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Î©¤·¤¿½÷À¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë³Ð¸ç¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢³¨ËÜºî²È¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÄÏ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¤ß¤Á¤¯¤µ¡×¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤ó¤À¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Î¶ì¤·¤ß¤È´î¤Ó¡¢¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¶¯¤µ¡¢¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢Êª¸ì¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤Ç¤âÀö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡Ø¤»¤ó¤¿¤¯¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ä¡¢Á°¸þ¤¤Ç¹ë²÷¤Ê¡Ö¤Ð¤Ð¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤³¨ËÜ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ó¤È¤¬Îå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤»¤ó¤¿¤¯¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÁ´3ºî¤ä¡Ö¤Ð¤Ð¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¥·¥êー¥º¤ÎÁ´22ºî¤Ê¤É½é´ü¤«¤éÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿³¨ËÜ¤Î¸¶²èÌó210ÅÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³¨ËÜ¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ëÁ°¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÆ¸ÏÃ¤Î¸¶¹Æ¤äÁÞ³¨¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î³¨ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤ß¤Á¤¯¤µ¡Ù¤Î¸¶²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤È¤¦¤ï¤¤³¤µ¤ó¤¬Êâ¤ó¤ÀÆ»¤òÃ©¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡³¨ËÜ¡Ø¤¤¤½¤¬¤·¤¤¤è¤ë¡ÙÊ¡²»´Û½ñÅ¹(1981Ç¯)¤è¤ê¡¡³¨ËÜ¸¶²è¡¡¾®¤µ¤Ê³¨ËÜÈþ½Ñ´ÛÂ¢
¢£³«ºÅ³µÍ×
£±¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÀ±¤ò¤ß¤Ä¤á¤Æ¤ª¤â¤¤¤À¤¹¡¡¤µ¤È¤¦¤ï¤¤³Å¸¡×
£²¡Ë²ñ¡¡¡¡¾ì¡¡¡¡¡¡¿À¸Í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÈþ½Ñ´Û¡Ê¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¸þÍÎÄ®Ãæ2-9-1¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅÏÃ¡¡078-858-0050¡¡¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¡¡078-858-0058
£³¡Ë²ñ¡¡¡¡´ü¡¡¡¡¡¡2025Ç¯6·î28Æü(ÅÚ)～8·î31Æü(Æü)
£´¡Ë³«´Û»þ´Ö¡¡¡¡¡¡10»þ～18»þ¡ÊÆþ´Û¤Ï17»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
£µ¡ËµÙ ´Û Æü¡¡¡¡ ¡¡·îÍËÆü¡¢7·î22Æü(²Ð)¡¢8·î12Æü(²Ð)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤¿¤À¤·7·î21Æü(·î¡¦½Ë)¡¢8·î11Æü(·î¡¦½Ë)¤Ï³«´Û
£¶¡Ë´Ñ Í÷ ÎÁ ¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¡§1,000(800)±ß¡¢Âç³ØÀ¸¡¦¿À¸Í»Ô³°ºß½»¤Î65ºÐ°Ê¾å¡§500(400)±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹â¹»À¸¡¦¿À¸Í»ÔÆâºß½»¤Î65ºÐ°Ê¾å¡§ÌµÎÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨(¡¡)Æâ¤ÏÍÎÁÆþ´Û¼Ô30¿Í°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎÎÁ¶â
£·¡Ë¼ç¡¡¡¡ºÅ¡¡¡¡¡¡¿À¸Í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÈþ½Ñ´Û¡¢¿À¸Í¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò
£¸¡Ë¸å¡¡¡¡±ç¡¡¡¡¡¡¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥é¥¸¥ª´ØÀ¾
£¹¡Ë¶¨¡¡¡¡ÎÏ¡¡¡¡¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡¾®¤µ¤Ê³¨ËÜÈþ½Ñ´Û
10¡ËÁõ¾þ¶¨ÎÏ¡¡¡¡ Âçºå¾À°þ½÷»ÒÂç³Ø
¢£Å¸¼¨¹½À®Âè1¾Ï.¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¤³¤È
ÍÄ¤¤¤³¤í¤ÏÉÂµ¤¤¬¤Á¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤¬Â¿¤¤»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¡£10Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È³¨¤òÍÀ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈþ½ÑÉô¤ËÆþ¤ê¡¢Æ¸ÏÃ¤â½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é·è¤·¤ÆÊ¿¤¿¤ó¤ÊÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É³¨ËÜºî²È¤òÌÜ»Ø¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
10Âå¤Îº¢¤Î»íºî¥Îー¥È¡¢ÁÞ³¨¸¶²è¡¢¼Ì¿¿¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯´©¹Ô50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¤ª¤Ä¤«¤¤¡Ù¸¶²è¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
³¨ËÜ¡Ø¤ª¤Ä¤«¤¤¡ÙÊ¡²»´Û½ñÅ¹(1974Ç¯)¤è¤ê¡¡³¨ËÜ¸¶²è¡¡¾®¤µ¤Ê³¨ËÜÈþ½Ñ´ÛÂ¢
Âè2¾Ï.Êì¤Î¤³¤È¡¢Éã¤Î¤³¤È
¼ã¤¯¤·¤ÆºÇ°¦¤ÎÉã¤òË´¤¯¤·¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç²È·×¤ò»Ù¤¨¤ëÊì¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Î©¤·¤¿½÷À¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë³Ð¸ç¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
²¿ÅÙ¤â¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢³¨ËÜºî²È¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÄÏ¤ó¤À¤ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î¶ì¤·¤ß¤È´î¤Ó¡¢¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¶¯¤µ¡¢¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢Êª¸ì¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤¬¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡Ø¤»¤ó¤¿¤¯¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ä¡Ö¤È¤¦¤µ¤ó¡×¥·¥êー¥º¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³¨ËÜ¡Ø¤»¤ó¤¿¤¯¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡ÙÊ¡²»´Û½ñÅ¹(1978Ç¯)¤è¤ê¡¡³¨ËÜ¸¶²è¡¡¾®¤µ¤Ê³¨ËÜÈþ½Ñ´ÛÂ¢
Âè3¾Ï.¤ï¤¿¤·¤Î¤³¤È
¡ÖÊì¤ÎÍ§¡×¤ÇÁÞ³¨¤òÄ¹¤¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê½ÐÈÇ¼Ò¤Ç³¨ËÜ¤Î½ÐÈÇ¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯ÉÁ¤¤¤¿²¹¤«¤ß¤¢¤ëÇ¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÖÊì¤ÎÍ§¡×ÁÞ³¨¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
³¨ËÜ¡Ø¤¹¤¤¤«¤Î¤¿¤Í¡ÙÊ¡²»´Û½ñÅ¹(1982Ç¯)¤è¤ê¡¡³¨ËÜ¸¶²è¡¡¾®¤µ¤Ê³¨ËÜÈþ½Ñ´ÛÂ¢
Âè4¾Ï.¡Ö¤Ð¤Ð¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤³¤È
1979Ç¯¡¢Æ¸ÏÃ¡Ø¤¤¤½¤¬¤·¤¤¤è¤ë¡Ù¤¬¡ÖÊì¤ÎÍ§¡×£··î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢1981Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÉáµÚÈÇ¤³¤É¤â¤Î¤È¤â¡×¤È¤·¤Æ³¨ËÜ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£46ºÐ¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤È¤¦¤ï¤¤³¤ò¿Íµ¤³¨ËÜºî²È¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿Âç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¤Ð¤Ð¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×22ºîÉÊ¤Î¸¶²è¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Âè£µ¾Ï.¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤Ò¤È¤Î¤³¤È
¼«¿È¤Î³¨ËÜ°Ê³°¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤È¤È¤â¤Ë³¨ËÜÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ìî¸©²¬Ã«»Ô¤Ë¡Ö¾®¤µ¤Ê³¨ËÜÈþ½Ñ´Û¡×¤òÀßÎ©¤·³¨ËÜÊ¸²½¤ÎÊÝÂ¸¤ÈÉáµÚ¤Ë¤âÄ¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿§¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÉÊÆâÍÆ
¡¡¡Ø¤»¤ó¤¿¤¯¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ù¥·¥êー¥ºÁ´3ºî¤ä¡Ö¤Ð¤Ð¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¥·¥êー¥ºÁ´22ºî¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ¸å¤Î³¨ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤ß¤Á¤¯¤µ¡Ù¤Ê¤É¡¢½é´ü¤«¤éÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿³¨ËÜ¤Î¸¶²èÌó210ÅÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³¨ËÜ¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ëÁ°¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÆ¸ÏÃ¤Î¸¶¹Æ¤äÁÞ³¨¤Ê¤É
³¨ËÜ¡Ø¤ß¤Á¤¯¤µ¡ÙÐóÀ®¼Ò(2024Ç¯)¤è¤ê¡¡³¨ËÜ¸¶²è¡¡¾®¤µ¤Ê³¨ËÜÈþ½Ñ´ÛÂ¢
Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿³¨¡¡¾®¤µ¤Ê³¨ËÜÈþ½Ñ´ÛÂ¢
¡ý¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¿À¸Í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÈþ½Ñ´Û
¡Ê»ØÄê´ÉÍý¼Ô¡§¿À¸Í¿·Ê¹ÃÏ°èÁÏÂ¤¡¦¿À¸Í¿·Ê¹»ö¶È¼Ò¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¡Ë
Ã´Åö¡§º£Ãæ
TEL¡§078-858-0050
URL¡§https://www.fashionmuseum.jp
E-mail¡§press¡÷fashionmuseum.jp