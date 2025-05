MRT¤¬¥Ù¥È¥Ê¥àºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î»äÎ©°åÎÅ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Hoan My ¥°¥ëー¥×¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î°å»Õ¸þ¤±¤ËÆüËÜ°å»Õ¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¤ª¤è¤Ó°å³Ø²ñµÄ¤ò¶¦Æ±³«ºÅ

MRT株式会社

MRT株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小川智也、以下 MRT)は、ベトナム全国に14の病院と7つのクリニックを展開するベトナム最大規模の私立医療ネットワークHoan My(ホアンミー 本社:ベトナム ホーチミン、CEO Huynh Bich Lien) グループが運営するベトナム国内の医師を対象としたHoan My Academy(本社:ベトナムホーチミン、Prof. Dr. Le Thi Anh Thu、以下 HMA)の医療教育プログラムを通じて、日本人医師による講義および医学会議(カンファレンス)を共同開催するために協力関係を構築することを目的とした基本合意書(MOU)を締結したことをお知らせいたします。

2025年5月30日開催 調印式の模様 写真左より Hoan My CMO Mr. Nguyen Tuan、HMA Assoc. Prof. Dr. Le Thi Anh Thu、Hoan My CEO Huynh Bich Lien、MRTGM CEO 加藤修孝、LeaBio CEO 浜中康晴氏

【背景】

東南アジア諸国では、人口増加と経済成長を継続しながらもすでに高齢化が進む国もあり、医療ニーズの急増や多様化を想定し、各国で医療機関の拡大、医学部の増設、専門医プログラムの整備といった対策が取られています。

ベトナムでは、人口増加と高齢化が相まって医療費支出総額の増加、疾病構造の変化による医療行為の複雑化といった医療ニーズが拡大しています。一方、医師をはじめ医療従事者の絶対数が不足していることに加え、地域によって医療教育の質にばらつきがあり、各種ガイドラインやプロトコルの策定、実装、運用が十分になされておらず、医療施設や専門医の都市部集中による都市部と農村部とでの医療格差、中央医療機関への患者集中による混雑といった課題があります。※1

こうしたベトナムの医療課題解決に向け、Hoan My グループは国際基準に基づく研修プログラムを通じて医療従事者のスキル・知識を向上させることに尽力しています。2023年にはHMAを設立し、グループのスタッフおよび医療業界全体の医療スタッフ、サポートスタッフから経営陣まで幅広い医療専門家を対象に、専門的かつ継続的な教育・研修を行い、医療サービスの質向上を目指しています。※2

画像:Hoan My グループ の各地の病院 ※Hoan My ホームページ(https://hoanmy.com/en/)より転載

【本提携の目的と内容】

MRTは、2000年に東京大学医学部附属病院の医師による互助組織から発足し、以来一貫して、医師および医療従事者のキャリア支援、医療情報の提供、ならびに医療機関への人材紹介等を通じて医療人材プラットフォームを構築、拡大しながら、日本の医療現場を支えてまいりました。

現在では、この医療人材プラットフォームに10万人を超える医師の方々にご登録いただいており、広範かつ信頼性の高いネットワークを活かし、専門性の高い医療人材を必要とする病院へのマッチング支援、また、行政機関との連携による地域医療の偏在解消にも取り組んでおります。

MRT グループは、日本で培った知見と経験を東南アジア圏の医療課題解決および医療向上に役立てるため、「ASEAN No.1 の医療 DX・医療人材プラットフォーム」の構築を目指し、2024年に、東南アジア最大の医師向けプラットフォームを運営するDocquity社との資本業務提携をもって、MRT Global Management Pte Ltd(本社:シンガポール、代表取締役:加藤修孝 以下MRTGM)を設立、MRTGMをハブに、ベトナム拠点展開を進めております。

本提携では、Hoan Myグループ傘下のHMAとMRTGMが相互協力により、ベトナム国内の医師の知識および専門技能を向上させる機会を提供するため、MRT医療人材プラットフォームの約10万名の医師会員から専門性の高い医師を講師として選定および招聘し、オンライン講義または年数回開催される医学会議(カンファレンス)でのオフライン講義のプログラムを実施することを取り決めました。

【Hoan Myについて】

1997年にベトナムのホーチミンにて設立したHoan Myグループは、ベトナム最大の民間医療ネットワークであり、「Hanh Phuc(ハイン・フック)」および「Hoan My(ホアンミー)」といったブランドのもと、14の病院と7つのクリニックを通じて包括的なサービスを提供しています。5,000人以上の献身的な専門スタッフを擁し、年間500万件以上の外来患者に対応しています。

Hoan Myグループは、ベトナム全土の患者に心のこもった医療を提供することに尽力しており、医療へのアクセス向上、臨床における新たな基準の確立、革新的な治療法やサービスの先駆けとなることで、医療業界の文化形成にも貢献しています。

画像および文:Hoan My ホームページ(https://hoanmy.com/awards/)より転載

Hoan Myグループは、名誉あるフロスト&サリバンの「ベトナム・ホスピタル・オブ・ザ・イヤー」賞を、これまでに5回(2016年、2017年、2018年、2019年、2023年)受賞しています。この賞は、業界に顕著な貢献を果たした企業に贈られるものです。

【HMAについて】

2023年に設立されたHoan Myグループの傘下のHMAは、患者により質の高い医療を提供することを目指すHoan Myグループスタッフと幅広い医療従事者を対象として、専門的な能力開発と向上を支援するための包括的な教育、研修を提供しています。2024年には、HMAは、ヨーロッパ有数の財務・経営研修機関であるフランクフルト金融・経営学校(Frankfurt School of Finance & Management)と提携し、病院経営に特化した専門研修プログラムを開始すると発表しました。※3

HMAの学長であるLe Thi Anh Thu准教授・医学博士は、ベトナム感染管理学会およびホーチミン市感染管理学会の会長も務めています。また、ベトナム保健省およびホーチミン市保健局の医療諮問委員会のメンバーであり、Pham Ngoc Thach医科大学の講師でもあり、2025年から2029年の任期において、ホーチミン市医師会副会長に選出されています。

【今後の展開】

MRTグループとHoan Myグループは、HMAの医療教育プログラムを活用した日本の医師による専門教育の提供をHoan Myグループに所属する医師から開始し、研修内容の改善を重ね、ベトナム全土の医師への水平展開を目指してまいります。ひいては、ベトナムにおける医療分野の各種ガイドラインやプロトコル策定の水準向上に寄与できるよう尽力してまいります。

MRTグループは、こうした活動により、ベトナムにおけるさらなる医療課題の解決に向けてサービスの向上を推進し、ベトナムで培った知見・経験を東南アジア各国に水平展開し、「ASEAN No.1 の医療 DX・医療人材プラットフォーム」の構築を進め、東南アジアの医療発展に寄与してまいります。

【コメント】

Hoan My Academy Assoc. Prof. Dr. Le Thi Anh Thu

HMA Assoc.Prof. Dr. Le Thi Anh Thu

MRTと正式に業務提携を締結することとなり、大変光栄に思い、今回の協力が実践的な連携の機会を広げ、国際的な学術ネットワークの強化やベトナムにおける医療教育・研究の質向上に大きく貢献すると確信しております。

MRTとの協力は、Hoan Myグループの成長はもとより、ベトナム全体の医療界にとっても長期的かつ持続可能で大きな価値をもたらすものです。 このパートナーシップを通じ、ベトナムの医療従事者が先進的な医療知識や最新の治療トレンドに触れる貴重な機会を得られることと期待しております。

MRT取締役 MRT Global Management CEO 加藤修孝

MRTGM CEO 加藤修孝

このたび、Hoan My Academyが有する優れた教育・研修機能、ならびに地域社会に根ざした医療ネットワークと、MRTが蓄積してきた医療人材支援の知見・技術を掛け合わせることにより、ベトナムの医療水準の向上、ひいては東南アジア地域全体の医療の質的発展に貢献できるものと確信しております。

MRTは、「医療を想い、社会に貢献する。」という企業理念のもと、今後も日本国内にとどまらず、ベトナム、そしてアジア諸国、さらには世界の医療の未来に貢献すべく、情熱と責任をもって挑戦を続けてまいります。本提携が、両社にとって、また広く社会にとって有意義な成果をもたらすことを心より願っております。

※1 経済産業省 ヘルスケア国際展開ウェブサイト(https://healthcare-international.meti.go.jp/) 医療国際展開カントリーレポートベトナム編(2024年3月)を参照

※2 Hoan My ホームページ(https://hoanmy.com/en/)、「Hoan My Academy Partners with Frankfurt School of Finance & Management(https://hoanmy.com/hoan-my-academy-partners-with-frankfurt-school-of-finance-management/)」を参照

※3 「Hoan My Academy Partners with Frankfurt School of Finance & Management(https://hoanmy.com/hoan-my-academy-partners-with-frankfurt-school-of-finance-management/)」を参照

【サービスに関するお問い合わせ】

MRT Global Management Pte Ltd(担当:加藤)

Email:info@medrtglobal.com

【会社概要】

会社名:MRT株式会社 (英文表記 MRT Inc.)

所在地:東京本社 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-18-2 フレーム神南坂3階

設立年月日:2000年1月26日

会社URL:https://medrt.co.jp/

資本金:540,565千円(2024年12月31日現在)

株式公開市場:東証グロース市場(6034)

従業員数:237名(2024年12月末時点)

【グループ会社】

株式会社医師のとも、MRTメディアパートナーズ株式会社、MRTスタッフィング株式会社

株式会社バリューメディカル、株式会社メディアルト、株式会社anew、Medikiki株式会社

MRT Global Management Pte Ltd