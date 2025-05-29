OMO¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNew Innovations¤ØÄÉ²Ã½Ð»ñ
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó8¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ê°Ê²¼¡¢GB8¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤ª¤è¤ÓKDDI Open Innovation Fund3¹æ¡Ê°Ê²¼¡¢KOIF3¹æ¡Ë¤Ï¡¢OMO¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNew Innovations¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è / °Ê²¼¡¢New Innovations¡Ë¤ØÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
New Innovations¤Ï¡¢OMO¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥³ー¥Òー¥¹¥¿¥ó¥É¡Øroot C¡Ê¥ëー¥È¥·ー¡Ë¡Ù¤ä¡¢¤«¤É¹¤ÎÁ´¼«Æ°Ä´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È¡ØKakigori Maker¡ÙÅù¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢°û¿©¡¦¾®Çä¶È³¦¤Î¹ñÆâ³°Âç¼ê´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ê¿Í²½¡¦¸úÎ¨²½¤Î¼Â¸½¤È¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ïº£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤ÎÁ´¼«Æ°Ä´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È¡ØBurger Cooker¡Ù¡¢Å¹ÊÞ¸þ¤±ÃíÊ¸KIOSKÃ¼Ëö¡¦Ä´Íý»Ø¼¨¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅý¹ç¤·¤¿¡Øtore Meister¡Ù¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°²½¡¦¾Ê¿Í²½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¤ÏNew Innovations¤Î¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤È¸¦µæ³«È¯¡¦»ö¶È³«È¯¤Î¿ÊÄ½¤òÉ¾²Á¤·¡¢º£²ó¤ÎÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡¢Â¿ÌÌÅª¤ËÀ®Ä¹»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤ª¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Ï2023Ç¯4·î¤ËGB8¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢KOIF3¹æ¤ª¤è¤Ó31VENTURES Global Innovation Fund 2¹æ¤òÄÌ¤¸¤¿½Ð»ñ¼Â¹Ô¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://globalbrains.com/posts/invested-in-new-innovations
¢£New Innovations¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNew Innovations
½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§6-4-34 ¥á¥Ö¥¯¥¹Ë½§10F
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ·ó CTO ÃæÈø ·Ì¿Í
ÀßÎ©Æü¡¡2018Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡OMO¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥³ー¥Òー¥¹¥¿¥ó¥É¡Øroot C¡Ê¥ëー¥È¥·ー¡Ë¡Ù¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¿ÞÌÌ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¿ÞÌÌ¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤ÎÄó¶¡Åù
URL¡¡https://newinov.com/
¢£GB8¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÐµ¾å¤ÎÌ¾¾Î¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó8¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç
Ìµ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢£KOIF3¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÐµ¾å¤ÎÌ¾¾Î¡¡KDDI¿·µ¬»ö¶È°éÀ®3¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç
Ìµ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
±¿ÍÑÁí³Û¡¡300²¯±ß
¢£¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«ÆóÃúÌÜ17ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ É´¹çËÜ °ÂÉ§
ÀßÎ©Æü¡¡1998Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë»ö¶È
URL¡¡https://globalbrains.com