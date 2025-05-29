¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À»¿´½÷»ÒÂç³Ø¤¬ÁÏÎ©¼Ô À»¥Þ¥°¥À¥ì¥Ê¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ð¥é¤ÎÎóÀ»100¼þÇ¯µÇ°¥ß¥µ¤ò³«ºÅ ― ÁÏÎ©¼Ô¤Î¶µ°é¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë
À»¿´½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢³ØÄ¹¡§°ÂÃ£¤Þ¤ß¡Ë¤Ç¤Ï5·î22Æü¡¢À»¿´½÷»Ò³Ø±¡¤ÎÁÏÎ©¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀ»¥Þ¥°¥À¥ì¥Ê¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ð¥é¤ÎÎóÀ»100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥ß¥µ¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±ÂçÁÏÎ©Åö½é¤«¤éÁÈ¿¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸ÃÄÂÎ¡ÖÅµÎéÊô»Å°Ñ°÷²ñ¡ÊLiturgy Circle¡Ë¡×¡ÖÀ»²ÎÂâ¡×¤Î³ØÀ¸¤é¤¬¥ß¥µ¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯ÅìµþÂç»Ê¶µ¶è¤Î¹âÌÚ·ò¼¡¿ÀÉã¤¬»Ê¼°¡£ºß³ØÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶µ¿¦°÷¤äÂ´¶ÈÀ¸¤Ê¤ÉÌó200Ì¾¤¬»²Îó¤·¡¢¡ÖÀ»¿´¡×¤ÎÁÏÎ©¼Ô¤Î¶µ°é¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£ ¡¡À»¿´½÷»Ò³Ø±¡¤Ï¡¢1800Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿¥«¥È¥ê¥Ã¥¯½÷»Ò½¤Æ»²ñ¡ÖÀ»¿´²ñ¡×¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¡£ÁÏÎ©¼ÔÀ»¥Þ¥°¥À¥ì¥Ê¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ð¥é¡Ê1779-1865¡Ë¤Ï¡¢³×Ì¿¤ÎÍò¤Ë·ãÆ°¤¹¤ëÅö»þ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½÷À¤ÎÃ´¤¦¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ÎÂç¤¤µ¤òÄË´¶¤·¡¢½÷»Ò¶µ°é¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÀ»¿´²ñ¡×¤òÀßÎ©¡£Â³¤¯1801Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ß¥¢¥ó¤ÇºÇ½é¤ÎÀ»¿´¤Î³Ø¹»¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£ ¡¡½÷»Ò¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÏÎ©¼Ô¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¼Ò²ñ¤Î¥Ëー¥º¤ËÈ¼¤Ã¤ÆºÆ³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¸½ºß¡¢À¤³¦¤Ë¹¤¬¤ë»ÐËå¹»¤Ï40¤«¹ñ¡¢150¹»°Ê¾å¤ò¿ô¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1908Ç¯¤ËºÇ½é¤Î³Ø¹»¤¬Åìµþ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¸½ºß¡¢Âç³Ø1¹»¡¢¹âÅù³Ø¹»3¹»¡¢Ãæ³Ø¹»3¹»¡¢¾®³Ø¹»2¹»¤ª¤è¤Ó³°¹ñ¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¯ー¥ë1¹»¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡¡À»¥Þ¥°¥À¥ì¥Ê¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ð¥é¤Ï1925Ç¯5·î24Æü¡¢¡Ö¥¤¥¨¥¹¤ÎÀ»¿´¡Ê¤ß¤³¤³¤í¡Ë¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ½÷»Ò¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµÇ°¤·¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤«¤é¡¢¿®¶Ä¤ÎÌÏÈÏ¤ò¼¨¤¹¡ÖÀ»¿Í¡×¤È¤·¤Æ¸ø¼°¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É100¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£ ¡¡¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ5·î22Æü¤ËÀ»¿´½÷»ÒÂç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ÎÀ»Æ²¤Ç¡¢À»¥Þ¥°¥À¥ì¥Ê¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ð¥é¤ÎÎóÀ»100¼þÇ¯µÇ°¥ß¥µ¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£ ¡¡¥ß¥µ¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë¤Ï¡ÖÅµÎéÊô»Å°Ñ°÷²ñ¡ÊLiturgy Circle¡Ë¡×¡ÖÀ»²ÎÂâ¡×¤Î³ØÀ¸¤é¤â·È¤ï¤ê¡¢ÅìµþÂç»Ê¶µ¶è¤Î¹âÌÚ·ò¼¡¿ÀÉã¤¬¥ß¥µ¤ò»Ê¼°¡£ºß³ØÀ¸¡¢¶µ¿¦°÷¡¢Â´¶ÈÀ¸¤éÌó200Ì¾¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢À»¿´¡Ê¤ß¤³¤³¤í¡Ë¤Ø¤Î°¦¤ÎÅô¤òÇ³¤ä¤·Â³¤±¤¿À»¥Þ¥°¥À¥ì¥Ê¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ð¥é¤Î·ú³Ø¤ÎÀº¿À¤¬º£¤Ê¤ªÆ±Âç¤Î³ØÀ¸¤é¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤òÊû¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÏÎ©¼Ô¤Î¶µ°é¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£ ¡¡¤Þ¤¿5·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ»¿´½÷»Ò³Ø±¡Á´¹»¤¬½¸¤Ã¤ÆµÇ°¥ß¥µ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¹»¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¡¦³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤é¤¬¶¦Æ±µ§´ê¡¦À»²ÎÅù¤òÊôÇ¼¡£ÃÏ°è¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¡¢ÁÏÎ©¼Ô¤Î¶µ°é¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£ ¡üÅµÎéÊô»Å°Ñ°÷²ñ¡ÊLiturgy Circle¡Ë ¡¡À»¿´½÷»ÒÂç³ØÁÏÎ©Åö½é¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢³ØÆâ¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯½ô³èÆ°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤¢¤ëÃÄÂÎ¡£³ØÀ¸¥ß¥µ¤Î±¿±Ä¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Ñ¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼çºÅ¤Ê¤ÉÀ»¿´¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹Ô»ö¤Î¤Û¤«¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤ä¾®Î¹¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢µ¤·Ú¤Ë¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë´ë²è¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ https://x.com/liturgy_c ¡¡Instagram¡§ https://www.instagram.com/liturgy_ush¢£À»²ÎÂâ¡¡Âç³ØÀßÎ©Åö½é¤«¤é¤ÎÅµÎéÊô»Å¥°¥ëー¥×¡£Ëè½µ¤Î³ØÀ¸¥ß¥µ¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¤Ç¤ÎÀ»²ÎÊôÇ¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥³¥ó¥µー¥ÈÅù¤Î³èÆ°¤â¹Ô¤¦¡£ ¡Ö¤è¤¯²Î¤¦¿Í¤Ï¡¢¤è¤¯µ§¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¥°¥ì¥´¥ê¥ªÀ»²Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¶Ê¤«¤é¸½Âå¤Î¶Ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¯²Î¤¦¡£¡¡Instagram¡§ https://www.instagram.com/choir_ush/¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÀèÀ»¿´½÷»ÒÂç³Ø ´ë²èÉô¡¡´ë²è²Ý¾®Åç½»½ê¡§¢©150-8038 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø4-3-1TEL¡§03-3407-5076FAX¡§03-3407-5929¥áー¥ë¡§kikakubu@u-sacred-heart.ac.jp¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/