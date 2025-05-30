6·î9Æü¤è¤ê¡¢ÂçÀô¹©¾ì¤ÎÄ¾±Ä¥«¥Õ¥§¡ÖBROOKS GREENLIT CAFE¡×¤Ç¡ÉÌ¤Íè¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ò·Ç¤²¤ë¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCOMMON TEMPO¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀô¹©¾ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀô´²ÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖBROOKS GREENLIT CAFE¡Ê¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥êー¥ó¥ê¥Ã¥È¡¦¥«¥Õ¥§¡Ë¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÄê´ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCOMMON TEMPO¡Ê¥³¥â¥ó¡¦¥Æ¥ó¥Ý¡Ë¡×¤ò»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½é²ó¤ò2025Ç¯6·î9Æü¡Ê·î¡Ë19»þ¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤¬¤¦¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¡¢Æ±¤¸¥ê¥º¥à¤ò¡£¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ÍÍ¤Ê½ÐÅ¹¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¥Õー¥É¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÌþ¤¹¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡á¡È¼êÊÛÅö¡Ê¼ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡È¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤Î¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¤ä»²²Ã¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤Ç¤Ç¤¤ë¡ÉÌ¤Íè¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¼Â¸³Åª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ ½é²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCOMMON TEMPO vol.1¡×¾ÜºÙ
Æü»þ¡§ 2025Ç¯6·î9Æü¡Ê·î¡Ë19:00～22:00 ¡Ê½ÐÅ¸¼Ô½¸¹ç 18:00¡Ë
¾ì½ê¡§ BROOKS GREENLIT CAFE¡Ê¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥êー¥ó¥ê¥Ã¥È¡¦¥«¥Õ¥§¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³1¡¾7¡¾12 MIDORI.so 1F
Æþ¾ìÎÁ¡§ ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀô¹©¾ì
¡ã½ÐÅ¸¼Ô¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë¡äGRÖN¡Êhttps://groen.jp/¡Ë
¹ñÆâ³°¤Î¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¤ò½¸¤á¤Æºî¤Ã¤¿¡¢¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿¢ÊªÀ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡£¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤È±ÉÍÜ¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÅöÆü¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÈÎÇä¡£
¥Þ¥¤¥Êー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥º¡Êhttps://jp.minorfigures.com/¡Ë
¥¤¥®¥ê¥¹È¯¡¢¥³ー¥Òー¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Íµ¡JASÇ§¾Ú¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿ÀìÍÑ¥ªー¥Ä¥ß¥ë¥¯¡£ÅöÆü¤Ï¥ªー¥Ä¥ß¥ë¥¯¡¢¥°¥é¥Îー¥é¤òÈÎÇä¡£
UPBEET! TOKYO¡Êhttps://upbeettokyo.com/¡Ë
100¡ó¿¢ÊªÀ¡¦¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÆüËÜ¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢ÂÎ¤È¿´¤ËÍ¥¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¿·È¯ÁÛ¡È´³¤·°ò¥Ðー¡É
OZEN STYLE
¹ñ»º¤Î¸¼ÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÂÎ¤Ë¤â´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¡£ÅöÆü¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÈÎÇä¡£
Soyscream¡Êhttps://ec.soyscream.jp/¡Ë
ÉÔ¹Ìµ¯ºÏÇÝ¤ÎÂçÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Ä¶ºÆÀ¸·¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¡£¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤ÇÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î´ËÏÂ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¥¢¥¤¥¹¤òÈÎÇä¡£
apero. wineshop APERO¡Êhttps://aperowines.com/¡Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤«¤é¼«¼ÒÍ¢Æþ¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤òÄó¶¡¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀË¡¤ÎÀ¸»º¼Ô¤«¤é¸·Áª¡£ÅöÆü¤Ï¸·Áª¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤òÈÎÇä¡£
¥Á¥ã¥á¿©Æ²¡Êhttps://chameshokudo.com/¡Ë
»ÐËå¤Ç±Ä¤à´Ú¹ñ¥Ç¥ê¡õ¤ªÊÛÅö¡£²½³ØÄ´Ì£ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹ÂÐ±þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤¬ÆÃÄ§¡£ÅöÆü¤ÏPlant-Based Korean Food¤òÈÎÇä¡£
BROWN SUGAR 1ST¡Êhttps://brownsugar1st.com/¡Ë
¡Ö¤ï¤¬»Ò¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¡©¡×¤ò´ð½à¤Ë¡¢Íµ¡¿©ºà¤ò¸·Áª¤·¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÅöÆü¤ÏÌôÁ·¤ª¤ä¤Ä¤Ê¤É¤òÈÎÇä¡£
_SHIP KOMBUCHA¡Êhttps://oks-kombuchaship.com/¡Ë
ÂçÀô¹©¾ì¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆüËÜ½é¤ÎÍµ¡JASÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¥Ö¥é¥ó¥É¡£¿¦¿Í¤Î¼ê¤ÇÃúÇ«¤Ë¾úÂ¤¡£ÅöÆü¤ÏSHIP KOMBUCHA¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¡¦¥â¥¯¥Æ¥ë¤òÈÎÇä¡£
BROOKS GREENLIT CAFE¡¡(https://www.instagram.com/brooks_greenlit_cafe/¡Ë
ÂçÀô¹©¾ì¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢º£²ó¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö´Ä¶²ÝÂê¤ò¡È¥¤¥±¤Æ¤ëÊ¸²½¡É¤Ë¾º²Ú¤¹¤ë¡×¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥«¥Õ¥§¡£¥¹¥àー¥¸ー¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢´¶À¤ÈÌ¤Íè¤¬¸ò¤ï¤ë¶õ´Ö¡£ÅöÆü¤Ï22»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼¡²ó³«ºÅÍ½Äê
³«ºÅÆü¡§7·î14Æü¡Ê·î¡ËÍ½Äê
¡ã½ÐÅ¸¼ÔÊç½¸Ãæ¡ä
½é²ó³«ºÅ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCOMMON TEMPO¡×¤Ïº£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë³«ºÅÍ½Äê¡£7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤ÏÂè2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÅ¸¼Ô¤Î¸øÊç¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¤Ø¤ÎÌä¤¤¤ò¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¼ÂÁ©¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¡£
¡ÖCOMMON TEMPO¡×¤Ï¡¢¿©¡¦»×ÁÛ¡¦¶õ´Ö¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Plant-Based¶È³¦¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡ÖThe Nexus Commons¡×¤È¡Öte be-n-to¡Ê¼êÊÛÅö¡Ë¡×
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡ÖBROOKS GREENLIT CAFE¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖThe Nexus Commons¡Ê¥Í¥¯¥µ¥¹¡¦¥³¥â¥ó¥º¡Ë¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¡¢²áµî¤ÈÌ¤Íè¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬Íµ¡Åª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸òº¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡Ö¶¦Í¶õ´Ö¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖThe Nexus Commons¡×¤Î»×ÁÛ¤ò¡¢¡Ö¼ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤ÆÆü¾ï¤Ë¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¤Î¤¬¡Öte be-n-to¡Ê¼êÊÛÅö¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
te¡Ê¼ê¡Ë¡§ ÁÏ¤ë¼ê¡¢·Ò¤°¼ê¡¢º¹¤·½Ð¤¹¼ê¡£¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢Ã¯¤«¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¹¡£
be -n- to (be and to)¡§ º£¤³¤³¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¡Êbe¡Ë¤È¡¢Ì¤Íè¤Ø¸þ¤«¤¦°Õ»Ö¡Êto¡Ë¡£Ã±¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°Õ»×¤Ç¤¹¡£¡ÖBROOKS GREENLIT CAFE¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÌë¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡¢Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÇÂ¨¶½Åª¤Ê¶¦Í¶õ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤â½ÐÅ¸¼Ô¤â¶èÊÌ¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬¼çÌò¤Ç¤¹¡£
KOMBUCHA¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö_SHIP KOMBUCHA¡×¤ä¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÈ¯¹Ú¡¦¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹Ê¸²½¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¡ÖBROOKS GREENLIT CAFE¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÂçÀô¹©¾ì¡£¡È¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡È¤ò·Ç¤²¡¢´ë¶È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦À¸³è¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Æ±¼Ò¤¬¿·¤¿¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¼ÂÁ©¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
¢£ BROOKS GREENLIT CAFE¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼´¡§¡ÖGREENLIT¡×¤Ê´¶À
BROOKS GREENLIT CAFE¤Ï¡¢´Ä¶²ÝÂê¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¡È¥¤¥±¤Æ¤ëÊ¸²½¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡ÖGREENLIT¡Ê¥°¥êー¥ó¥ê¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ê´¶À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Plant-Based¡Ê¿¢ÊªÍ³Íè¡Ë¡¢Organic¡ÊÍµ¡¡Ë¡¢Regenerative¡Ê´Ä¶ºÆÀ¸·¿¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤ò¡ÖÀµ¤·¤¤¤«¤é¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤«¤é¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤â²Ã¤¨¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤ò¡¢¤â¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¾´¶Åª¤Ë¡£¤½¤ì¤¬BROOKS GREENLIT CAFE¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀô¹©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀô¹©¾ì¤Ï¡¢¡ÖÃÏµå¤ò¾Ð´é¤ÇËþ¤¿¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ·Ã¤È¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¿©ÉÊ¡ÊJASÇ§ÄêÍµ¡¹©¾ì¤Ç¤Î°ûÎÁ¡¦¿©ÉÊÀ½Â¤¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¿©ÉÊ³«È¯¡Ë¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢´Ä¶¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤È¼«Á³¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀô¹©¾ì
HP¡§https://www.oks-j.com/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©Àî¸ý»ÔÎÎ²È5-4-1
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀô´²ÂÀÏº
ÀßÎ©¡§1938Ç¯3·î¡Ê1917Ç¯3·îÁÏ¶È¡Ë
»ñËÜ¶â¡§20,000,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§_SHIP KOMBUCHA¡Ê¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡Ë¡¦1110 CAFE/BAKERY¡¦BROOKS GREENLIT CAFE¡¦ÂçÀô¹©¾ì¡ÜCULTURE¡¦CAMPUS¡Ê¥¹¥Úー¥¹¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦JUKUBOX¡¦OKS CAMPUS MARKET¡Ë¡¦Goodnature¡Ê¥³ー¥ë¥É¥×¥ì¥¹¥¸¥åー¥¹¥Þ¥·¥óÈÎÇä¡¦½¤Íý¡Ë¡¦FUTURE FUN FOOD¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥Þ¥·¥ó¤ÎÈÎÇä¡¦½¤Íý¡Ë¡¦ÉÔÆ°»º´ÉÍý
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.oks-j.com/contact