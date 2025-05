¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¢¨¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤¬ÃÂÀ¸¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí ¤é¤é¥Æ¥é¥¹Àî¸ýÅ¹2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó

頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う「ヒツジのいらない枕」を展開する株式会社太陽(代表:川嶋伶、本社:東京都目黒区、以下当社)は、2025年5月31日(土)にグランドオープンする商業施設「三井ショッピングパーク ららテラス川口」(埼玉県川口市)内に、「ヒツジのいらない枕 ららテラス川口店」をオープンいたします。本店舗は、ブランド史上最大※となる43.51坪(約144㎡)の床面積を誇り、ヒツジのいらないシリーズの全ラインナップを取り揃える大型店舗となります。 ※2025年5月時点の直営店舗面積において出店の背景「ヒツジのいらない枕」は、これまでポップアップストアやアウトレット出店、百貨店での催事出店等を通じて、お客様との新たな接点を広げてきました。今回の出店は、ブランドの世界観を存分に体験できる大型常設店舗として、より多くのお客様に快適な睡眠を提供することを目的としています。広々とした店内には、定番の枕シリーズはもちろん、マットレス・掛け布団・ネックピローなどもラインナップ。さらに、ブランド最高級モデルである「ヒツジのいらないマットレスー匠ー」をじっくりお試しいただける個室ブースも設置。ゆったりとした環境で、お客様一人ひとりに合った寝具を体験・購入いただけます。店舗概要ストア名 :ヒツジのいらない枕 ららテラス川口店オープン日 :2025年5月31日(土)所在地 :埼玉県川口市栄町3丁目5-1 6階 66011(店舗番号)三井ショッピングパーク ららテラス川口店内店舗面積 :43.51坪(約144㎡)営業時間 :10:00~21:00 ※定休日は施設に準ずるストアの特徴●ブランド史上最大規模の43.41坪で広々とした店内約144㎡にもおよぶ広大な売り場面積を確保し、ゆとりある導線設計と洗練された内装により、買い物中も落ち着いた雰囲気で商品をご覧いただけます。お子様連れや複数名での来店でも快適にご利用いただける環境です。●ヒツジのいらないシリーズ全ラインナップを販売シリーズの定番商品である枕をはじめ、マットレスやかけ布団、ネックピローなど、すべての商品を店頭で体験可能。店舗で使い心地を試したうえで、その場で購入・配送手続きを行うことができます。●最高級マットレス「ヒツジのいらないマットレス-匠-」専用の個室ブースを設置シリーズ最高峰モデルである「ヒツジのいらないマットレス-匠-」は、個室ブース内でじっくりと体験可能。他のお客様の視線を気にせず、落ち着いた空間で極上の寝心地を体感できます。ご希望に応じてスタッフの丁寧な案内も受けられます。●専門スタッフによるカウンセリングで最適な寝具選びをサポート寝具選びにお悩みの方に向けて、睡眠の悩みや体格・寝姿勢に合わせた提案を専門スタッフが実施。初めてのお客様でも安心してご相談いただけるサポート体制を整えています。ヒツジのいらない枕 直営店舗一覧所在地 :三井アウトレットパーク 多摩南大沢東京都八王子市南大沢1-600店舗面積 :7.17坪(約24㎡)営業時間 :10:00~20:00 ※定休日は施設に準ずる電話番号 :042-689-5780ストア名 :ヒツジのいらない枕 羽田エアポートガーデン店羽田エアポートガーデン内東京都大田区羽田空港2-7-1店舗面積 :11.41坪(約38㎡)営業時間 :10:00~20:00 ※定休日は施設に準ずる電話番号 :03-6459-9933「ヒツジのいらない」シリーズとは実績:「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」ノミネート、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞受賞公式HP: https://hitsuji-zzz.com/collections/all ブランドコンセプトムービー:https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrWオフライン店舗:https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist株式会社 太陽 会社概要社名 :株式会社 太陽代表 :川嶋 伶設立 :2019年5月所在地 :東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ 10F事業内容 :商品の企画・販売URL :https://www.33taiyo.co.jp公式LINE :https://lin.ee/fx4L3xk「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計60万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。MOON-X株式会社 会社概要 (※株式会社 太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です)社名 :MOON-X株式会社(ムーンエックス)代表 :長谷川 晋設立 :2019年8月所在地 :東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F事業内容 :ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等URL :https://www.moon-x.com/company/本件に関するお問合わせ先株式会社太陽 広報 E-MAIL:press@moon-x.com関連リンクヒツジのいらない枕公式HPhttps://hitsuji-zzz.com/MOON-X株式会社https://www.moon-x.com/company/