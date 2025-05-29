¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¢¨¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤¬ÃÂÀ¸¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí ¤é¤é¥Æ¥é¥¹Àî¸ýÅ¹2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
¡¡Æ¬¤ò¤¢¤º¤±¤ë¤À¤±¤Ç»ê¹â¤Î¿çÌ²¤ØÍ¶¤¦¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¡ÊÂåÉ½¡§ÀîÅèÎâ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯ ¤é¤é¥Æ¥é¥¹Àî¸ý¡×¡Êºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¡ËÆâ¤Ë¡¢¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí ¤é¤é¥Æ¥é¥¹Àî¸ýÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇÂç¢¨¤È¤Ê¤ë43.51ÄÚ¡ÊÌó144㎡¡Ë¤Î¾²ÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥·¥êー¥º¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ëÂç·¿Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨2025Ç¯5·î»þÅÀ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞÌÌÀÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ
½ÐÅ¹¤ÎÇØ·Ê
¡¡¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ä¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È½ÐÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¤Ç¤ÎºÅ»ö½ÐÅ¹Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂç·¿¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¡¹¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤ÎËí¥·¥êー¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¦³Ý¤±ÉÛÃÄ¡¦¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥íー¤Ê¤É¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹ー¾¢ー¡×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸Ä¼¼¥Öー¥¹¤âÀßÃÖ¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿´Ä¶¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿²¶ñ¤òÂÎ¸³¡¦¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
¥¹¥È¥¢Ì¾ ¡§¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí ¤é¤é¥Æ¥é¥¹Àî¸ýÅ¹
¥ªー¥×¥óÆü ¡§2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½êºßÃÏ ¡§ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô±ÉÄ®3ÃúÌÜ5-1¡¡6³¬ 66011¡ÊÅ¹ÊÞÈÖ¹æ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯ ¤é¤é¥Æ¥é¥¹Àî¸ýÅ¹Æâ
Å¹ÊÞÌÌÀÑ ¡§43.51ÄÚ¡ÊÌó144㎡¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00～21:00¡¡¢¨ÄêµÙÆü¤Ï»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
¥¹¥È¥¢¤ÎÆÃÄ§
¡ü¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î43.41ÄÚ¤Ç¹¡¹¤È¤·¤¿Å¹Æâ
Ìó144㎡¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¹Âç¤ÊÇä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÆ³ÀþÀß·×¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÆâÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢Çã¤¤ÊªÃæ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤äÊ£¿ôÌ¾¤Ç¤ÎÍèÅ¹¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥·¥êー¥ºÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈÎÇä
¥·¥êー¥º¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ëËí¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ä¤«¤±ÉÛÃÄ¡¢¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥íー¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¹Æ¬¤ÇÂÎ¸³²ÄÇ½¡£Å¹ÊÞ¤Ç»È¤¤¿´ÃÏ¤ò»î¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¡¦ÇÛÁ÷¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üºÇ¹âµé¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹－¾¢－¡×ÀìÍÑ¤Î¸Ä¼¼¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ
¥·¥êー¥ººÇ¹âÊö¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹－¾¢－¡×¤Ï¡¢¸Ä¼¼¥Öー¥¹Æâ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎ¸³²ÄÇ½¡£Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î»ëÀþ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¶Ë¾å¤Î¿²¿´ÃÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃúÇ«¤Ê°ÆÆâ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÇºÇÅ¬¤Ê¿²¶ñÁª¤Ó¤ò¥µ¥Ýー¥È
¿²¶ñÁª¤Ó¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿çÌ²¤ÎÇº¤ß¤äÂÎ³Ê¡¦¿²»ÑÀª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Äó°Æ¤òÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼Â»Ü¡£½é¤á¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¥¹¥È¥¢Ì¾ ¡§¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí Â¿ËàÆîÂçÂôÅ¹
½êºßÃÏ ¡¡¡§»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔÆîÂçÂô1-600
Å¹ÊÞÌÌÀÑ ¡§7.17ÄÚ¡ÊÌó24㎡¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00～20:00¡¡¢¨ÄêµÙÆü¤Ï»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ ¡§042-689-5780
¥¹¥È¥¢Ì¾ ¡§¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí ±©ÅÄ¥¨¥¢¥Ýー¥È¥¬ー¥Ç¥óÅ¹½êºßÃÏ¡¡ ¡§±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè3¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÄ¾·ë Ê£¹ç»ÜÀß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±©ÅÄ¥¨¥¢¥Ýー¥È¥¬ー¥Ç¥óÆâ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è±©ÅÄ¶õ¹Á2-7-1
Å¹ÊÞÌÌÀÑ ¡§11.41ÄÚ¡ÊÌó38㎡¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00～20:00¡¡¢¨ÄêµÙÆü¤Ï»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ ¡§03-6459-9933
¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï¥Ò¥Ä¥¸¤ò¿ô¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¤·¤¿¥·¥êー¥º¡£Ëí¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢»°³Ñ³Ê»Ò¹½Â¤¤Ë¤è¤ëÂÑ°µÊ¬»¶¤Î¼Â¸½¤ÈÆ¬Éô¤Ø¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´ÝÀö¤¤²ÄÇ½¤Ê10Ç¯´Ö¤ÎÂÑµ×À¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Îß·×60Ëü¸Ä°Ê¾åÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿çÌ²´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÀÓ¡§¡ÖÆüËÜ¥Íー¥ß¥ó¥°Âç¾Þ2021¡×¥ëー¥ーÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡¢¡ÖMakuake Of The Year 2022¡×¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢¡ÖMakuake Award 2023¡×Best Of Repeat Growth¾Þ¼õ¾Þ¡¢¡ÖMakuake Of The Year 2024¡×¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢¡ÖAmazon.co.jp¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ïー¥É2024¡×¥«¥Æ¥´¥êー¾Þ¼õ¾Þ
¸ø¼°HP¡§https://hitsuji-zzz.com/collections/all
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ¡§https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ¡¡
ÂåÉ½ ¡§ÀîÅè Îâ¡¡
ÀßÎ© ¡§2019Ç¯5·î
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4ÃúÌÜ7ÈÖ7¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄÍÕÂæ¥Ò¥ë¥º 10F¡¡
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä
URL ¡§https://www.33taiyo.co.jp
¸ø¼°LINE ¡§https://lin.ee/fx4L3xk
¡Ö¿ÍÀ¸¤Î2/3¤â¹¬¤»¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë1/3¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë2/3¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¿çÌ²¡×¤ò¼´¤Ë¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇäÀïÎ¬¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÁ´¤Æ°ì´Ó¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Îß·×60Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Î¿çÌ²´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ× ¡Ê¢¨³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ¤ÏMOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡Ë
¼ÒÌ¾ ¡§MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥àー¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë
ÂåÉ½ ¡§Ä¹Ã«Àî ¿¸
ÀßÎ© ¡§2019Ç¯8·î
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4-10-18 µþµÞÂè1¥Ó¥ë 13F
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§EC¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¦ÁÏ·¿M&A¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¡¦DX»Ù±ç/¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù
URL ¡§https://www.moon-x.com/company/ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¡¡¹Êó¡¡E-MAIL¡§press@moon-x.com´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¸ø¼°HPhttps://hitsuji-zzz.com/MOON-X³ô¼°²ñ¼Òhttps://www.moon-x.com/company/
½ÐÅ¹¤ÎÇØ·Ê
¡¡¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ä¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È½ÐÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¤Ç¤ÎºÅ»ö½ÐÅ¹Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂç·¿¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¡¹¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤ÎËí¥·¥êー¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¦³Ý¤±ÉÛÃÄ¡¦¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥íー¤Ê¤É¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹ー¾¢ー¡×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸Ä¼¼¥Öー¥¹¤âÀßÃÖ¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿´Ä¶¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿²¶ñ¤òÂÎ¸³¡¦¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
¥¹¥È¥¢Ì¾ ¡§¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí ¤é¤é¥Æ¥é¥¹Àî¸ýÅ¹
¥ªー¥×¥óÆü ¡§2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½êºßÃÏ ¡§ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô±ÉÄ®3ÃúÌÜ5-1¡¡6³¬ 66011¡ÊÅ¹ÊÞÈÖ¹æ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯ ¤é¤é¥Æ¥é¥¹Àî¸ýÅ¹Æâ
Å¹ÊÞÌÌÀÑ ¡§43.51ÄÚ¡ÊÌó144㎡¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00～21:00¡¡¢¨ÄêµÙÆü¤Ï»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
¥¹¥È¥¢¤ÎÆÃÄ§
¡ü¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î43.41ÄÚ¤Ç¹¡¹¤È¤·¤¿Å¹Æâ
Ìó144㎡¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¹Âç¤ÊÇä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÆ³ÀþÀß·×¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÆâÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢Çã¤¤ÊªÃæ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤äÊ£¿ôÌ¾¤Ç¤ÎÍèÅ¹¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥·¥êー¥ºÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈÎÇä
¥·¥êー¥º¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ëËí¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ä¤«¤±ÉÛÃÄ¡¢¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥íー¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¹Æ¬¤ÇÂÎ¸³²ÄÇ½¡£Å¹ÊÞ¤Ç»È¤¤¿´ÃÏ¤ò»î¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¡¦ÇÛÁ÷¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üºÇ¹âµé¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹－¾¢－¡×ÀìÍÑ¤Î¸Ä¼¼¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ
¥·¥êー¥ººÇ¹âÊö¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹－¾¢－¡×¤Ï¡¢¸Ä¼¼¥Öー¥¹Æâ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎ¸³²ÄÇ½¡£Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î»ëÀþ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¶Ë¾å¤Î¿²¿´ÃÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃúÇ«¤Ê°ÆÆâ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÇºÇÅ¬¤Ê¿²¶ñÁª¤Ó¤ò¥µ¥Ýー¥È
¿²¶ñÁª¤Ó¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿çÌ²¤ÎÇº¤ß¤äÂÎ³Ê¡¦¿²»ÑÀª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Äó°Æ¤òÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼Â»Ü¡£½é¤á¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ°ìÍ÷
½êºßÃÏ ¡¡¡§»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ Â¿ËàÆîÂçÂô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔÆîÂçÂô1-600
Å¹ÊÞÌÌÀÑ ¡§7.17ÄÚ¡ÊÌó24㎡¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00～20:00¡¡¢¨ÄêµÙÆü¤Ï»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ ¡§042-689-5780
¥¹¥È¥¢Ì¾ ¡§¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí ±©ÅÄ¥¨¥¢¥Ýー¥È¥¬ー¥Ç¥óÅ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±©ÅÄ¥¨¥¢¥Ýー¥È¥¬ー¥Ç¥óÆâ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è±©ÅÄ¶õ¹Á2-7-1
Å¹ÊÞÌÌÀÑ ¡§11.41ÄÚ¡ÊÌó38㎡¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00～20:00¡¡¢¨ÄêµÙÆü¤Ï»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ ¡§03-6459-9933
¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¼ÂÀÓ¡§¡ÖÆüËÜ¥Íー¥ß¥ó¥°Âç¾Þ2021¡×¥ëー¥ーÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡¢¡ÖMakuake Of The Year 2022¡×¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢¡ÖMakuake Award 2023¡×Best Of Repeat Growth¾Þ¼õ¾Þ¡¢¡ÖMakuake Of The Year 2024¡×¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢¡ÖAmazon.co.jp¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ïー¥É2024¡×¥«¥Æ¥´¥êー¾Þ¼õ¾Þ
¸ø¼°HP¡§https://hitsuji-zzz.com/collections/all
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ¡§https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ¡¡
ÂåÉ½ ¡§ÀîÅè Îâ¡¡
ÀßÎ© ¡§2019Ç¯5·î
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4ÃúÌÜ7ÈÖ7¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄÍÕÂæ¥Ò¥ë¥º 10F¡¡
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä
URL ¡§https://www.33taiyo.co.jp
¸ø¼°LINE ¡§https://lin.ee/fx4L3xk
¡Ö¿ÍÀ¸¤Î2/3¤â¹¬¤»¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë1/3¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë2/3¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¿çÌ²¡×¤ò¼´¤Ë¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇäÀïÎ¬¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÁ´¤Æ°ì´Ó¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Îß·×60Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Î¿çÌ²´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ× ¡Ê¢¨³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ¤ÏMOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡Ë
¼ÒÌ¾ ¡§MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥àー¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë
ÂåÉ½ ¡§Ä¹Ã«Àî ¿¸
ÀßÎ© ¡§2019Ç¯8·î
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4-10-18 µþµÞÂè1¥Ó¥ë 13F
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§EC¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¦ÁÏ·¿M&A¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¡¦DX»Ù±ç/¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù
URL ¡§https://www.moon-x.com/company/ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¡¡¹Êó¡¡E-MAIL¡§press@moon-x.com´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¸ø¼°HPhttps://hitsuji-zzz.com/MOON-X³ô¼°²ñ¼Òhttps://www.moon-x.com/company/