松竹株式会社

松竹株式会社は、2025 年 7月18 日(金)~20 日(日) 京都市勧業館みやこめっせにて開催される日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit the 13th」にパブリッシャーとして出展することをお知らせします。会場の松竹ブースでは多くのゲームタイトルの試遊やノベルティ入手ができます。中でも弊社が新たにパブリッシングを行うことになったローグライト3Dアクション『夢幻桜楼閣』(むげんおうろうかく)の最新の試遊体験は必見です。また、PlayStation 5版をPC(Steam )版と同時に発売することになった長編作ホラー『BrokenLore: UNFOLLOW』や正式リリースのタイミングで日本語翻訳アップデート予定の『リターン・フロム・コア』も出展いたします。BitSummit the 13thにお越しの際は、【松竹】ブースにぜひお立ち寄りください!

また、今後追加で出展するゲームタイトルは随時公開していきますので引き続き弊社のBitSummit情報にご注目ください!

■出展タイトル1:猫耳美少女が戦うローグライト3Dアクション『夢幻桜楼閣』

新進気鋭のインディーゲームサークル「電猫遊戯」が絶賛開発中の『夢幻桜楼閣』は、ダンジョンを進んでキャラクターを強化し、ド派手な3Dアクション体験が楽しめるローグライト3Dアクションです。プレイヤーが操るのは、“かっこいい!”と“可愛い!”が組み合わさった双剣使いの褐色猫耳フード娘・レトラ。ハイクオリティなデザインとアニメーションで、あなたのゲーム体験を盛り上げます。弊社ブースでは、そんな本作の最新要素を加えたデモ版を特別に試遊いただけます。そして、ブースにお越しいただいた方には松竹限定ノベルティを配布いたします。製品版の発売は2026年第1四半期となっており、ウィッシュリストに登録して正式発売日決定までどうぞお待ち下さい。

●ノベルティ

ブースにお越しいただいた方にはオリジナルノベルティカードを3種ランダムでプレゼント!

夢幻桜楼閣 オリジナル ノベル ティカード(3種)

●ストーリー

猫耳美少女の主人公『レトラ=ストルティン』は、幻の楼閣のウワサを聞きつけて極東の国「オウラン」にやってきていた。そのウワサとは「夢幻の楼閣にて、試練に打ち勝ったものには神の遺物が手に入る」というもの。レトラはついに目的の楼閣にたどり着き、中に入るとその中に囚われてしまった。レトラは夢幻桜楼閣の試練に打ち勝ち、この楼閣の謎を解くことができるのだろうか?

●ゲーム概要

【タイトル】『夢幻桜楼閣』

【リリース】2026第1四半期

【対応プラットフォーム】PC(Steam)

https://store.steampowered.com/app/2991310/

【価格】未定

【プレイ人数】1名

【ディベロッパー】Denneko Yuugi(電猫遊戯)

【パブリッシャー】Shochiku

(C) Denneko Yuugi. All rights reserved. Licensed to & published by Denneko Yuugi,

Shochiku Co.,Ltd.

■出展タイトル2: SNSの闇に迫った驚愕のホラーゲーム『BrokenLore: UNFOLLOW』

PlayStation5もSteamと同時発売が決定した本作は『BrokenLore』シリーズ作の1つでSerafini Productionsが開発中の日本語字幕にも対応する一人称視点のホラーアドベンチャーゲームです。シリーズの各作品には個別の物語が展開し、各作品内で巻き起こる何気ない要素や謎めいた描写が隠された伏線となり、些細な出来事や謎がシリーズ全体を繋ぐ重要な手がかりになっています。このシリーズは、現代社会の不安や心の弱さ、個人的な心の傷を、現実離れした世界観、象徴的なホラー表現、そして人間味あふれる物語を通して描き出しています。現在、シリーズの内、2つのタイトル『DON'T WATCH』と『LOW』がリリースされ、2025年後半にはさらに2つのタイトル、本作『UNFOLLOW』と『FOLLOW』が発売される予定です。

今回の松竹ブースでは『BrokenLore: UNFOLLOW』のメインポイントが試遊でき、オリジナルノベルティーも配布予定です。また、現在、本作の体験版がSteamにて配信中で製品版の発売は2025年となっています。ウィッシュリストに登録して正式発売日決定までどうぞお待ち下さい。

※体験版及び製品版にはホラー要素が含まれています。予めご理解の上、プレイをお楽しみください。

●ノベルティ

ブースにお越しいただいた方にはオリジナルノベルティカードを3種ランダムでプレゼント!

BrokenLore: UNFOLLOW オリジナル ノベル ティカード(3種)

●ストーリー

アンが目を覚ますと、そこは静かで知らない場所。どうやってここまで来たのだろうか…。 戸惑う彼女の背後には彼女以外の“人間ではない何か”がいるようだ…。

YouTubeやTikTokなどで活躍する有名インフルエンサーのAkidearest氏やKnite氏などが多数出演するSNSの闇に迫った驚愕のホラーゲーム。

●ゲーム概要

【タイトル】『BrokenLore: UNFOLLOW』

【リリース】2025第3四半期

【対応プラットフォーム】

・PC(Steam)https://store.steampowered.com/app/2133830/BrokenLore_UNFOLLOW/

・PlayStation 5 https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10008188

【価格】未定

【プレイ人数】1名

【ディベロッパー】Serafini Productions

【パブリッシャー】Serafini Productions, Shochiku

(R) Serafini Productions. All rights reserved. Licensed to & published by Serafini Productions, Shochiku Co.,Ltd.

■出展タイトル3:新感覚の地下世界探索サンドボックスADV『リターン・フロム・コア』

2023年12月15日にSteamで早期アクセス版としてリリースされ、7人のモンスター娘と織りなす、自由度満点のサンドボックスゲームとして評価されている『リターン・フロム・コア』 。このたび、松竹は正式リリースのタイミングで日本語翻訳をアップデートすることをお知らせいたします。そして、BitSummitの松竹ブースでは日本語翻訳アップデート版の試遊をいち早くお楽しみいただけます。ウィッシュリストに追加して正式リリースをお待ちください!

●ノベルティ

ブースにお越しいただいた方にはオリジナルノベルティカード2種ランダムでプレゼント!

リターン・フロム・コア オリジナル ノベル ティカード(2種)

●ストーリー

地表の文明が滅び去った後、あなたは地下世界の生存者として、手にしたつるはしを握りしめ、未知と多様な生態系に満ちた広大な地下世界へと足を踏み入れる。この世界では、まず自分だけのキャンプを築き、豊富な資源を掘り起こして採掘しながら、人類が失った科学技術を回収していく。そして、農業を発展させて食料を確保し、自動生産ラインを構築して効率的に物資を作り出していくことが重要になる。また、個性豊かなモンスターの少女たちとの出会いも…。この地下世界から地表への帰還を目指せ!

■ゲーム概要

【タイトル】 『リターン・フロム・コア』

【製品版リリース時期】 2025年7月

【対応プラットフォーム】PC(Steam)

https://store.steampowered.com/app/2171630/

【価格】 1,900円

【プレイ人数】 1名

【ディベロッパー】 Tanxun Studio

【パブリッシャー】 2P Games, Shochiku

(C) Tanxun Studio. All rights reserved. Licensed to & published by 2P Games, Shochiku Co.,Ltd. 2P Games and the 2P Games logo are registered trademarks of Hong Kong Gamease Technology Co., Ltd. or its affiliates.

■BitSummit the 13th概要

【日程】2025年7月18日(金)~7月20日(日)

【会場】京都市勧業館みやこめっせ

【主催】BitSummit 実行委員会、一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会(JIGA)(キュー・ゲームス / ピグミースタジオ / Skeleton Crew Studio / BlackSheep Consulting)、京都府

【公式サイト】https://bitsummit.org/