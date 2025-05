¡ÚÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Û¡ÈÆ°¤¯¤³¤È¤ÇÀ°¤¦¡É¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤Ç¡¢ÌÀÆü¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÖSIXPAD¡×¥ê¥«¥Ð¥êー¥µ¥Ýー¥È¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創出する品川プリンスホテル(東京都港区高輪4-10-30、総支配人:春山新悟)は、株式会社MTGのブランド「SIXPAD」のリカバリー製品をフィットネスルームに導入、さらには1室限定プラン「『SIXPAD』リカバリーサポートプラン」を2025年6月1日(日)から2026年3月31日(火)まで販売いたします。

お部屋にご用意しているSIXPAD 4製品(品川プリンスホテル)

ホテルコンセプト“FUN! Goes On”のもと、時代の変化に伴う多様なニーズに応える滞在価値向上を目指す当ホテルにおいて、現代社会に生きる多くの人が抱える日々のストレスや慢性的な疲労をリフレッシュし、翌日のハイパフォーマンスを叶えるため、従来の「ゆっくり過ごして疲れを癒す」だけではなく、「身体を動かし、リカバリーすることでコンディショニングを整える」ホテルステイをご提案いたします。

昨年4月に新設した宿泊者専用の24時間無料でご利用できるフィットネスルーム(約280平方メートル )では、独自のテクノロジーで「身体と心の健康」の実現を目指すSIXPAD製品の中でコンディショニングがセルフで実現できる 5製品を新たに導入することで、トレーニング後のリカバリーサポートを補完し、翌日のパフォーマンス向上を目指すための機能を整えました。さらに、1日 1室限定で、SIXPAD 4製品を備えたお部屋のステイプランをご用意し、都心のダイナミックな景色を望むプライベート空間で心身のめぐりを整え、深いリカバリーへと導く時間をご提供いたします。

本年 3月に開業されたTAKANAWA GATEWAY CITYとともに、日本と世界をつなぐ玄関口として活力がみなぎる高輪・品川エリアにおいて、今後も私たちは、お客さまの“楽しさ”が心身ともに続く明日へ向けた新しいホテルの滞在スタイルを、国内だけでなく世界に向けて発信してまいります。

『SIXPAD リカバリーサポートステイ』 概要

【販売期間】

2025年6月1日(日)~2026年3月31日(火)まで

【部屋】

プレミアフロア コーナーツイン ※限定1室

(メインタワー 35~37F)

【料金】

1名さま\15,740より(1室2名さまご利用時)

【ご予約・お問合せ】

宿泊予約係 TEL:03-3440-1111

(受付時間:10:00A.M.~6:00P.M.)

【内容】

1.SIXPAD 4製品をお部屋にご用意

Foot Fit 3 Heat /Power Gun Active

Power Roller Twins/Conditioning Roller

※お部屋のみでご利用いただけます

2.元気な 1日を応援するブッフェスタイルの朝食付

おすすめポイント

・フィットネスルームでの有酸素運動やストレッチで一日の疲れをリフレッシュ

・高層階からの眺望で味わう非日常の贅沢なひととき

・お部屋のベッドでくつろぎながら体験出来る SIXPADリカバリー製品をご用意

詳細はこちら :https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/refa_sixpad_plan/

プレミアフロア コーナーツインルーム 東京の街並みが一望出来ます(品川プリンスホテル)お部屋にご用意しているSIXPAD 4製品(品川プリンスホテル)昨年4月に新設のフィットネスルーム(メインタワー 4F) (品川プリンスホテル)

※写真はイメージです。

※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。

※料金には1泊室料、朝食、消費税・サービス料が含まれております。別途宿泊税がかかることがございます。

※上記内容はリリース時点(5月30日)の情報です。

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』(品川プリンスホテル)FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

日本と世界をつなげる玄関口「SHINAGAWA」

たくさんのFUNが待っているから、旅の計画が楽しい。そして、そこで過ごす時間は、もっと楽しい。心に刻まれたその体験は、かけがえのない思い出としていつまでも輝き続ける。あの頃も、これからも、わたしの楽しいがここにある。そう、次訪れるときもまた笑顔があふれるように。

品川プリンスホテルが、あなたのFUNを紡いでいきます。

品川プリンスホテル 概要

品川プリンスホテル

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,521室

【レストラン】

10 ヵ所

【宴会場】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、

テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他