¿©ÉÊ¹©¾ì¤Ç¤â¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â Îä¤ä¤·¤¿¡Ö»ÝÌ£Ë¤«¤Êº«ÉÛ¤À¤·¡×¤ÇÂÐºö¡£½ë¤¤²Æ¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡È ¤À¤· ¤ò°û¤à½¬´·¡É¤ò¤´Äó°Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¡ÊËÜ¼Ò:Ä¹Ìî¸©ÈÓ¹ËÄ®/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:µ×À¤ÎÉÂÀ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¿¦¾ì¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬È³Â§ÉÕ¤µÁÌ³²½¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³Æ¼ïÀßÈ÷ÂÐºö¡¢½¾¶È°÷¶µ°é¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©ÉÊÀ½Â¤¹©¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë¡¢Îä¤ä¤·¤¿¡Ö»ÝÌ£Ë¤«¤Êº«ÉÛ¤À¤·¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©¾ì¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£Îä¤ä¤·¤¿¡Ö»ÝÌ£Ë¤«¤Êº«ÉÛ¤À¤·¡×
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ïº£Ç¯¤«¤é¡¢½¾¶È°÷¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë´Ø¤·¤Æ¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»ÝÌ£Ë¤«¤Êº«ÉÛ¤À¤·¡×¤ò¿å½Ð¤·¤·¡¢Îä¤ä¤·¤Æ°û¤à¤³¤È¤Ç¡¢²Æ¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤Ê¤É¤òÀÝ¼è¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¡Ö¤À¤·¡×¤ò¤ªÎÁÍý¤Ë»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤àÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Î²Æ¡¢µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ÝÌ£Ë¤«¤Êº«ÉÛ¤À¤·¡×¤¬Á°Ç¯Èæ2ÇÜ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îä¤ä¤·¤Æ°û¤àº«ÉÛ¤À¤·¤È¤·¤ÆÁÊµá¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¿åÊ¬¡¦¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤ª´î¤Ó¤¤¤¿¤À¤Çä¤ê¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£Ç¯¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë5·î¤«¤éÀ½Â¤¸½¾ì¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÎä¤ä¤·¤¿¡Ö»ÝÌ£Ë¤«¤Êº«ÉÛ¤À¤·¡×¤ò¿åÊ¬Êäµë¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ùµë¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î½ë¤µÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤¬Îä¤ä¤·¤¿¡Ö»ÝÌ£Ë¤«¤Êº«ÉÛ¤À¤·¡×¤Ç¤Î¿åÊ¬Êäµë¤òÂÎ´¶¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢Á´¼Ò°÷¤ËÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ÈÇ®Ãæ¾ÉÈ¯¾É»þ¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤ò¼¨¤¹Åù¤·¤ÆÂÐºö¤Î¼þÃÎ¤òÅ°Äì¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ®Ãæ¾ÉÂÐºöÉÊ¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿©ÉÊÀ½Â¤¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤È¤·¤Æ¿åÊ¬ÊäµëµÙ·Æ¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¿åÊ¬¤ò¤È¤ë°Õ¼±¤Å¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æºî¶È¾ì¤Ë¥Æ¥£ー¥µー¥Ðー¡¢ÎäÉ÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢´Ä¶À°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©ÈÓ¹ËÄ®¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¿©ÉÊÀ½Â¤¾®Çä´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Öµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡×¡¢¡ÖSt.Cousair¡×¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÅ¹¤òÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤·¡¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²èÀ½Â¤¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¿©¤ÎSPA¥â¥Ç¥ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¼Ô¤¬¿®½£ÈÃÈø¹â¸¶¤Î¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¡¢²ÈÂ²¤È¤ªµÒÍÍ¤È¤Ç°Ï¤ó¤À¾Ð´é°î¤ì¤ë¿©Âî¤ÎÉ÷·Ê¤ò¸¶ÅÀ¤È¤·¡Ö°¦¤È´î¤Ó¤Î¤¢¤ë¿©Âî¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë
¢£ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§Ä¹Ìî¸©¾å¿åÆâ·´ÈÓ¹ËÄ®°òÀî1260
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µ×À¤ ÎÉÂÀ
¢£ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§1979Ç¯
¢£ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1982Ç¯
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¦¥¸¥ã¥à¡¦¥ï¥¤¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢
¡¦¥ï¥¤¥Ê¥êー¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É¤ÎÄ¾±Ä¡¢µÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖÎ¹¤¹¤ëµ×À¤Ê¡e¾¦Å¹¡×¤Î±¿±Ä
WEB¥Úー¥¸¡¦SNS
¢£¥Ûー¥à¥Úー¥¸ URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡
https://www.stcousair.co.jp/company
¢£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://kuzefuku.com
¢£³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥âー¥ë¡Ö¤¿¤Ó¤Õ¤¯¡×
https://kuzefuku-arcade.jp/
¢£¸ø¼°SNS
X¡Êµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡Ë¡§https://x.com/kuzefuku
X¡Ê¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¡Ë¡§https://x.com/stcousair
X¡ÊÎ¹¤¹¤ëµ×À¤Ê¡e¾¦Å¹¡Ë¡§https://x.com/kuzefuku_arcade
Instagram¡Êµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡Ë¡§https://www.instagram.com/kuzefuku/
Instagram¡Ê¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¡Ë¡§https://www.instagram.com/st.cousair/
Instagram¡ÊÎ¹¤¹¤ëµ×À¤Ê¡e¾¦Å¹¡Ë¡§https://www.instagram.com/kuzefuku_arcade/
Facebook¡Êµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡Ë¡§https://www.facebook.com/kuzefuku/
Facebook¡Ê¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¡Ë¡§https://www.facebook.com/stcousaircoltd/
Facebook¡ÊÎ¹¤¹¤ëµ×À¤Ê¡e¾¦Å¹¡Ë¡§https://www.facebook.com/kuzefuku.arcade/
note¡Ê¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¤Î¿¹¡Ë¡§https://note.com/stcousair_forest