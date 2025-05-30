ÀÄ¿¹¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡ÖÄÅ·Ú¤Ó¤¤¤É¤í¡×¤Î´ï¤ò»È¤Ã¤¿½é²Æ¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò6·î¤Ë4Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿À³Úºä¤Ç³«ºÅ¡£
¡ÖÄÅ·Ú¤Ó¤¤¤É¤í¡×¡ß¡ÖÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¡×¥³¥é¥Ü¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¤¥áー¥¸
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜÅç¹À¾´¡Ë¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿§ºÌË¤«¤Ê¥¬¥é¥¹À½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÄÅ·Ú¤Ó¤¤¤É¤í¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢ÄÅ·Ú¤Ó¤¤¤É¤í¤Î´ï¤È½é²Æ¤ò´¶¤¸¤ë½Ü¤Î²Ö¡¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¡¢2025Ç¯6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î4Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖAKOMEYA TOKYO in la kagū¡×¡Ê¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÄÅ·Ú¤Ó¤¤¤É¤í¡×¡ß¡ÖÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¡×¥³¥é¥Ü¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¥Úー¥¸¡§ https://hibiyakadanbiidoro.peatix.com/(https://hibiyakadanbiidoro.peatix.com/)
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í¤Îµ»¤ÈË¤«¤Ê¿§ºÌ´¶³Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÄÅ·Ú¤Ó¤¤¤É¤í¤Î´ï¤È¡¢ÀÄ¿¹¤ÎÀ¶¡¹¤·¤¤½é²Æ¤Î¾ð·Ê¤ò±Ç¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿ð¡¹¤·¤¯¿·Á¯¤ÊÀ¸²Ö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢2¼ïÎà¤Î¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿ÄÅ·Ú¤Ó¤¤¤É¤í¤Î´ï¤ÈÀ¸²Ö¤Ï¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹ñ»ºÀ¸²ÖÈÎÇä¥¤¥áー¥¸
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅÆü¤Î4Æü´Ö¤Ë¤Ï¡¢ºÌ¤êË¤«¤ÊÅìËÌ»º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ñ»º¤Î½Ü¤ÎÀ¸²Ö¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
½é²Æ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢ÅÁÅý¤Îµ»¤È½Ü¤Î²Ö¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿´Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã¡ÖÄÅ·Ú¤Ó¤¤¤É¤í¡×¡ß¡ÖÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¡×¥³¥é¥Ü¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¡³µÍ×¢ä
³«ºÅ¾ì½ê¡§AKOMEYA TOKYO in la kagū¡Ê¿À³Úºä¡Ë¡Ê¢©162-0805 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÌðÍèÄ®67ÈÖÃÏ¡Ë
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨²Öºà¤ÏÆþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³Æ²óÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¿½¹þ¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£±. ½é²Æ¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¶µ¼¼
½é²Æ¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¶µ¼¼¡¡¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¥¤¥áー¥¸
ÄÅ·Ú¤Ó¤¤¤É¤í NEBUTA ¤Í¤Ö¤¿¥Õ¥êー¥°¥é¥¹¡¡»ÈÍÑ
¡¦6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:30～12:30
¡¦6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë15:00～16:00
¡¦6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:30～12:30
¡¦6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë15:00～16:00
»²²ÃÈñ¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ÅöÆü»ÙÊ§¤¤
½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó60Ê¬
Äê°÷¡§³Æ²ó10Ì¾
¿½¹þÄùÀÚ¡§6·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¥Úー¥¸¡§ https://hibiyakadanbiidoro.peatix.com/
£². ½é²Æ¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥°¥êー¥ó¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¶µ¼¼
½é²Æ¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥°¥êー¥ó¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¶µ¼¼¡¡¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¥¤¥áー¥¸
ÄÅ·Ú¤Ó¤¤¤É¤í MATSURI ¤Þ¤Ä¤êÀ¹¤ê»®¡¡»ÈÍÑ
¡¦6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00～16:30
¡¦6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë11:30～13:00
¡¦6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00～16:30
¡¦6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë11:30～13:00
»²²ÃÈñ¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ÅöÆü»ÙÊ§¤¤
½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó90Ê¬
Äê°÷¡§³Æ²ó10Ì¾
¿½¹þÄùÀÚ¡§6·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¥Úー¥¸¡§ https://hibiyakadanbiidoro.peatix.com/
¢£¥¢¥Ç¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÄÅ·Ú¤Ó¤¤¤É¤í¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://tsugaruvidro.jp/
ÀÄ¿¹¸©¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿§ºÌË¤«¤Ê¥¬¥é¥¹À½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æµù¶ÈÍÑ¤ÎÉâ¶Ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¡¢¼êºî¤ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤ß¤¢¤ë¥¬¥é¥¹¹©·ÝÉÊ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ¿¹¤Î»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷·Ê¤ä¼«Á³¤ò100¼ï°Ê¾å¤¢¤ë¿§¥¬¥é¥¹¤ò¶î»È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿Èþ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÈæÃ«²ÖÃÅ
1872Ç¯ÁÏ¶È¡¢1950Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¸ø±àËÜÅ¹¤Î½ÐÅ¹¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñÌó190µòÅÀ¤ÇÅ¸³«¡£¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°Áõ²Ö¡¢Å¹ÊÞµÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¸Ä¿Í/Ë¡¿Í¸þ¤±¥Õ¥é¥ïー¥®¥Õ¥È¡¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥é¥ïー¤ÎÈÎÇä¡¢¤ªÁò¼°¥µー¥Ó¥¹¡¢ÎÐ¤òÄÌ¤¸¤¿Êë¤é¤·¤Î·Ê´Ñ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥Õ¥é¥ïー¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡¢ÃÏ°è¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»ö¶ÈÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â²Ö¤äÎÐ¤ÎÈÎÇä¡¢Áõ¾þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Êë¤é¤·¤ÎÌÀÆü¤òºÌ¤ê¡¢Ë¤«¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Äó°Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://hibiya.co.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/hibiyakadan
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/hibiyakadan/
ÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.hibiyakadan.com