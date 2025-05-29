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Decent Cybersecurity( https://decentcybersecurity.eu/ )¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥ÈÎÌ»Ò°Å¹æ¤ª¤è¤Ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥ß¥Ï¥ë¥³¤Ë¤è¤ê2015Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢NATO¡¢EU¡¢³Æ¹ñ¤Îµ¡´Ø¤«¤é¡Ö¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ5¥«¹ñ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÍ¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£±§Ãèµ¡´Ø¡ÊESA¡Ë¤È²¤½£°Ñ°÷²ñ¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Decent Cybersecurity¤Ï¡¢Critical Infrastructure Association of the Slovak Republic( https://akisr.sk/ )¡Ê¥¹¥í¥Ð¥¥¢¶¦ÏÂ¹ñ½ÅÍ×´ðÈ×¶¨²ñ¡Ë¤ÎÁÏÎ©¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£
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ÃóÆü¥¹¥í¥Ð¥¥¢¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û¤Ï¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¤Î³°Ì³¾ÊMinistry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic¡Ë( https://www.mzv.sk/en/web/en )¤Î½ÅÍ×¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Î³°¸òÂåÉ½µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢Æó¹ñ´Ö´Ø·¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥í¥Ð¥¥¢»ÔÌ±¸þ¤±¤ÎÎÎ»ö¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤¿¤¤¥¹¥í¥Ð¥¥¢´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÆÃ¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤Î³×¿·Åª¤Ê¶È³¦¤Î·ÐºÑ³°¸ò¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢´ë¶È¤¬ÆüËÜ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È²ÁÃÍ¤¢¤ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£