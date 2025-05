東京 - EQS Newswire - 2025年5月28日 - Decent Cybersecurityは、DSEI Japan 2025にスロバキアの企業として唯一出展し、日本およびアジア市場への参入に向け最先端のポスト量子暗号ソリューションを披露しました。5月21日から23日まで千葉で開催された権威ある防衛関連の展示会において、量子コンピューティングが従来の暗号システムにもたらす脅威の拡大に対抗するために設計されたポスト量子暗号の主力技術3種(SpaceShield STM、DroneCrypt UTM、QuantumProof Protocol)を紹介しました。Decent CybersecurityのCEOであるマテイ・ミハルコは次のように述べています。「手応えは期待以上でした。日本の防衛、航空宇宙、政府部門の意思決定者からは、ポスト量子時代に向けた重要基盤の整備が喫緊に必要であるとの認識から、当社の耐量子ソリューションに高い関心が寄せられました。」注目すべき動きとして、Decent Cybersecurityはスロバキア政府の支援を受け、世界初の2nmポスト量子ASICマイクロチップを日本で製造する機会を模索しており、Rapidus株式会社( https://www.rapidus.inc/ )との協力を視野に入れています。このコラボレーションは、Decent Cybersecurityのポスト量子暗号の専門性とRapidusの最先端の2nm半導体製造技術を組み合わせ、世界初の2nmポスト量子暗号ASIC(特定用途向け集積回路)の製造を目指すもので、耐量子ハードウェアセキュリティにおける画期的な一歩となる可能性があります。このパートナーシップが実現すれば、日本を次世代半導体製造のリーダーとして確立するというRapidusのミッションに沿うものとなります。日本政府は2025年度、Rapidusに8025億円(54億米ドル)の補助金を割り当て、同社のパイロットラインの稼働が4月1日に開始されており、このようなコラボレーションの絶好のタイミングです。当社のブース(H7-158)は高い注目を集め、駐日スロバキア共和国大使のイヴァン・スルコシュ閣下にもお越しいただくなど、当社の戦略的な東アジア展開に対し正式な支援をいただいていることが示されました。「Decent Cybersecurityが日本のDSEIに出展したことは、スロバキアの活発なイノベーションのエコシステムと、優れたデジタルセキュリティの取り組みを示すものです。Decent Cybersecurityはポスト量子暗号ソリューションのリーダー的存在として、スロバキア企業の独創性と先進的な技術力を紹介し、スロバキアが技術の進歩の最先端にあることを改めて示しています。サイバーセキュリティの未来を形成し、この重要な分野における国際連携を醸成する同社の取り組みを支援できることを嬉しく思います。」高い注目を集めたこの展示は重要な局面と重なり、石破茂内閣総理大臣も基調講演の中で、地域の安全保障における国際的な技術連携の重要性を強調しました。「どの国も1カ国のみでは自分の国を守ることは困難」と述べ、まさにDecent Cybersecurityの事業領域である、新たに出現する脅威に対する連携したアプローチが必要であると強調しました。Decent CybersecurityはNATO、EU、国家安全保障機関から「シークレット(極秘)」レベルのセキュリティクリアランスを受けており、イノベーションと信頼性を合わせて提供します。当社の出展は、特に量子コンピューティングの進化により、現在の暗号手法がすたれたものとなる恐れがある中で、日本の防衛戦略の一環としてサイバーセキュリティに対する注目が高まる中で行われました。ミハルコCEOは強調して次のように述べました。「当社は単に取引を求めているのではなく、東アジアの防衛エコシステムに深く根ざした信頼できるセキュリティパートナーとなることに取り組んでいます。日本に常設事務所を開設することで、この地域のお客様に合わせたソリューションや速やかなサポートを強化できるかどうかを現在検討しています。」290社以上の出展者、78カ国から8000人以上の来場者と500人以上のVIPが集まったこの展示会に唯一のスロバキア企業として参加したDecent Cybersecurityは、インド太平洋地域のサイバーセキュリティ市場への進出を果たし、グローバル拡大戦略の大きな節目となりました。DSEI JapanについてDSEI Japan( https://www.dsei-japan.com/ )は日本で唯一の大規模な防衛総合イベントであり、DSEI Japan実行委員会によって運営されています。78カ国から8000人以上の来場者、500人以上のVIP、290社以上の出展企業が集まるこのイベントは、世界の防衛・安全保障部門と日本やアジアの防衛コミュニティーをつなぐ優れたプラットフォームとなっています。Decent CybersecurityについてDecent Cybersecurity( https://decentcybersecurity.eu/ )は、ポスト量子暗号およびブロックチェーンセキュリティのソリューションを専門とするスロバキアの企業です。マテイ・ミハルコにより2015年に設立され、NATO、EU、各国の機関から「シークレット」レベルのセキュリティクリアランスを取得しています。ヨーロッパ5カ国にオフィスを有し、国際的に事業を展開しており、欧州宇宙機関(ESA)と欧州委員会に登録しています。Decent Cybersecurityは、Critical Infrastructure Association of the Slovak Republic( https://akisr.sk/ )(スロバキア共和国重要基盤協会)の創立メンバーです。駐日スロバキア共和国大使館(東京)について駐日スロバキア共和国大使館は、スロバキア共和国の外務省Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic)( https://www.mzv.sk/en/web/en )の重要な組織であり、日本におけるスロバキアの外交代表機関として、二国間関係を推進しています。スロバキア市民向けの領事サービスを提供し、日本市場に参入したいスロバキア企業を支援しています。同特にサイバーセキュリティなどの革新的な業界の経済外交を推進し、スロバキア企業が日本のステークホルダーと価値あるつながりを構築できるようサポートしています。