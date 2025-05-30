¥Ð¥íーË¶¶¸Ö¸ýÅ¹6·î6Æü¥ªー¥×¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³§ÍÍ¤Ë¤ÏÊ¿ÁÇ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÊSM¡Ë¥Ð¥íーË¶¶¸Ö¸ýÅ¹¡×¤ò°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ë³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥íーË¶¶¸Ö¸ýÅ¹¤Ï¡¢Ë¶¶»ÔÆâ3Å¹ÊÞÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¶¶»ÔÆâ¤Ï¥¹ー¥Ñー·ãÀï¶è¤È¤¤¤ï¤ì¡¢È¾·Â3£ë£íÆâ¤Ë18Å¹ÊÞ¤â¤Î¶¥¹ç¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ëº£²ó¿·µ¬½ÐÅ¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖFun¡¡¡õ¡¡Fan¡¡～¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡Ê´üÂÔ¡Ë¤ªÅ¹～¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á
³Ú¤·¤¤Çä¾ì¡á³èµ¤¤Î¤¢¤ëÇä¾ì¡¦½¾¶È°÷
³Ú¤·¤¤¾¦ÉÊ¡áÁª¤Ù¤ë¾¦ÉÊ¡¡
³Ú¤·¤¤¿¦¾ì¡á³§¤Ç´î¤Ù¤ë½¾¶È°÷¤ò¥â¥Ã¥Èー¤ËÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¶¶¸Ö¸ýÅ¹¤Ï¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥¢¡áÍèÅ¹Æ°µ¡¤Î¤¢¤ëÅ¹¡¢¹¹ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¶¥¹ç¤òÄ¶¤¨¤ÆÍèÅ¹¤·¤ÆÄº¤±¤ëÅ¹¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡Ê´üÂÔ¡Ë¤È»×¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¡¢¤ªÅ¹¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãSM¥Ð¥íーË¶¶¸Ö¸ýÅ¹¤Î³µÍ×¡ä
1¡¥¥ªー¥×¥óÆü2025Ç¯6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
2¡¥Å¹ÊÞÌ¾¾Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ð¥íーË¶¶¸Ö¸ýÅ¹
3¡¥½êºßÃÏ°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¸Ö¸ýÄ®»°ÃúÌÜ£²£µÈÖÃÏ
4¡¥ÅÅÏÃÈÖ¹æ0532-33-5256
5¡¥·úÊª¹½Â¤SÂ¤
6¡¥ÉßÃÏÌÌÀÑ13,135.38 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
7¡¥·úÃÛÌÌÀÑ4,041.58 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
8¡¥±ä¾²ÌÌÀÑ3,819.50 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
9¡¥Å¹ÊÞ³µÍ×SMÇä¾ì2,307.43Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É1,512.07Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¹ç·×3,819.50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡¡¡
10¡¥Ãó¼Ö¾ìÃó¼Ö¾ì¡¡220Âæ
11¡¥±Ä¶È»þ´Ö·îÍË¤«¤é¶âÍË¡¡¸áÁ°10»þ～¸á¸å8»þ
ÅÚÍË¤ª¤è¤ÓÆüÍË¡¡¸áÁ°9»þ30Ê¬～¸á¸å8»þ
¢¨¥ªー¥×¥ó3Æü´Ö6/6(¶â)～6/8(Æü)¡¡ ¸áÁ°9»þ30Ê¬～¸á¸å8»þ
12¡¥½¾¶È°÷ÅùÅ¹Ä¹¡¡¡¡¾¾¹Ô½Ó°ì¡¡¼Ò°÷ 24Ì¾¡¢¥Ñー¥È¥¿¥¤¥ÞーÅù 130Ì¾
13¡¥Àß·×¡¦»Ü¹©Àß·×(³ô)¾åÌî»³ÅÔ»ÔÀß·×
»Ü¹©(³ô)ÇÈÂ¿ÌîÁÈ
°Ê¡¡¾å