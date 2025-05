ÈüÇÊ¸Ð¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡¼¢²ì¸©¤ÎÎò»Ë¤ÈÉ÷·Ê¡¢Ì£¤ï¤¤¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÖBIWAKO Afternoon Tea¡×¤òÈ¯Çä

「BIWAKO Aftenroon Tea」イメージ





Grill & Dining G



期間:2025年7月1日(火)~8月31日(日)琵琶湖マリオットホテル(滋賀県守山市今浜町、総支配人:荒木義雄)では、2025年7月1日(火)~8月31日(日)の期間、ホテル12階のレストラン「Grill & Dining G」にて、滋賀県の魅力をスイーツとセイボリーで表現したアフタヌーンティー「BIWAKO Afternoon Tea」を発売いたします。湖と山に囲まれ、豊かな歴史が受け継がれる滋賀県。今夏は、見た目も味も琵琶湖エリアの魅力を堪能できるアフタヌーンティーをご用意いたしました。歴史の面影を残すお城や兜、雄大な自然を象徴する琵琶湖や山並み、四季を彩るメタセコイア並木など、滋賀県を象徴する風景や文化をかたちで表現したスイーツ8種類と、近江牛やビワマスといった滋賀県ならではの食材を取り入れたセイボリー4種をご堪能いただけます。お飲み物はブルーがさわやかなシトラスブルーティーをはじめ、お選びいただける「Art of Tea」のティーセレクションをご提供いたします。またアフタヌーンティーを気軽にお楽しみいただきたい方には、当アフタヌーンティーのスイーツ6種とお飲み物2種の「スイーツセット」をご用意。さらに、当アフタヌーンティーと館内のプラネタリウム鑑賞がセットになった宿泊プランも販売いたします。琵琶湖エリアを美味しく体験できる当アフタヌーンティーを是非お楽しみください。■「BIWAKO Afternoon Tea」について滋賀県ならではの食材を取り入れ、琵琶湖エリアを目でも楽しむアフタヌーンティー。ラズベリーのゼリーで覆った真っ赤な兜を模したケーキや、甘酸っぱいカシスのムースに抹茶の香る栗のクリームで雪がかる伊吹山に見立てたモンブランのほか、パッションフルーツとホワイトチョコレートのガナッシュをサンドした見た目にもインパクトのある琵琶湖を模ったクッキーなどのスイーツと、長浜の郷土料理をオリジナルスタイルで仕上げるさば煮麺のセイボリーなどシェフのアイデアあふれるアイテムが並びます。さわやかな色合いで夏らしいシトラスブルーティーのほか、ハンドブレンドで作るオーガニック茶葉がこだわりの「Art of Tea」のティーセレクション6種とともにお楽しみください。【スイーツ】(8種類)琵琶湖サイダーとミックスベリーのジュレジャンボレモンとルビーチョコレートのラメル滋賀県産酒粕とトロピカルフルーツの兜ケーキ琵琶湖バターサンドクッキー伊吹蕎麦と和栗のモンブラン抹茶チョコレート蜂蜜とチョコレートのお城仕立て抹茶スコーン クロテッドクリーム アドベリージャム【セイボリー(軽食)】(4種類)長浜名物さば煮麺 琵琶湖マリオットスタイル近江牛のグリルコロッケ滋賀県産小鮎のオイルサーディンビワマスペーストと滋賀県産生ハムのクロワッサンサンドウィッチ【ドリンク】<銘柄変更自由>シトラスブルーティーティーセレクション「Art of Tea」(6種)コーヒー■<別プラン> 「スイーツセット」について(イートイン)気軽にアフタヌーンティーをお召し上がりいただきたい方には、「BIWAKO Afternoon Tea」よりピックアップしたスイーツ6種が並ぶスイーツセットを用意いたします。ランチ後のデザートやお一人でお楽しみいただきたい時にもおすすめです。今夏限定の琵琶湖エリアのスイーツを味わう、優雅な午後のひとときをお過ごしください。メニュー:【スイーツ】(6種類)琵琶湖サイダーとミックスベリーのジュレジャンボレモンとルビーチョコレートのラメル滋賀県産酒粕とトロピカルフルーツの兜ケーキ琵琶湖バターサンドクッキー伊吹蕎麦と和栗のモンブラン抹茶スコーン クロテッドクリーム アドベリージャム【ドリンク】お選びいただける紅茶より2種「BIWAKO Afternoon Tea」概要期間:2025年7月1日(火)~8月31日(日)時間:13:00~15:00 / 16:00場所:ホテル12階レストラン「Grill & Dining G」料金:1名様 6,000円別プラン:スイーツセット 1名様 4,800円※表示料金は消費税・サービス料込みの料金です。※記載のメニュー内容は変更になる場合もございます。※アフタヌーンティーは前日17時までの事前予約制となります。【メニュー考案者 琵琶湖マリオットホテル ペストリーシェフ 田上 博基コメント】滋賀県の魅力を見た目と味わいの両面でお楽しみいただけるよう、一つひとつのスイーツに心を込めて仕上げました。お城や兜、メタセコイアなどをモチーフに風景や文化をかたちにしました。さらに、ジャンボレモンの果皮や伊吹そば、ビワマスなど滋賀県ならではの食材をアレンジしてオリジナルアイテムを並べました。地域の個性を五感で感じていただけるアフタヌーンティーをお楽しみください。期間:2025年7月1日(火)~8月31日(日)泊内容:・デラックスルーム、温泉付きプレミアルーム、温泉ビューバス付プレミアルーム(いずれも40㎡)から選べるタイプでのご宿泊・「BIWAKO Afternoon Tea 」(ご到着日の13:00~16:00にレストランにてご用意いたします。)・プラネタリウム鑑賞券(1回)・ホテルレストランでのご朝食料金: 1名様 大人 19,785円~(2名1室ご利用時)※3日前17時までの事前予約制となります。※上記はサービス料・消費税込の料金です。別途、入湯税を申し受けます。※料金はご利用日により異なります。詳しくはお問い合わせください。<ご予約・お問い合わせ先>琵琶湖マリオットホテル Grill & Dining GTEL:077-584-2150 URL: https://www.biwako-marriott.com/restaurant/ 本件に関するお問合わせ先077-585-6100関連リンク琵琶湖マリオットホテルhttps://biwako-marriott.com/restaurant/afternoon.html