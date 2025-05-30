¡Ú15¿ÍÂç²ÈÂ²¡Û¼¿¤Á¤ã¤óFamily¡ß¿å¶¶ÊÝ¼÷Æ²À½Ìô³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒJugarSun (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ß·ÅÄµýÍ¤)¤¬¡¢
´ë²è¹½À®¡¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿»ö¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³µÍ×¡Û
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡§¼¿¤Á¤ã¤óFamily
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡§¿å¶¶ÊÝ¼÷Æ²À½Ìô³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ
Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÚÂç²ÈÂ²¡Û»Ò¤É¤â13¿Í¡ª²Æì¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡ªÃËÀ¿Ø¤¬½÷À¿Ø¤Î¤¿¤á¤Ëµù¤Ë½Ð¤ë¡ª¡ª~°ËÊ¿²°Åç ÃËÎ¹ÊÔ~
PR¾¦ÉÊ
²½¾Ñ¿å¡Ö¤â¤º¤ÎËâË¡¥íー¥·¥ç¥ó¡×
PR¤ÎÌÜÅª
¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÊµá¤ª¤è¤ÓÀøºß¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥êー¥Á¡£
¸¶ºàÎÁ¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë²Æì¸©ºÇËÌÃ¼¤ÎÍ¿ÍÅç¡Ö°ËÊ¿²°Åç¡×¤Ø¤Î¹×¸¥¡£
ÊÀ¼Ò¤¬ºöÄê¤·¤¿PRÀïÎ¬
¡Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÁªÄêÍýÍ³¡Û
Àøºß¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥êー¥Á¤Î´ÑÅÀ¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤Î¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë30Âå～50Âå¤Î¼çÉØÀ¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢
¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤´²ÈÂ²¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¼«Á³Í³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤ò´Þ¤ó¤À¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤òÁÊµá¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤¤¤¦2¼´¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢
15¿ÍÂç²ÈÂ²¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ö¼¿¤Á¤ã¤óFamily¡×¤òµ¯ÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ë²è³µÍ×¡Û
¼¿¤Á¤ã¤óFamily¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ëÎ¹¹ÔÆ°²è¡ß´èÄ¥¤ë¥Þ¥Þ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤â¤º¤ÎËâË¡¥íー¥·¥ç¥ó
¡Ú´ë²è¹½À®¡Û
ÉáÃÊ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é²È»ö°é»ù¤â¤³¤Ê¤¹Êì¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃËÀ¿Ø¤¬¸¶ºàÎÁ¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë²Æì¸©°ËÊ¿²°Åç¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜºÎ¼è¤·¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´ë²è¹½À®¡£
¡Ú´ë²è¤ÎÁÀ¤¤¡Û
ÉáÃÊ¤«¤é¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ëÎ¹¹ÔÆ°²è¤ò¼´¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ëÄ°²ó¿ô¤ÎÃ´ÊÝ¤ò¿Þ¤ê¡¢
¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦¡Ö²ÈÂ²¡×Â°À¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç»È¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦
¾¦ÉÊ¥¤¥áー¥¸¤Î³ÎÎ©¡£
°ËÊ¿²°Åç¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Â¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅç¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢
¸¶ºàÎÁ¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Ä¾ÀÜ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¾¦ÉÊ¤Î¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¡£
Æ°²è¹½À®
£±.´ë²èÀâÌÀ
£².Åç¿Í¤È¤Î¸òÎ®
£³.¾¦ÉÊ¸¶ºàÎÁ¤â¤º¤¯¤Îµù
£´.¾¦ÉÊ¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÁÊµá
·ë²Ì
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÁ´ÂÎ¤Î¥Ç¥â¥°¥é¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÆ°²è¤Î»ëÄ°¼ÔÇ¯Îð¤Ï¡¢
18～24ºÐ¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬26.1%¤ÈºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ÃË½÷Èæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½÷À»ëÄ°¼Ô¤¬82.9¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿3,40Âå¤ÎÊì¿ÆÀ¤Âå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â42.7%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢
Å¬ÀÚ¤Ê°Õ¿Þ¤·¤¿¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ËÁÊµá¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
°Ê¾å¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¼¿¤Á¤ã¤ófamily¡×¤Î¿ä¤·¾¦ÉÊ¤È¤ÎÁÊµá¤¬Àøºß¸ÜµÒ¤È¡¢
°ÊÁ°¤è¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¿ÆÀ¤Âå¤ËÂÐ¤·¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¸ø³«¸å2½µ´Ö¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¡§281,265
»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼(°ìÉô)
¡¦Á¥Ä¹ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í ²ÈÂ²Á´°÷Ãç¤¬¤è¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡¦¤â¤¦¸«¤ëÁ°¤«¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª
¡¦¤³¤ÎÆ°²èÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¥ê¥Ô8²óÌÜÆÍÆþ¤Ç¤¹
ÁÊµá¾¦ÉÊ¡Ö¤â¤º¤ÎËâË¡¥íー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´¥Áç¤òËÉ¤®¡¢¿åÊ¬¤òÊÝ¤Ä³¤¤Î½á¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¥íー¥·¥ç¥ó³¤»ºÊª¤Î¤¤à¤é¤ä¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¾¦ÉÊ
¡Ö¤â¤º¤ÎËâË¡¥íー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢°ËÊ¿²°Åç¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²Æì¸©»º¤â¤º¤¯¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿
¹âÊ¬»Ò¥Õ¥³¥¤¥À¥ó¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿¡¢³¤Áô¤Î¥Ì¥á¥ê¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥íー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊURL¡Û
https://mizu-ho.com/product/moz-lotion
µ¯ÍÑ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ö¼¿¤Á¤ã¤óFamily¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
6ÃË7½÷¤Î15¿Í¤ÎÂç²ÈÂ²
¡Ø¼¿»³²È(¤¦¤ë¤·¤ä¤Þ¤±)¡Ù¤È¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ7Ç¯´ÖÌ©ÃåÈÖÁÈ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢TVer¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï1½µ´ÖÏ¢Â³¤Ç»ëÄ°²ó¿ô¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É
YouTube¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤ÎÂç²ÈÂ²¡£
Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î»Ò¶¡Ã£¤ÏÁ´°÷¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸Ä¡¹¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒJugar Sun
ÀßÎ©¡§2022Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ß·ÅÄµýÍ¤
URL¡§https://jugarsun.co.jp/
½êºßÃÏ¡§108-0023¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3-6-14
¡¡¡¡¡¡¡¡Expert Tamachi 5F
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@jugarsun.co.jp
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒJugarSun¤Ï¡¢
¥Èー¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡ÖÃ¯¤â¤¬ßê¤á¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢
°ì»þÅª¤Ê¥Ð¥º¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡ÖÀß·×¤µ¤ì¤¿À®Ä¹Æ³Àþ¡×¤òÄÉµá¡£
¼ç»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢
PRÆ°²è
À©ºîËÜ¿ô¡§500ËÜ°Ê¾å¡¦ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¡§1.2²¯²ó°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢150¼Ò°Ê¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê¡¦¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¼ÂÀÓ(°ìÉô)
¤Æ¤ó¤Á¤à¡ßÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
¥¸¥çー¥Ö¥í¥°¡ß²½¾ÑÉÊ¾¦ºà
¼¿¤Á¤ã¤óFamily¡ßÁé¿È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
R¤Á¤ã¤ó¡ßÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯