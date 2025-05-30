º£Ç¯¤Ç6²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ØLush Spring Prize 2025¡Ù´Ä¶­¤ä¼Ò²ñ¤ÎºÆÀ¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿19¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÁí³ÛÌó4,875Ëü±ß¤ò¼øÍ¿

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Land in Our Names - LION (https://springprize.org/ja/shortlisted/land-in-our-names/)¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë
Ñu'u Ndito (https://springprize.org/ja/shortlisted/nuu-ndito/)¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë
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Buzuruna Juzuruna Association (https://springprize.org/ja/shortlisted/buzuruna-juzuruna-association/)¡Ê¥ì¥Ð¥Î¥ó¡Ë
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Amazon Research Internacional (https://springprize.org/ja/shortlisted/amazon-research-internacional/)¡Ê¥Ú¥ëー¡Ë
Glasbren CIC (https://springprize.org/ja/shortlisted/glasbren-cic-2/)¡Ê¥¦¥§ー¥ë¥º¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë
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Assentamento Terra Vista (https://springprize.org/ja/shortlisted/assentamento-terra-vista/)¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë
Organizacion Ecologica Sol y Verde (https://springprize.org/ja/shortlisted/organizacion-ecologica-sol-y-verde/)¡Ê¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¡Ë
The Cultural Conservancy(https://springprize.org/ja/shortlisted/the-cultural-conservancy-tcc-2/) ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
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Eco Centro Allpa Tarpuna (https://springprize.org/ja/shortlisted/eco-centro-allpa-tarpuna/)¡Ê¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡Ë
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NGO Permaculture in Ukraine (https://springprize.org/ja/shortlisted/ngo-permaculture-in-ukraine-2/)¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë
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- Permaculture magazine(https://www.permaculture.co.uk/permaculture-award/)
- Be The Earth Foundation(https://www.betheearth.foundation/)
- The Savitri Trust(https://savitri.org.uk/)
- The Dixon Foundation(https://www.thedixonfoundation.org.uk/)
- Agroecology Fund(https://agroecologyfund.org)
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