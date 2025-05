LIFULL HOME¡ìS¡ß¥Þー¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö°¦Ç­¡¦°¦¸¤¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¥Ë¥ã¥ó¤Ã¤Æ¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¤Ç¥Ï¥Ã¥Ôー¡×¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¡ª

~ ホームズくんのX公式アカウントをフォロー&写真投稿で参加 ~マース ジャパン リミテッド(本社:東京都港区、社長:後藤 真一、以下、マース ジャパン)は、事業を通して社会課題解決に取り組む、株式会社LIFULL(ライフル)(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:伊東祐司、東証プライム:2120)が運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)」とコラボレーションし、ペットとの幸せな瞬間の写真を投稿するとペットフードが当たる「LIFULL HOME’S×マース ジャパン『愛猫・愛犬との暮らしはニャンってワンダフルでハッピー』コラボキャンペーン」を実施します。第二弾は、「ワンダフルでハッピーな暮らしキャンペーン」と題し、愛犬との暮らしにおける幸せな瞬間を収めた写真(「ワンダフルでハッピーな暮らしだな」と思った瞬間)と一緒にLIFULL HOME'S公式Xのキャンペーンポストをリポストすると、シーザー(R) トレイとパウチの製品の詰め合わせ(12個)が100名に当たるキャンペーンで、8月25日から8月31日に実施します。なお、どちらもLIFULL HOME'S公式Xのフォローが必要です。本キャンペーンは、「LIFULL HOME'S」が、“ペットと人との住まいのハードルをなくし家族として安心して暮らせる社会をつくることを目指す”ペットを愛する有志メンバーによるプロジェクトを立ち上げたことが、今年50周年を迎えるマース ジャパンの使命(Purpose)である「ペットのためのより良い世界(A BETTER WORLD FOR PETS)」の実現にも繋がることに共感して実現したものです。今後も同じ使命の下、プロジェクトを模索して協働してまいります。<「愛猫・愛犬との暮らしはニャンってワンダフルでハッピー」コラボキャンペーン 概要>名称: LIFULL HOME‘S×マース ジャパン「愛猫・愛犬との暮らしはニャンってワンダフルでハッピー」コラボキャンペーン第一弾 猫と暮らすってニャンって幸せなんだろうキャンペーン第二弾 ワンダフルでハッピーな暮らしキャンペーンキャンペーン期間:第一弾(愛猫向け)5月29日(木)~6月4日(水)第二弾(愛犬向け)8月25日(月)~8月31日(日)賞品・当選人数:・A賞 子猫用カルカン(R) パウチ1年分(365個) 20名(まぐろ・やわらかパテ まぐろ・やわらかチキン)・B賞 成猫用カルカン(R) パウチ1年分(365個) 20名(まぐろ・やわらかパテ まぐろ・味わいチキン)・C賞 シニア猫用カルカン(R) パウチ1年分(365個)20名(まぐろ・やわらかペースト まぐろ・かつお節入りまぐろとささみ)・シーザー(R) ウエットフード詰め合わせ(12個) 100名シーザー(R) トレイ 3種シーザー(R) 自然素材レシピ トレイ 3種シーザー(R) パウチ 3種シーザー(R) 自然素材レシピ パウチ 3種参加方法:1)ホームズくんX公式アカウント(@HOMES_kun)をフォロー2)欲しい賞名(第一弾のみ)を記載して、ペットとの幸せな瞬間を切り取った写真と⼀緒にキャンペーン投稿をリポストLIFULL HOME'S についてLIFULL HOME'Sは、「叶えたい!が見えてくる。」をコンセプトに掲げる不動産・住宅情報サービスです。賃貸、一戸建て・マンションの購入、注文住宅から住まいの売却まで。物件や住まい探しに役立つ情報を、一人ひとりに寄り添い最適な形で提供することで、本当に叶えたい希望に気づき、新たな暮らしの可能性を広げるお手伝いをします。(URL: https://www.homes.co.jp/ 株式会社LIFULLについてLIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、空き家の再生を軸とした「LIFULL 地方創生」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」など、この世界の一人ひとりの暮らし・人生が安心と喜びで満たされる社会の実現を目指し、さまざまな領域に事業拡大しています。(東証プライム:2120、URL:https://lifull.com/)カルカン(R)について1983年に日本に登場してから40年以上、猫と飼い主の気持ちをしっかりと理解するブランドとして、愛猫と過ごす全てのライフステージに合った製品を開発・提供し、愛猫の健康を栄養面からサポートしております。カルカン(R)のホームページは、http://www.kalkan.jpシーザー(R)についてシーザー(R)は、お肉&野菜のごろごろ素材感が特長のパウチタイプと、ぎっしりローフで食べ応え抜群のトレイタイプをはじめ、人間の目から見ても美味しそうなドッグフードを提供します。豊富なラインアップ展開で、選ぶ楽しさがあります。愛犬とおいしい食を含む生活のあらゆる瞬間を分かち合うことで、愛犬・オーナー・その家族の人生が豊かになることを願って。シーザー(R)のホームページは、https://www.cesar-club.com/jp/マース ジャパン リミテッドについてマース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業(スニッカーズ(R)やM&M’S(R)、BE-KIND(R)(ビーカイン(TM)など))を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界(A BETTER WORLD FOR PETS)」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス(R)、シーザー(R)、シーバ(R)、プロマネージ(TM)、アイムス(TM)、ペディグリー(R)等のトップブランドや、ニュートロ(TM)、グリニーズ(TM)などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、http://www.marsjapan.co.jp親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約500億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約15万名。ホームページは、http://www.mars.com本件に関するお問合わせ先【本リリースに関する報道関係問い合わせ先】マース ジャパンPR事務局(PRAP JAPAN内)富谷・小泉TEL:03-4580-9106 E-mail:mars@prap.co.jp