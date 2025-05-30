¥í¥Ü¥Ã¥È´ë¶È¸òÎ®µòÅÀ¡ÖFUN+TECH LABO¡×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿ÀÆàÀî¸©


[É½: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1017_1_f2cbb057914b7480f8bfff29e8f1cb86.jpg ]

¡ãÌä¹ç¤»Àè¡ä


¿ÀÆàÀî¸©»º¶ÈÏ«Æ¯¶É»º¶ÈÉô»º¶È¿¶¶½²Ý


¤µ¤¬¤ß¥í¥Ü¥Ã¥È»º¶ÈÆÃ¶è¥°¥ëー¥×


TEL¡¡045-210-5652