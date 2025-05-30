¥Ê¥¬¥ª¥«¡¡ANCÅëºÜ USB TYPE-C¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖNTYPEC02¡×È¯Çä³«»Ï

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À½ÉÊURL
https://www.nagaoka.co.jp/item/ntypec02.html
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https://www.nagaoka.co.jp/release/202504001754.html
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