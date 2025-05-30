¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¼Â»Ü¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤·¤¿Åê¿®ÊÝÍ¼Ô¤Î63.1%¤¬¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú
¡¡¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È One ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿ù¸¶ µ¬Ç·¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ ¥Í¥¸¥á¥ó¥È One¡×¡Ë¤Ï¡¢ ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÁê¸ß´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÈ¯É½¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿2025Ç¯4·î¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎµÞÍî¤Ë¤ª¤±¤ëÅê»ñ¿®Â÷ÊÝÍ¼Ô¤ÎÅê»ñ¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈË¬Ìä¼ÔµÚ¤Ó´ð½à²Á³ÛÇÛ¿®¥áー¥ë¼õ¿®¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î²óÅú¤ò°ÍÍê¡£¹ç·×501Ì¾¤ÎÊý¤«¤é¤Î²óÅú·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤ÎÇØ·Ê
¡¡ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤è¤ê¡¢4·î¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¯Íð¹â²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ°ÂÄê¤Ê»Ô¾ì´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÅê»ñ²È¤ÎÆ°¸þ¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢Åê¿®ÊÝÍ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¾Ü¤·¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÄ´ºº¤Î·¹¸þ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì
1. ¥Þー¥±¥Ã¥Èº®Íð´ü¤Ç¤â¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤¬È¾Ê¬°Ê¾å
¡¡4·î¤ÎÅê»ñ¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢63.1%¤¬¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡ÖÊÝÍ¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÇäµÑ¤·¤¿¡×¤Ï5.4%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Åê»ñ²È¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ã»´üÅª¤ÊÁê¾ìÊÑÆ°¤ËÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥Ç¯ÂåÊÌ¤Î·¹¸þ
- Á´À¤Âå¤Ç¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë
- 70Âå°Ê¾å¤Ç¤Ï8³äÄ¶¤¬²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤È²óÅú
- Ç¯Âå¤¬²¼¤¬¤ë¤Û¤É¡ÖÇã¤¤Áý¤·¡×·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë
- 40Âå～60Âå¤Ç¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¥É¹ØÆþ¤¬ÌÜÎ©¤Ä
3. Åê»ñ²È¤ÎÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÍýÍ³
¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡ÖÄ¹´ü»ñ»º±¿ÍÑ¤¬ÌÜÅª¡×
- ¡ÖÁê¾ì¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡×
- ¡ÖÃÏÆ»¤ËÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ß¡×
¤Þ¤¿¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Åê»ñ²È¤«¤é¤Ï¡¢
- ¡Ö´ð½à²Á³Û²¼Íî¤ò¼èÆÀÃ±²Á¤ò²¼¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
- ¡Ö³ä°Â¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ÇÅê»ñÀèÊ¬»¶¤ò¿Þ¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
¤È¤¤¤Ã¤¿ÀïÎ¬Åª¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4. ÃíÌÜ¥¢¥»¥Ã¥È¥¯¥é¥¹
¸½ºßºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥»¥Ã¥È¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢
1. ÊÆ¹ñ³ô¼°¡Ê34.3%¡Ë
2. ¥°¥íー¥Ð¥ë³ô¼°¡Ê19.4%¡Ë
3. ¶â¡Ê18.0%¡Ë
4. ¹ñÆâ³ô¼°¡Ê17.2%¡Ë
Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É³¤³°»ñ»º¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢¹âÇ¯ÎðÁØ¤Û¤É¹ñÆâ»ñ»º¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº³µÍ×
- Ä´ººÊýË¡ ¡§ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡ÊÅö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ë
- Ä´ºº´ü´Ö ¡§ 2025Ç¯£´·î21Æü～30Æü
- ²óÅú¼Ô¿ô ¡§ 501Ì¾¡ÊÃËÀ335Ì¾¡¢½÷À150Ì¾¡¢²óÅú¤·¤Ê¤¤16Ì¾¡Ë
- ÂÐ¾Ý¼Ô ¡§ Åê¿®ÊÝÍ¼Ô¡ÊÅö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈË¬Ìä¼ÔµÚ¤Ó´ð½à²Á³Û¥áー¥ë¼õ¿®¼Ô¡Ë
Áí³ç
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Åê»ñ²È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤òÄ¹´üÅê»ñÌÜÅª¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÍð¹â²¼¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÎäÀÅ¤«¤ÄÍýÀÅª¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´üÅª¤Ê»Ô¾ìÊÑÆ°¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³Æ¼«¤ÎÅê»ñÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°ì´Ó¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ëÅê»ñ²È¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢·òÁ´¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ´Ä¶¤¬¤Ï¤°¤¯¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖÅê¿®ÊÝÍ¼Ô¶ÛµÞ¥¢¥ó¥±ー¥È¡ª¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÇÍÉ¤ì¤ëÁê¾ì¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
https://www.am-one.co.jp/pdf/news/416/250523_AMOne_oshirase.pdf
¡Ú¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤Ï¡¢2016Ç¯10·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡ÖÅê»ñ¸ÜÌä»ö¶È¡×¤È¡ÖÅê»ñ¿®Â÷»ö¶È¡×¤ÎÁÐÊý¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â(¢¨)¤Ï¡¢Ìó69Ãû±ß¤È¹ñÆâÍ¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë·¸¤ï¤ë±ÑÃÎ¤ò·ë½¸¤·¡¢¡ÖÅê»ñ¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ï¤°¤¯¤à¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¤ë»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë±¿ÍÑ¥ê¥µー¥ÁÂÎÀ©¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿ÅÁÅýÅª»ñ»º¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤ä¶âÍ»¹©³Ø¤ò¶î»È¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î±¿ÍÑÀïÎ¬ Åù¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤äµ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê±¿ÍÑ¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ¹â¿å½à¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤Ï2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡£
¸ø¼°HP¡¡https://www.am-one.co.jp/
¾¦ ¹æ Åù¡¿ ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne³ô¼°²ñ¼Ò
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè324¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡¿ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ