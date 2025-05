¡Ø¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡Ù¤è¤ê¡Ö¥¢¥ë¥¸¥§¥êー¡×¤¬Î©ÂÎ²½¡£çßÁõ¤ò³°¤·¤¿·ÚÁõVer.¤âÅÐ¾ì¡£¤¢¤ß¤¢¤ß¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤­¤Ç¤´°ÆÆâ¡£

大網株式会社

大網株式会社(本社・東京都文京区)が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、メーカー「アルター」より、『アズールレーン アルジェリー 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで現在ご案内中です。艤装を外した軽装Ver.も登場。

「あみあみ」のみでの取り扱いとなります。

製品ページはこちら:

・アズールレーン アルジェリー 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-182196(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-182196)

・アズールレーン アルジェリー 軽装Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-182197(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-182197)

■アズールレーン アルジェリー 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格:43,780円(税込)

□発売日:2026年5月予定

□メーカー:アルター

【スケール】1/7

【サイズ】全高:約270mm(艤装含む)、全長:約310mm(艤装含む)

【素材】PVC、ABS

【その他】艤装は取り外し可能

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

≪あみあみ限定特典≫

・A2クリアポスター

原型:田中冬志

原型協力:アルター【アルジェリー】、ウサギ【艤装】

彩色:鉄森七方

※こちらの商品は「あみあみ」限定での取り扱いとなります。

≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター

『アズールレーン』より、ヴィシア聖座に所属する重巡洋艦“アルジェリー”が、登場!

メイスに手を掛け、余裕を感じさせる表情でこちらを見つめる姿を立体化しました。

彼女の抜群のプロポーションもバッチリ再現。

胸や太ももの柔らかそうな肉感造形や透け塗装にもご注目下さい。

黒と赤を基調とした衣装は金のラインや装飾品が良いアクセントとなり華やかで上品な仕上りです。

特徴的な銀髪は、縦ロールや、風を受けてふわりとなびく細かな毛束まで丁寧に造形され、パール塗装によってさらに美しさと優雅さが引き立ちます。

艤装も細部まで緻密に作り込まれ、メタリック塗装や絶妙な陰影が施された彩色も相まって、密度感たっぷりの出来栄えとなっています。

艤装は本体から取り外しも可能です。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ぺージはこちら:

アズールレーン アルジェリー 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-182196

■艤装を外した軽装Ver.も登場

□参考価格:30,580円(税込)

□発売日:2026年5月予定

□メーカー:アルター

【スケール】1/7

【サイズ】全高:約250mm

【素材】PVC、ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

≪あみあみ限定特典≫

・A2クリアポスター

原型:田中冬志

原型協力:アルター

彩色:鉄森七方

製品ぺージはこちら:

アズールレーン アルジェリー 軽装Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-182197

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

