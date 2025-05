¥¤ー¥É¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥ê¥ó¥È¡×¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¡ØXIA CONCERT MOVIE¡§RECREATION ～¥­¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥¹2024¥¢¥ó¥³ー¥ë¥³¥ó¥µー¥È¡Ù¤Î±Ç²èÁ°Çä·ôÉÕ¤­¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ò5·î30Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï

株式会社イード

株式会社イード(本社:東京都中野区、代表取締役:宮川 洋、以下 イード)は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、『XIA CONCERT MOVIE:RECREATION ~キム・ジュンス2024アンコールコンサート』の映画前売券付きブロマイドを2025年5月30日(金)より販売開始いたしました。

■映画前売券付きブロマイドについて

エンタメプリントで販売する映画前売券付きブロマイドは、あらかじめ申し込みサイトで購入手続き・決済を行った上で、映画の前売券が付いたブロマイドを大判の2Lサイズ(横178×縦127mm)の写真用紙に高画質でプリントするものです。映画鑑賞の記念に保存してお楽しみいただけます。

今回は新コンテンツとして『XIA CONCERT MOVIE:RECREATION ~キム・ジュンス2024アンコールコンサート』(2025年6月13日公開)の映画前売券付きブロマイドを2025年5月30日(金)より販売開始いたしました。

販売サイト:https://ticket.entame-print.jp

ブロマイドは全3種類ランダムで、販売価格は、一般2,300円(映画前売り券:2,100円、ブロマイド:200円の合計・税込)です。決済後に発行されるコンテンツ番号をマルチコピー機(※)に入力することで出力できます。各劇場のホームページなどで、上映日時や座席を指定のうえ、ご鑑賞ください。

(※)対象店舗:ファミリーマート、ローソン (一部の店舗ではご利用いただけません)

また、映画前売券付きブロマイドを購入した方限定で、キム・ジュンス直筆サイン入り日本版ポスター or 日本版チラシがそれぞれ5名様に当たるプレゼントキャンペーンも実施しています。映画前売券付きブロマイドをご購入の方全員が抽選対象となります。賞品発送時期は2025年6月(予定)で、当選は発送をもって代えさせていただきます。

■『XIA CONCERT MOVIE:RECREATION ~キム・ジュンス2024アンコールコンサート』について

日本でのK-POPブームを牽引し、ミュージカル俳優としても爆発的な興行を記録するなど多ジャンルを行き来するオールラウンダ―として最高の地位を確立しているキム・ジュンス。コロナ禍を経て、2024年4月27日~28日の2日間、蚕室(チャムシル)室内体育館で開催された「XIA 2024 ENCORE CONCERT Chapter1:Recreation」が、自身初のコンサート・フィルムとしてスクリーンで甦る!

「Red Diamond」「Pit A Pat」「ROCK THE WORLD」など多様なヒット曲の他、今もなお進化を遂げるダイナミックなパフォーマンスと多彩な舞台演出、そして座席を埋め尽くしたファンによるペンライトの波とキム・ジュンスが呼応する熱気をスクリーンとサウンドシステムでそのまま再現!さらには舞台裏の姿まで追加編集され、韓国では2024年6月5日に公開されると、限定劇場での公開ながら、まるでコンサート会場にいるかのような臨場感が話題となり、3万人以上の観客数を動員するなど大きな話題を呼んだ。

タイトル:『XIA CONCERT MOVIE:RECREATION ~キム・ジュンス2024アンコールコンサート』

監督:チョ・ユンス

出演:キム・ジュンス

原題:김준수 콘서트무비 챕터원:레크리에이션

英題:XIA CONCERT MOVIE Chapter1:Recreation

配給:クロックワークス

公式サイト:https://klockworx.com/movies/xia/

公式X:@XIACONCERTMOVIE

公式Instagram:@klockworxasia

(C) 2024 PALMTREE ISLAND, LOTTE CULTUREWORKS and GRAMFILMS INC. All Rights Reserved.

今後もエンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、ゲーム関連コンテンツや人気のキャラクターのほか、イードが運営する21ジャンル82におよぶ多種多様なメディアとも連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。

株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL:https://www.iid.co.jp/