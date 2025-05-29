¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡Ê¶¦Æ±¸¦µæ¡Ë¡ÛËÌ³¤Æ»ÏÂ¼ïÇÏ¤Î¼ï¤ÎÊÝÂ¸¤Ë¸þ¤±¤¿²è´üÅª¤ÊÀ®²Ì - 30 Ç¯´ÖÊÝÂ¸¤·¤¿Åà·ë¼õÀºÍñ¤«¤é»ÒÇÏ¤¬ÃÂÀ¸
ËÌ³¤Æ»ÏÂ¼ïÇÏ¤Î¼ï¤ÎÊÝÂ¸¤Ë¸þ¤±¤¿²è´üÅª¤ÊÀ®²Ì
30Ç¯´ÖÊÝÂ¸¤·¤¿Åà·ë¼õÀºÍñ¤«¤é»ÒÇÏ¤¬ÃÂÀ¸
ËÌ³¤Æ»¤ÎºßÍèÇÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÌ³¤Æ»ÏÂ¼ïÇÏ¡Ê¥É¥µ¥ó¥³¡Ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ¬¿ô¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢µ®½Å¤Ê°äÅÁ»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤ÎÊÝÂ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹ç¸¦µæµ¡¹½ ÃÜ»º»î¸³¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼õÀºÍñ¤ÎÅà·ëÊÝÂ¸µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ï¤ÎÊÝÂ¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢µí¤äÆÚ¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×²ÈÃÜ¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÇÏ¤Î¿Í¹©ÈË¿£µ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼«Á³¸òÇÛ¤¬ÈË¿£¤Î¸¶Â§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÇÏ¤Î¼õÀºÍñÅà·ëµ»½Ñ¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸µÃÜ»º»î¸³¾ì¾ìÄ¹¤Î»³ËÜ Íµ²ð Çî»Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡À¸»þÂå¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÅà·ë¼õÀºÍñ¤«¤é¤ÎÇÏ¤ÎÀ¸»º¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø ËÌ³¤Æ»¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÊ¿»³ Çî¼ù ¶µ¼ø¡Ê¤«¤Ä¤Æ»³ËÜ Çî»Î¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ¼õÀºÍñ°Ü¿¢µ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡Ë¤È³ØÀ¸¤Î¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Â´¶ÈÏÀÊ¸¸¦µæ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÅà·ë¼õÀºÍñ¤«¤é¤ÎËÌ³¤Æ»ÏÂ¼ïÇÏÀ¸»º¤ËÄ©Àï¤·¡¢µ®½Å¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯6 ·î¡¢ÃÜ»º»î¸³¾ì¤«¤éÊ¬Í¿¤µ¤ì¤¿Åà·ë¼õÀºÍñ9¸Ä¤Î¤¦¤Á¡¢30Ç¯´Ö±ÕÂÎÃâÁÇÃæ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¼õÀºÍñ1¸Ä¤ò4 ºÐ¤ÎËÌ³¤Æ»ÏÂ¼ïÇÏ¡Ö¥ì¥é¡×¡Ê¥¢¥¤¥Ì¸ì¤Ç¡ÖÉ÷¡×¡Ë¤Î»Ò µÜÆâ¤Ë°Ü¿¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õÀºÍñ°Ü¿¢¤Ï»³ËÜÇî»Î¤Î»ØÆ³¤Î²¼¤Ç³ØÀ¸¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¸«»ö¤Ë°ìÅÙ¤Ç¼õÂÛ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÜÇ¯5·î15Æü20»þ30Ê¬¤ËÍº¤Î»ÒÇÏ¡Ö¥¨¥à¡×¡Ê¥¢¥¤¥Ì¸ì¤Ç¡ÖÂÀÅá¡×¡Ë¤¬Ìµ»ö¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð»ºÄ¾¸å¤ÏÊìÇÏ¥ì¥é¤¬¥¨¥à¤Ø¤Î¼øÆý¤òµñ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÌëÄÌ¤·¤Î¼øÆý·±Îý¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Ï¿Æ»ÒÃçÎÉ¤¯ÊüËÒÃÏ¤Ç¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜÇî»Î¤Ï¡¢¡Ö30Ç¯¤â±ÕÂÎÃâÁÇÃæ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¼õÀºÍñ¤«¤é»ÒÇÏ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Îã¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¢¤ê¡¢µ®½Å¤ÊºßÍè¼ï¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»ÏÂ¼ïÇÏ¤ÎÊÝÂ¸¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼õÀºÍñ°Ü¿¢µ»½Ñ¤Î¸¦µæÈ¯É½²ñ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÈËÌ³¤Æ»Î©Áí¹ç¸¦µæµ¡¹½¤ÎÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢º£¸å¤âÇÏ¤Î¼ï¤ÎÊÝÂ¸µ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦µæ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
30Ç¯´ÖÊÝÂ¸¤·¤¿Åà·ë¼õÀºÍñ¤«¤é»ÒÇÏ¤¬ÃÂÀ¸
ËÌ³¤Æ»¤ÎºßÍèÇÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÌ³¤Æ»ÏÂ¼ïÇÏ¡Ê¥É¥µ¥ó¥³¡Ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ¬¿ô¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢µ®½Å¤Ê°äÅÁ»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤ÎÊÝÂ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹ç¸¦µæµ¡¹½ ÃÜ»º»î¸³¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼õÀºÍñ¤ÎÅà·ëÊÝÂ¸µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ï¤ÎÊÝÂ¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢µí¤äÆÚ¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×²ÈÃÜ¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÇÏ¤Î¿Í¹©ÈË¿£µ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼«Á³¸òÇÛ¤¬ÈË¿£¤Î¸¶Â§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÇÏ¤Î¼õÀºÍñÅà·ëµ»½Ñ¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸µÃÜ»º»î¸³¾ì¾ìÄ¹¤Î»³ËÜ Íµ²ð Çî»Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡À¸»þÂå¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÅà·ë¼õÀºÍñ¤«¤é¤ÎÇÏ¤ÎÀ¸»º¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø ËÌ³¤Æ»¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÊ¿»³ Çî¼ù ¶µ¼ø¡Ê¤«¤Ä¤Æ»³ËÜ Çî»Î¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ¼õÀºÍñ°Ü¿¢µ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡Ë¤È³ØÀ¸¤Î¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Â´¶ÈÏÀÊ¸¸¦µæ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÅà·ë¼õÀºÍñ¤«¤é¤ÎËÌ³¤Æ»ÏÂ¼ïÇÏÀ¸»º¤ËÄ©Àï¤·¡¢µ®½Å¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯6 ·î¡¢ÃÜ»º»î¸³¾ì¤«¤éÊ¬Í¿¤µ¤ì¤¿Åà·ë¼õÀºÍñ9¸Ä¤Î¤¦¤Á¡¢30Ç¯´Ö±ÕÂÎÃâÁÇÃæ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¼õÀºÍñ1¸Ä¤ò4 ºÐ¤ÎËÌ³¤Æ»ÏÂ¼ïÇÏ¡Ö¥ì¥é¡×¡Ê¥¢¥¤¥Ì¸ì¤Ç¡ÖÉ÷¡×¡Ë¤Î»Ò µÜÆâ¤Ë°Ü¿¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õÀºÍñ°Ü¿¢¤Ï»³ËÜÇî»Î¤Î»ØÆ³¤Î²¼¤Ç³ØÀ¸¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¸«»ö¤Ë°ìÅÙ¤Ç¼õÂÛ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÜÇ¯5·î15Æü20»þ30Ê¬¤ËÍº¤Î»ÒÇÏ¡Ö¥¨¥à¡×¡Ê¥¢¥¤¥Ì¸ì¤Ç¡ÖÂÀÅá¡×¡Ë¤¬Ìµ»ö¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊüËÒÃÏ¤ÇÊìÇÏ¤Î¥ì¥é¤«¤é¥ß¥ë¥¯¤ò¤â¤é¤¦»ÒÇÏ¤Î¥¨¥à
½Ð»ºÄ¾¸å¤ÏÊìÇÏ¥ì¥é¤¬¥¨¥à¤Ø¤Î¼øÆý¤òµñ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÌëÄÌ¤·¤Î¼øÆý·±Îý¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Ï¿Æ»ÒÃçÎÉ¤¯ÊüËÒÃÏ¤Ç¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜÇî»Î¤Ï¡¢¡Ö30Ç¯¤â±ÕÂÎÃâÁÇÃæ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¼õÀºÍñ¤«¤é»ÒÇÏ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Îã¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¢¤ê¡¢µ®½Å¤ÊºßÍè¼ï¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»ÏÂ¼ïÇÏ¤ÎÊÝÂ¸¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼õÀºÍñ°Ü¿¢µ»½Ñ¤Î¸¦µæÈ¯É½²ñ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÈËÌ³¤Æ»Î©Áí¹ç¸¦µæµ¡¹½¤ÎÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢º£¸å¤âÇÏ¤Î¼ï¤ÎÊÝÂ¸µ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦µæ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¬ÊÚÁ°¸å¤Î´ÉÍý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÈÊ¿»³¶µ¼øËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»ÀèÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø ³ØÄ¹¼¼ ´ë²è¹Êó²ÝTEL: 03-5477-2650 / FAX: 03-5477-2804 / Email: info@nodai.ac.jp´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯²ÈÃÜÀ¸»º´ÉÍý³Ø¸¦µæ¼¼https://www.nodai.ac.jp/academics/bio/o_biop/lab/1804/