À¤³¦°ä»º¡¦À¶¿å»û¤Ø¤ÈÂ³¤¯ÀÐ¾ö¤ÎºäÆ»¤Ë¤¢¤ëÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª¤Ë¡ÖMY ONLY FRAGRANCE »ºÇ«ºäÅ¹¡×¥ªー¥×¥ó

株式会社フレ グラン スプロジェクト

オーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE(マイオンリーフレグランス)」を展開する株式会社フレグランスプロジェクト(本社:京都府京都市、代表取締役:和田慎平)は、2025年6月5日(木)、京都市東山区・産寧坂にある伝統的建築物を使用した新店舗「MY ONLY FRAGRANCE 産寧坂店」をオープンいたします。

*写真「MY ONLY FRAGRANCE 清水店」。産寧坂店も 歴史 ある建物の特徴を活かしたデザインとなります。

産寧坂は、「京都市産寧坂伝統的建造物群保存地区(門前町)」および国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されている歴史的な景観がみられる地区です。世界遺産・清水寺へと続く京都らしい石畳の坂道には国内外から多くの観光客が訪れます。

この石畳の坂道沿いにある築130年あまりの伝統的建造物内に、「MY ONLY FRAGRANCE 産寧坂店」がオープンします。この建物は、明治時代中期に建造された本2階建町家で、国の伝統的建造物にも指定されています。建築当時の特徴を残すため長期にわたり大切に維持補修が行われてきた建物への敬意を込めて、建物の趣きを維持しながらMY ONLY FRAGRANCEらしいシンプルで洗練された店舗に仕上げてまいります。

そして、地域の方々によって大切に守られてきたこの地区を訪れる皆さまに、その時この場所で感じた”私らしい香り”を旅の思い出としてお持ち帰りいただけるよう、建物が生み出す特別な空気感のなかで豊かな時間をご提供してまいります。





■産寧坂に誕生する“ 香り を通じて自分と向き合う”空間

MY ONLY FRAGRANCEは、「私らしい、私だけの香り」をテーマに、オーダーメイドの香り体験を提供しているブランドです。

店舗では、数十種の香料からお客さまの好みに合わせて香りを選び、フレグランスアドバイザーと対話しながら、目の前で香りを調合していきます。香りを纏うだけでなく、「自分と静かに向き合う時間」として特別な空間と体験をご提供しております。

今回オープンする「 MY ONLY FRAGRANCE産寧坂店」は、歴史ある町家の趣を活かした落ち着きある空間デザイン。

石畳の坂道、木造の建物、風に混ざる自然の匂い-- 五感が整うこの特別な環境の中で、自分自身と向き合い、“今の私”を香りで表現する体験をご提供します。

■インバウンド(訪日 観光 客)と「 香り でつながる」文化発信の拠点に

「 MY ONLY FRAGRANCE産寧坂店」の近隣にある「MY ONLY FRAGRANCE清水店」では、ご来店者の約8割が海外からのお客さまです。 産寧坂店も同様の傾向になるとみられ、インバウンド(訪日外国人)のお客さまに向けて、日本の香りの文化を「体験」いただける拠点になると考えています。

旅先で感じた空気、触れた景色、今の気分。

それらをベースに、そのお客さまだけの香りを共につくり上げるオーダーメイドフレグランスという体験は、言語を超えたコミュニケーションとなり、“京都で過ごした感情を纏って帰る”という贅沢な価値を生み出します。

また、MY ONLY FRAGRANCE産寧坂店は、MY ONLY FRAGRANCEとして京都市内で6店舗目となり、店舗面積は同地区内最大級で、ブランドのイメージを牽引する存在となります。

京都市内での既に営業している5つの店舗では、お客さまからお寄せいただいたGoogleクチコミ数が累計20,000件を超え、いずれの店舗でも星5の評価を多数いただいています。香りを通じて「自分らしさ」に出会える場所として多くのお客さまにご利用いただいています。

■店舗概要

店名:MY ONLY FRAGRANCE 産寧坂店

オープン日:2025年6月5日(木)

所在地:京都府京都市東山区清水3丁目315

営業時間:10:30~18:30

公式サイト:https://myonlyfragrance.com/

Instagram:https://www.instagram.com/myonlyfragrance_sannenzaka/?next=%2F





■MY ONLY FRAGRANCEについて

「MY ONLY FRAGRANCE」は、京都発のオーダーメイドフレグランス専門店。

季節や気分、そしてその人らしさに寄り添う香りを、専属アドバイザーとともに調合し、世界に一つだけの香りをつくる体験を提供しています。

香りの組み合わせは1億1043万通り以上。

同店(産寧坂店)に続き 、2025年6月6日(金)には神奈川県・横浜赤レンガ倉庫にも新店舗をオープン。現在は京都・名古屋・東京・成田など全国で9店舗を展開しており、産寧坂および横浜の新店舗を加えて11店舗となります。今後も国内外の多くのお客様に「私らしい香り」との出会いをお届けしてまいります。

■オーダーメイドフレ グラン スの作り方

1 香りを選ぶ

店内は季節に応じて数十のフレグランスがございます。この中から、お客さまのお好きな香りを数個お選びいただきます。日本発のブランドらしく和の香りもそろえております。

2 香りを試す

お選び頂いた香りを、実際にムエットに吹き付け香りを試します。制限はございませんので、ぜひご納得できるまでお試しください。

3 調合する

お客さまだけの、特別な香りになるようにアドバイザーと話しながら目の前で香りを調合します。たった一滴で変わる、香りの奥深さをぜひご体感ください。

4 名前をつける

最後にフレグランスにお名前をつけてもらいます。お客さまがつけた名前のラベルを貼りつけます。世界に一つの香りの完成です。





■会社概要

会社名:株式会社フレグランスプロジェクト

所在地:〒600-8024 京都府京都市下京区天満町271-2

設立:2023年4月1日

代表者:代表取締役 和田慎平

URL:https://fragrance-pj.com/