ÆüËÜ¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó½¨ºî300ÅÀ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²èÅ¸¡ÖÆüËÜ¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó2025¡×¤òÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç³«ºÅ

PRESS RELEASE

2025年5月29日

東京ミッドタウン・デザインハブ



東京ミッドタウン・デザインハブ(構成機関:公益財団法人日本デザイン振興会、公益社団法人日本グラフィックデザイン協会、多摩美術大学 TUB)は、第115回企画展「日本のグラフィックデザイン2025」を6月27日(金)から8月7日(木)まで開催します。本展を担当する日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)は、会員約3,000人を擁するアジア最大級のデザイン団体です。1981年より、会員による1年間の優れた仕事や作品をまとめた年鑑『Graphic Design in Japan』を発行し、日本の多種多様で質の高いグラフィックデザインの成果を国内外に紹介しています。年鑑2025年版は、全国の会員から出品された1,778作品から、厳正な選考を通過した562作品を入選作品として掲載(入選率約3割)。本展では、その中から約300点を実物と映像で展示します。身近な雑貨から、書籍、商品パッケージ、ポスター、シンボル・ロゴ、ウェブサイト、映像、展覧会やショップの空間デザインに至るまで、世界でも評価の高い日本のグラフィックデザインの現在を、ぜひご覧ください。●開催概要名称(正式):東京ミッドタウン・デザインハブ第115回企画展「日本のグラフィックデザイン2025」名称(略式):日本のグラフィックデザイン2025会期:2025年6月27日(金)~8月7日(木) 11:00-19:00 会期中無休・入場無料会場:東京ミッドタウン・デザインハブ(東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5F)主催:東京ミッドタウン・デザインハブ企画・運営:公益社団法人日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)URL: https://www.designhub.jp/exhibitions/gdj2025 ●展示内容10カテゴリーの入選作品(ポスター/ジェネラルグラフィック/デジタルメディア/パッケージ/CI・VI・シンボル・ロゴ・タイプフェイス/ブック・エディトリアル/映像/環境・空間/新聞広告・雑誌広告/複合)および受賞作品(亀倉雄策賞/JAGDA賞/JAGDA新人賞)特別展示:「ヒロシマ・アピールズ」ポスター2025(7月9日より)●同時期開催ギンザ・グラフィック・ギャラリー特別展「2025 JAGDA 亀倉雄策賞・新人賞展」会期:2025年7月15日(火)~8月27日(水) 11:00-19:00 日祝休・入場無料会場:ギンザ・グラフィック・ギャラリー(東京都中央区銀座7-7-2 DNP銀座ビル1F/B1F)URL:https://www.dnpfcp.jp/gallery/ggg/●主な展示作品(2025年度の各賞受賞作品より)※展示内容は変更される場合があります※cl=クライアント org=主催者(展覧会など)第27回亀倉雄策賞(https://www.jagda.or.jp/awards/kamekura/)JAGDA初代会長を務め、世界のデザイン界にも影響を与え続けた故・亀倉雄策の業績をたたえ、1999年創設。毎年『Graphic Design in Japan』出品作品の中から、年齢やキャリアを問わず、最も輝いている作品とその制作者に授与。https://digitalpr.jp/table_img/2720/110245/110245_web_1.png 教育機関の学生募集ポスター「女子美術大学大学院/3年次編入/短大専攻科 学生募集」(cl:女子美術大学)JAGDA賞2025(https://www.jagda.or.jp/awards/category/)その年を代表する優れたグラフィックデザインを顕彰し、後世に伝えるため、2008年創設。毎年『Graphic Design in Japan』出品作品の中から、特に優れた数作品に授与。https://digitalpr.jp/table_img/2720/110245/110245_web_2.pngJAGDA新人賞2025(https://www.jagda.or.jp/awards/newdesigner/)優秀な若手デザイナーをクローズアップし、次代を担う人材を育成するため、1983年創設。毎年『Graphic Design in Japan』出品者の中から、今後の活躍が期待される39歳以下の有望なグラフィックデザイナーに授与。https://digitalpr.jp/table_img/2720/110245/110245_web_3.png本件に関するお問合わせ先一般からのお問い合わせ先:公益社団法人日本グラフィックデザイン協会 電話:03-5770-7509 E-mail:hub@jagda.or.jp報道関係のお問い合わせ先:公益財団法人日本デザイン振興会 広報窓口 E-mail:press@jidp.or.jp関連リンク日本グラフィックデザイン協会https://www.jagda.or.jp/日本デザイン振興会https://www.jidp.or.jp/多摩美術大学 TUBhttps://tub.tamabi.ac.jp/