¡Ú5·î30Æü¤è¤ê¡Û¥¯¥é¥À¥·¡¢6·î¤Î´Ä¶·î´Ö¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤Á¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡×¤ò³«ºÅ
¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖKuradashi¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥À¥·¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ
ÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§²ÏÂ¼¹¸Ê¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥é¥À¥·¡×¡Ë¤Ï¡¢6·î¤Î´Ä¶·î´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÃÏµå¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤Á¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡×¤ò5·î30Æü¤«¤é6·î30Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://kuradashi.jp/pages/oichii-project2025
¢£¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
6·î5Æü¤Ï¡Ö´Ä¶¤ÎÆü¡×¡¢¤½¤·¤Æ6·î¤Ï¡Ö´Ä¶·î´Ö¡×¤Ç¤¹¡£ ´Ä¶ÊÝÁ´¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¤·¡¢¹ÔÆ°¤Î·Àµ¡¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥À¥·¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¡×¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¡ÖÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¥Õー¥É¥í¥¹¤òºï¸º¤¹¤ë²ñ¼Ò¡×¤È·Ç¤²¡¢»ýÂ³Åª¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬ÀÚÇ÷¤·¤¿¿©ÉÊ¤äµ¨Àá¾¦ÉÊ¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î±ø¤ì¤ä¥¥º¡¦¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¾ÃÈñ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÄÌ¾ï¤ÎÎ®ÄÌ¥ëー¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬º¤Æñ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖKuradashi¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥À¥·¤¬²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¥Õー¥É¥í¥¹¡×¤Ï¡¢´Ä¶¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬2025Ç¯2·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÇÀÎÓ¿å»ºÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÇÀ¶ÈÀ¸»ºÀ¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ï²áµî50Ç¯´Ö¤Çµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢CO2Ç»ÅÙ¤¬Áý²Ã¤·¤Ä¤Å¤±µ¤²¹¾å¾º¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¿å°ð¤Î¼ýÎÌ¤Ïº£À¤µªËö¤Ë¤Ï20À¤µªËö¤ÎÌó80¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ê¤É¤Î´Ä¶Éé²Ù¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿©ºà¤ò¸º¤é¤·¡¢Ì¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥À¥·¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤Á¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1»²¾È¡§ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡ÖÇÀÎÓ¿å»ºÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¡×https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/index.html
¢£¡Ö¤ª¤¤¤Á¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡×³«ºÅ³µÍ×
6·î¤Î´Ä¶·î´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢5·î30Æü¤«¤é6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÃÏµå¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤Á¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡×¡Ê¢¨¡Ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ä¶ÊÝÁ´¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¡¢´ë¶È¤ÈÀ¸³è¼Ô¤¬°ì½ï¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÃÏµå¤ò¼é¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
3²óÌÜ¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤Ë²óÅú¤·¤Æ´Ä¶ÊÝÁ´¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´ÖÃæ¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ë¤Æ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¡¢¤¿¤Þ¥×¥éー¥¶ ¥Æ¥é¥¹¤Ë¤Æ¥¯¥¤¥º¥é¥êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://kuradashi.jp/pages/oichii-project2025
¢¨¡Ö¤ª¤¤¤Á¤¤¡×¤È¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÃÏµå¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡£¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê¡Ö¤ª¤¤¤Á¤¤¡×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¥¯¥¤¥º´ë²è¡Ö¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÃÏµå¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¡×
¿©¤ä´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥¤¥º¤Ë²óÅú¤¤¤¿¤À¤¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²óÅú1²ó¤Ë¤Ä¤1±ß¤ò¡¢¥¯¥é¥À¥·¤¬ÆüËÜ¼«Á³ÊÝ¸î¶¨²ñ¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¯¥¤¥º¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¶¨¶È¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ëSDGs¥¢¥×¥ê¡ÖGreen Ponta Action¡×¤«¤é¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥¤¥º²óÅú½ªÎ»¸å¤Ë²óÅú´°Î»²èÌÌ¤òSNS¡ÊInstagram¡¢X¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î30Æü(¶â)～6·î30Æü(·î)
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§¡Ö¤ª¤¤¤Á¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖGreen Ponta Action¡×¥¢¥×¥ê¤«¤é»²²Ã
¡¦¥¯¥¤¥ºÆâÍÆ¡§¿©¤ä´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¥¯¥¤¥º
¡¦»²²ÃÆÃÅµ¡§
¡¡£±.¥¯¥¤¥º1²óÅú¤Ë¤Ä¤¡¢¥¯¥é¥À¥·¤«¤é1±ß¤òÆüËÜ¼«Á³ÊÝ¸î¶¨²ñ¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë´óÉÕ
¡¡£².¥¯¥¤¥º²óÅú½ªÎ»¸å¡¢SNS¡ÊInstagram¡¢X¡Ë¤Ø¤Î¤´Åê¹Æ¤Ç¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¡Ê¢¨3¡Ë
¡¦ÅöÁªÏ¢Íí¡§ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ø7·îÃæ½Ü¤ËKuradashi¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊX¡§@kuradashi_jp¡¢Instagram¡§@kuradashi.jp¡Ë¤è¤ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤ÏDM¤Ç¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ÆüËÜ¼«Á³ÊÝ¸î¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
NACS-J¡Ê¥Ê¥Ã¥¯¥¹¥¸¥§¥¤¡¦ÆüËÜ¼«Á³ÊÝ¸î¶¨²ñ¡Ë¤Ï¡¢´óÉÕ¤Ë´ð¤Å¤¯»Ù±ç¤Ë¤è¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£ÀßÎ©¤«¤é70Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Á³ÊÝ¸îÁ´ÈÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³èÆ°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤È¤·¤Æ¹ñ¤ËÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¡Êhttps://www.nacsj.or.jp/¡Ë´óÉÕ³Û¤Ï¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ä¼«Á³ÊÝ¸î¤ÎÉáµÚ·¼È¯¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ¥¨¥ó¥È¥êー¤¹¤ë¾Þ¤ä·ÊÉÊ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È
£±.ÇÑÌý¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
ÇÑÌý¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ë²Ð¤òÅô¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²ÈÂ²¤Ç´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://corp.kuradashi.jp/news/2025-05-09-1/
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¦³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯5·î31Æü(ÅÚ)¡¢6·î1Æü(Æü)
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ 2F Hacoa DIRECT STORE²£ EVÁ°¥¹¥Úー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ¡Ë
¡¦³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00～16:55
¡¦ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜËÌÃÏ¶è¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤ª»Ò¤µ¤Þ¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ì¤½¢³Ø¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï°ÂÁ´¤Î¤¿¤áÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊýÆ±È¼¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍ½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£°Ê²¼URL¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://oichii2025-midtown.peatix.com
£².SDGs¥¯¥¤¥º¥é¥êー
ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡Ö¤¿¤Þ¥×¥éー¥¶±Ø¡×Ä¾·ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤¿¤Þ¥×¥éー¥¶ ¥Æ¥é¥¹¡×¤Î»ÜÀßÆâ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅìµÞ¥°¥ëー¥×¤ä¤¿¤Þ¥×¥éー¥¶ ¥Æ¥é¥¹¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥¤¥º¥é¥êー¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥¤¥º¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢Àµ²ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤ÏÁÇÅ¨¤Ê·ÊÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¦³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯6·î21Æü(ÅÚ)¡¢6·î22Æü(Æü)
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§¤¿¤Þ¥×¥éー¥¶ ¥Æ¥é¥¹¡Ê²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶èÈþ¤·¤¬µÖ1-1-2¡Ë
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§¤¿¤Þ¥×¥éー¥¶ ¥Æ¥é¥¹ ¥²ー¥È¥×¥é¥¶ 1F¡ÖKuradashi¡×Å¹ÊÞÁ°¤Î¼õÉÕ¤Ç¥¯¥¤¥º²óÅúÍÑ»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ»²²Ã
¢£¤ª¤¤¤Á¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¶¨»¿¥Ñー¥È¥Êー °ìÍ÷¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜËÌÃÏ¶è¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥âー¥ë¥º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È
»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
¥¥¹¥³¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤Þ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
Á´ÇÀ¥Ñー¥ë¥é¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¤¿¤é¤ß
¥À¥Î¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥¨¥¹¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥Þ¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¶ËÍÎ
Ã¸Ï©ÅçÂè°ì¼¡»º¶È¿¶¶½¸ø¼Ò
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒÃæÀ¾À½ºî½ê
¢£Green Ponta Action¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖGreen Ponta Action¡×¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤æ¤¯¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Çµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ëÆÃÅµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯4·î¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢130Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤¢¤¿¤ê13Ëü¿Í°Ê¾å¡¢·î´Ö25Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤ÆSDGs¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
▶Green Ponta Action¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¡Êhttps://greenponta.net/redirect.html¡Ë
▶Green Ponta Action¾ðÊóÈ¯¿®¥Ö¥í¥°¡Ênote¡Ë¡Êhttps://note.com/gpa/¡Ë
¢£³Ú¤·¤¤¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¥È¥¯¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖKuradashi¡×¤È¤Ï
Kuradashi¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¥È¥¯¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Þ¤À¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ò¡¢¤ª¥È¥¯¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò´Ä¶ÊÝ¸î¡¦ºÒ³²»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥ÃÄÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¤ä¥¯¥é¥À¥·´ð¶â¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢SDGs17¤ÎÌÜÉ¸¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¯¤Æ¤ª¥È¥¯¤Ê¤ªÇã¤¤Êª¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.kuradashi.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥À¥·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼Ô»áÌ¾¡§²ÏÂ¼¹¸Ê¿
ÀßÎ©¡§2014Ç¯7·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©141-0021 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê3ÃúÌÜ2-1 ÌÜ¹õ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë 5F
URL¡§https://corp.kuradashi.jp/
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¡Û
¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖKuradashi¡×¡§https://www.kuradashi.jp/
¡¦¥¯¥é¥À¥·¤¬¼«¼Ò¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¯¥é¥À¥·´ð¶â¡×¡§https://www.kuradashi.jp/fund
¡¦ÎäÅàÂðÇÛÊÛÅö¡ÖDr.¤Ä¤ë¤«¤á¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡§https://tsurukame-kitchen.com/
¡ÚÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡Û
¡¦KuradashiÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡§https://kuradashi.jp/pages/stores
¡Ú¥¯¥é¥À¥·¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Û
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡§https://corp.kuradashi.jp/sustainability/
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È¡§https://speakerdeck.com/kuradashi/sustainability-report
¡Ú2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Î¼ç¤ÊÎß·×¼ÂÀÓ¡Û
¡¦¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸ºÎÌ¡§28,365¥È¥ó ¡¦·ÐºÑ¸ú²Ì¡§138²¯0,061Ëü±ß
¡¦CO2ºï¸ºÎÌ ¡§75,195t-CO2 ¡¡¡¡ ¡¦»Ù±çÁí³Û¡§163,012,869±ß
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¡ÖKuradashi¡×¡¢¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö1.5¼¡Î®ÄÌ¡×¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ò²ÁÃÍ¤Ø¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥À¥·¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£