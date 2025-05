ÐÇ¶µÂç³ØÆâ¤Ë¤Æ¡Ö¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÂÎ¸³²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡ª¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä»ØÆ³°÷¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤â»²²Ã¤·¤Þ¤¹

佛教大学(京都市北区)では、パラスポーツの魅力を発信する社会連携センタープロジェクト「知ってる?パラスポーツの魅力」の学生が中心となって、本学学生を対象とした「車いすバスケットボール体験会」を6月6日に紫野キャンパス体育館で開催します。ここには保健医療技術学部で公認中級パラスポーツ指導員の資格取得を目指す学生も参加します。2023度からパラスポーツの普及を目的に開催された本体験会はこれまで計3回行われ、約50名の学生が参加しました。継続してパラスポーツの魅力を伝えていくことを目的とし、今年度も開催に至りました。さらに今年度は、本学保健医療技術学部理学療法学科・作業療法学科の学生が取得可能である公認中級パラスポーツ指導員*を目指す学生も参加します。受講生はプレーヤーとしての体験をすることにより、よりいっそうパラスポーツの指導についても学びを深めています。【 開 催 概 要 】日 時 : 2025年6月6日(金)18:00~20:00場 所 : 佛教大学紫野キャンパス鷹陵館2Fメインホール(住所:〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96)概 要 : デモンストレーション、競技用車いすの使い方説明、車いすバスケットボールのルール説明、車椅子操作、シュート練習、車椅子バスケ紅白戦、Q&A、講話 他※今回は本学学生を対象としており、一般来場者は対象外です講 師:諸隈 有一(もろくま ゆういち)氏障害者スポーツをモチーフにした教育・体験プログラムを企画運営している団体「NPO法人パラキャン」にて、障害者アスリートとして学校や自治体等への訪問授業の講師を務めている。●「知ってる?パラスポーツの魅力~Do You Know the Power of Parasports?~」(社会連携センタープロジェクト)作業療法学科の学生たちが中心となり、パラスポーツの魅力を広めるとともに、障害者スポーツや共生社会について考え理解を深めることを目的として取り組んでいます。*公認中級パラスポーツ指導員 パラスポーツ指導員は、初級、中級、上級の3種に分けられており、共通の役割として、障がいやパラスポーツに関する基礎的(初級)、専門的(中級、上級)な知識や障害者を支援、指導するための基本的な技術を有し、地域の障害者を運動やスポーツに導くことが求められています。(日本パラスポーツ協会資料より)▼本件に関する問い合わせ先佛教大学 学長室 広報課住所:〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96TEL:075-493-9050FAX:075-493-9040メール:koho@bukkyo-u.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/