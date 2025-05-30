¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Îä¤¿¤¤¿å¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÍÏ¤±¤ë¡¢¥¢¥¤¥¹ÀìÍÑÀ½ÉÊ¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×ÇÐÍ¥¤Î´ß°æ ¤æ¤¤Î¤µ¤ó½Ð±é¤Î¿·CM¤ò2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç³«»Ï
Þ»¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢ÈÔ¤¤¿¤Æ¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯¡¢¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¥Í¥¹¥ìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¿¼Ã« Î¶É§¡¢°Ê²¼¡Ö¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹ÀìÍÑ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥½¥ê¥å¥Ö¥ë¥³ー¥Òー¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Î¿·CM¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Î´ß°æ ¤æ¤¤Î¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¡È¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ö¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¤Ë¾å¼Á¤ò¡×ÊÓ¡É¤ò2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ö¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¤Ë¾å¼Á¤ò¡×ÊÓ 15ÉÃ¡§ https://youtu.be/-9nhD2vKQ_U
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Ï¡¢1960Ç¯¤Ë¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ°ÊÍè¡¢³§ÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤Ê1ÇÕ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÂ³¤±¡¢ÆüËÜ¤Î¥³ー¥ÒーÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1962Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¹ð³èÆ°¤ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡È¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¤ò¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç°û¤Þ¤ì¤ë¥³ー¥Òー¤ÎÌó40%¤Ï¥¢¥¤¥¹¤Ç¤Î°ûÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£¡Ê¢¨1¡Ë2024Ç¯»þÅÀ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¸¦µæ½ê¡Ö°û¤ßÊªÄ´ºº¡×
2025Ç¯3·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Ï¡¢Îä¿å¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÍÏ¤±¡¢¤¹¤Ã¤¤ê·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈË¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥¢¥¤¥¹ÀìÍÑÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¤È¤·¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢¥Ö¥ì¥ó¥É¡¢ßäÀù¡¢Ãê½Ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²áÄø¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¡¢»ÀÌ£¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¹á¤ê¤ä¥Ü¥Ç¥£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³×¿·Åª¤Ê¡È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Õ¥íー¥º¥óÀ½Ë¡¡É¡Ê¢¨»²¹Í»ñÎÁ¡Ë¤òÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±Æ³Æþ¤·¤¿¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¡×¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£¾å¼Á¤Ê¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢ÇÐÍ¥¤Î´ß°æ ¤æ¤¤Î¤µ¤ó¤¬É½¸½
½é²Æ¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¤ò¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ëµ¨Àá¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î´ß°æ ¤æ¤¤Î¤µ¤ó½Ð±é¤Î¿·CM¤òÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³µÍ×¡ä
¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤ËÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ß°æ¤æ¤¤Î¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Î¿·CM¤Ç¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¡¢ÎÃ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¿á¤È´¤±¤ëÃæ¡¢´ß°æ¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤ó¤ä¤êÎä¤¿¤¤¿å¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÍÏ¤±¤ë¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÈÔ¤¤¿¤Æ¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÎ©¤Á¾å¤ê¡¢
¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÇÕ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î²º¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹á¤ê¤Ë»×¤ï¤º¾Ð´é¤ò¤³¤Ü¤·¤¿´ß°æ¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÞ»¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢ÈÔ¤¤¿¤Æ¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
½Ð±é¡§¡¡´ß°æ ¤æ¤¤Î
Êü±Ç³«»ÏÆü¡§¡¡2025Ç¯ 5·î 30Æü¡Ê¶â¡Ë
Êü±ÇÃÏ°è¡§¡¡Á´¹ñ
¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ö¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¤Ë¾å¼Á¤ò¡×ÊÓ 15ÉÃ¡§ https://youtu.be/-9nhD2vKQ_U
°Ê¾å
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥Éhttps://nestle.jp/home/brands/nescafe/lineup/icedblend
¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ö¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¤Ë¾å¼Á¤ò¡×ÊÓ 15ÉÃ¡§ https://youtu.be/-9nhD2vKQ_U
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Ï¡¢1960Ç¯¤Ë¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ°ÊÍè¡¢³§ÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤Ê1ÇÕ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÂ³¤±¡¢ÆüËÜ¤Î¥³ー¥ÒーÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1962Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¹ð³èÆ°¤ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡È¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¤ò¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç°û¤Þ¤ì¤ë¥³ー¥Òー¤ÎÌó40%¤Ï¥¢¥¤¥¹¤Ç¤Î°ûÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£¡Ê¢¨1¡Ë2024Ç¯»þÅÀ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¸¦µæ½ê¡Ö°û¤ßÊªÄ´ºº¡×
2025Ç¯3·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Ï¡¢Îä¿å¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÍÏ¤±¡¢¤¹¤Ã¤¤ê·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈË¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥¢¥¤¥¹ÀìÍÑÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¤È¤·¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢¥Ö¥ì¥ó¥É¡¢ßäÀù¡¢Ãê½Ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²áÄø¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¡¢»ÀÌ£¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¹á¤ê¤ä¥Ü¥Ç¥£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³×¿·Åª¤Ê¡È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Õ¥íー¥º¥óÀ½Ë¡¡É¡Ê¢¨»²¹Í»ñÎÁ¡Ë¤òÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±Æ³Æþ¤·¤¿¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¡×¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£¾å¼Á¤Ê¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢ÇÐÍ¥¤Î´ß°æ ¤æ¤¤Î¤µ¤ó¤¬É½¸½
½é²Æ¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¤ò¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ëµ¨Àá¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î´ß°æ ¤æ¤¤Î¤µ¤ó½Ð±é¤Î¿·CM¤òÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³µÍ×¡ä
¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤ËÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ß°æ¤æ¤¤Î¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Î¿·CM¤Ç¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¡¢ÎÃ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¿á¤È´¤±¤ëÃæ¡¢´ß°æ¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤ó¤ä¤êÎä¤¿¤¤¿å¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÍÏ¤±¤ë¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÈÔ¤¤¿¤Æ¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÎ©¤Á¾å¤ê¡¢
¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÇÕ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î²º¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹á¤ê¤Ë»×¤ï¤º¾Ð´é¤ò¤³¤Ü¤·¤¿´ß°æ¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÞ»¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢ÈÔ¤¤¿¤Æ¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
½Ð±é¡§¡¡´ß°æ ¤æ¤¤Î
Êü±Ç³«»ÏÆü¡§¡¡2025Ç¯ 5·î 30Æü¡Ê¶â¡Ë
Êü±ÇÃÏ°è¡§¡¡Á´¹ñ
¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ö¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¤Ë¾å¼Á¤ò¡×ÊÓ 15ÉÃ¡§ https://youtu.be/-9nhD2vKQ_U
¡¡ ¡¡
¡ã½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä´ß°æ ¤æ¤¤Î¡Ê¤¤·¤¤ ¤æ¤¤Î¡Ë1992Ç¯2·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2009Ç¯½÷Í¥¥Ç¥Ó¥åー¡£°Ê¹ß±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤ÈÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£17Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Âè39²ó¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£19Ç¯¡Ø°¦¤¬¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè11²óTAMA±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨¿·¿Ê½÷Í¥¾Þ¤Ê¤é¤Ó¤ËÂè43²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¼ç±é±Ç²è¡Ø¥±¥¤¥³ ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¼õ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Ï°Ç¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬ÊüÁ÷Ãæ¡£ÂÔµ¡ºî¤Ë¡¢±Ç²è¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¡Ê25Ç¯½©¸ø³«¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
°Ê¾å
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥ó¥Éhttps://nestle.jp/home/brands/nescafe/lineup/icedblend