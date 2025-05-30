¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤Ï¡©
¤Ê¤¼¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÊÝÍ¤Ï³ô¼°Åê»ñ¤è¤ê¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤«¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÊÝÍ¤Ï³ô¼°Åê»ñ¤è¤ê¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Î»Ô¾ì¤ÎÍð¹â²¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÃÀ¤Ê¼çÄ¥¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Çー¥¿¤¬¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸µ¤Î»Ô¾ì¤Î²¼Íî¤Ï¼õ¤±¤Æ¤â¾°¡¢ÀµÅö¤Ê¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÃùÃß¸ýºÂ¡ÊIndividual Savings Account¡¢°Ê²¼ISA¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÊÝÍ¤Ë¤è¤ê¡¢±Ñ¹ñ¤Î²È·×¤Ï2023Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤Î²ÝÀÇÇ¯ÅÙ10Ç¯´Ö¤Ç¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÍø±×5000²¯¥Ý¥ó¥É°Ê¾å¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2025Ç¯4·î30Æü»þÅÀ¤Ç¤½¤ÎÃùÃß¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò´ð¤Ë»î»»¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îº¹³Û¤¬¡¢¸Ä¿Í¤ä±Ñ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·ÆÀ¤¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÎGDP¤ÎÌó20¡ó¤Ë¤âÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÄÉ²ÃÅª¤Ê»ñ»º¤Î°ìÉô¤ò¥â¥Î¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÃÈñ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢±Ñ¹ñ¤Î´ë¶È³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÑÈË¤Ë¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò½½Ê¬¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤ä¡¢µ¬À©Åö¶É¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÂ¾Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëºÝ¡¢Ã»´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Î²¼Íî¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¸ì¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊËÜÅö¤Î¥ê¥¹¥¯――¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¡¹¤¬¼«¿È¤ÎºâÌ³ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯――¤ò¶¯Ä´¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
½¾¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ÎÂª¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÄóµ¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¤Þ¤º½é¤á¤Ë
¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï³Î¤«¤ËÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¾ì¹ç¤äÀäÂÐÅª¤Ê³Î¼ÂÀ¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÏºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢»ä¤Ï½é¤á¤ÆÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊª·ï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢»ñ¶â¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¹ØÆþ´°Î»¤Þ¤Ç¤Î6¥õ·î´Ö¤ËÂ¿¾¯Áý¤¨¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¤Î²ÄÇ½À¤è¤ê¤â¡¢Æ¬¶â¤¬ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤è¤ê°ìÈÌÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÃÆÎÏÀ¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï»þ¤Î¤¿¤á¤Î¸½¶â»ñ¶â¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂÅÅö¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1,000¥Ý¥ó¥É¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÍ½È÷»ñ¶â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¼Ú¶â¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤ò¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÀ®¿Í¤Î24¡ó¤¬¤³¤Î³Û¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤è¤êÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦Ê¸²½Åª¤Ê´·½¬¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤
¡ÖÅê»ñ¤Î·ë²Ì¡¢²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¸µËÜ¤ò³ä¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤³¤ì¤Ï¡¢³ô¼°·¿ISA¤Î³«Àß¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¸Ä¿Í¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿µ½Å¤Ê¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤òÀú¤ë¤À¤±¤ÎÆâÍÆ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·Ê¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÀÌÛ¤ò¼é¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÍÂ¶â·¿ISA¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÎÍøÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÑÈË¤Ë¸ì¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë»ÄÇ°¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤ËÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Î²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤äÊÑÆ°À¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¡¢¾å¾º¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Åê»ñ¤·¤ÆÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³Î¤«¤Ë²áµî¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ¥ê¥¹¥¯¤ÎÀâÌÀÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÌäÂê»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë³ô¼°»Ô¾ì¤«¤é±Êµ×¤Ë¼ê¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ë´«¤á¤ë¤Î¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤ì¤Ï¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂ»¼º¡×¡ÊÄ¹´üÅª¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ËÂÚÎ±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ¤«¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É³ÍÆÀµ¡²ñ¤ò°ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ë¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï±Ñ¹ñ¤ÇÅê»ñÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤³¤Î¾õ¶·¤Ï²¤½£¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤ÎÍÂ¶â¼Ô¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Â»¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Î·Ù¹ð¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò»×¹Í¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢Â»¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¶É¤Î»Å»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¹Í¤¨¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀ¯¼£²È¤âÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ëÀ¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¥¹¥¯¤ÎºÆÄêµÁ
Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ËÂ»¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¡Ê¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸å¡¢½»Âð¹ØÆþ¡¢»Ò¶¡¤Ø¤Î·ÐºÑÅª»Ù±ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃ±¤ËÃùÃß¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡Ë¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò½½Ê¬¤Ë¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÌäÂêÅÀ
¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£10Ç¯Á°¤Ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿1Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ï¡¢º£Æü¤Ç¤â1Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2014Ç¯Ëö¤Î10,000¥Ý¥ó¥ÉÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢2024Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÌó13,500¥Ý¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¤Î¶ä¹Ô¶âÍø¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄã¤¤¶âÍø¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡Ë¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¶âÍø¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÍÂ¶â·¿ISA¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¸½ºßÌó11,500¥Ý¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤è¤ê¤«¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¸½¶âÍÂ¶â¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍÂ¶â·¿ISA¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¥ê¥¹¥¯¡¦¥Õ¥êー¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ê¤Î¤Çµ¬À©Åö¶É¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬ÍÂ¶â·¿ISA¤Ë¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¸½¶âÃùÃß¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾Íè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎºâÀ¯ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÈÀÕ»ö¹à¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¼çÄ¥¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½½Ê¬¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯
¤³¤³¤Ç¡¢2¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Ëè·îµëÍ¿¤ÎX¡ó¤òµò½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò³ô¼°»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ÊX¤ò¤¤¤¯¤é¤Ë¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£»Ô¾ì¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢65ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸å¤òÁ÷¤ì¤ë¤À¤±¤Î»ñ¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÃ»´üÅª¤ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤È·üÇ°¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡ÖÄã¥ê¥¹¥¯¡×¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬Ìë¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃùÃß¤ÎÁý¤¨Êý¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âà¿¦¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤ÊÃùÃß¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç70Âå¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÁªÂò»è¤¬Ì¥ÎÏÅª¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤³¤³¤Ç¤Î¼¨º¶¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í¡¹¤Ï¤â¤Ã¤È¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¡ÊÍø±×¤ÈÂ»¼º¤Î¸ò´¹¾ò·ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Äã²¼
³ô¼°»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²áµî53Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦³ô¼°»Ô¾ì¤¬10¡ó°Ê¾å²¼Íî¤·¤¿Ç¯¤Ï31²ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê±Ñ¥Ý¥ó¥É·ú¤Æ¤Ç»»½Ð¡Ë¡£ ¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤Ç¯¤è¤êµ¯¤³¤ëÇ¯¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£20¡ó¤Î²¼Íî¤â¡¢Ìó5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Úー¥¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤³¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤²¼Íî¶ÉÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ü´ÖÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢À¤³¦³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ¤Ç11.4¡ó¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Î4.8¡ó¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥Çー¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÁÌ¤ë¤È¡¢·ë²Ì¤Ï¤µ¤é¤ËÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¾å¾º¤â²¼Íî¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤â²áÅÙ¤Ë¶±¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ä¹´üÅª¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
³ô¼°»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤·¤¿Êý¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç»ñ¶â¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤ê¤â¡¢·ÐºÑÅªÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤è¤ê¤â³ô¼°¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤¬Äã¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
³ô¼°»Ô¾ì¤¬Ä¹´üÅª¤Ë¸½¶â¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹çÍýÅª¤ÊÅê»ñ´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°¤ÎÊý¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤â¡¢³ô¼°¤ÎÊý¤¬¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åê»ñ´ü´Ö¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¡¢¤½¤Î³ÎÎ¨¤ÏÍÍø¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÄ´À°¸å¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤Ç¸«¤Æ¡¢³ô¼°¤¬¡ÖÂ»¼º¡×¤ò½Ð¤·¤¿20Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ÆÂ»¼º¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤â¤·¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤¬µ¯¤³¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë¿É¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ï¡¢¾å½Ò¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¤â¾ï»þµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï°ÂÁ´¤Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»¤Ê¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Ù¤»þ
»ä¤¿¤Á¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¸Å¤¤½¬´·¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï¸Ä¿Í¤ÎºâÌ³ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÅê»ñ²È¤¬½ù¡¹¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÅê»ñ²È¤¬µ¤ÉÕ¤¯¤È¤¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ»ñÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Î±°Õ»ö¹à¡Û ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖºîÀ®¼Ô¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬ºîÀ®¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¡¢¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÊÀ¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬ÏÂÌõ¤ª¤è¤ÓÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÇäÇã¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÂ¾´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ñ¸ì¸¶Ê¸¤ÈËÜ»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ¤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸¶Ê¸¤¬Í¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ»ñÎÁ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¡¢¥Çー¥¿Åù¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÅê»ñÀ®²ÌÅù¤ò¼¨º¶¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ»ñ»º¤ª¤è¤ÓÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¼ý±×¤Î²ÁÃÍ¤Ï¾åÊý¤Ë¤â²¼Êý¤Ë¤âÊÑÆ°¤·¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³°²ß·ú¤Æ»ñ»º¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÙÂØ¥ìー¥È¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤êÅê»ñ²ÁÃÍ¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢ºîÀ®»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÀ¼Ò¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤¢¤ë¤¤¤Ï´°Á´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ËÜ»ñÎÁÃæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥·¥å¥íー¥Àー¤Î¸«²ò¤Ï¡¢ºöÄê»þÅÀ¤ÇÃÎ¤ê¤¦¤ëÈÏ°ÏÆâ¤ÎÂÅÅö¤ÊÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¯½ê¸«¤äÅ¸Ë¾¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÆ°¸þ¤äÍ½Â¬¤Î¼Â¸½¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ô¾ì´Ä¶¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÍèÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ËÜ»ñÎÁÃæ¤Ë¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÎã¼¨¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö³º¸ÄÊÌÌÃÊÁÅù¤Î¹ØÆþ¡¢ÇäµÑ¤Ê¤É¤¤¤«¤Ê¤ëÅê»ñ¿ä¾©¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Åö³ºÌÃÊÁ¤Î³ô²Á¤Î¾å¾º¤Þ¤¿¤Ï²¼ÍîÅù¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Í½Â¬ÃÍ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²¾Äê¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Åý·×¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤êÆ³½Ð¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£Í½Â¬ÃÍ¤Ï¾Íè¤Î·ÐºÑ¤ä»Ô¾ì¤ÎÍ×°ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â¤¤ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¡¢¾Íè¤ÎÅê»ñÀ®²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ½Â¬ÃÍ¤Ï¡¢ËÜ»ñÎÁ»ÈÍÑ»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢·ÐºÑ¤ä»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢Í½Â¬ÃÍ¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¾Äê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤Î·ë²ÌÍ½Â¬ÃÍ¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥å¥íー¥Àー¤ÏÍ½Â¬ÃÍ¡¢Á°Äó¤È¤Ê¤ë²¾Äê¡¢·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó»Ô¾ì¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¡¢Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤½¤ÎÂ¾¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÑ¹¹¤ä¹¹¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦µÁÌ³¤òÍ¤·¤Þ¤»¤ó¡£ ËÜ»ñÎÁÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÂè»°¼Ôµ¡´ØÄó¶¡¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢¥Çー¥¿Äó¶¡¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯ºÆÀ½¡¢Ãê½Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ôµ¡´ØÄó¶¡¥Çー¥¿¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÊÝ¾Ú¤âÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£Âè»°¼ÔÄó¶¡¥Çー¥¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ËÜ»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¼Ô¤¢¤ë¤¤¤ÏÄó¶¡¼Ô¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¥·¥å¥íー¥Àー/Schroders ¤È¤Ï¡¢¥·¥å¥íー¥Àー plc¤ª¤è¤Ó¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥°¥ëー¥×¤ËÂ°¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢²ñ¼ÒÅù¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ»ñÎÁ¤òÊÀ¼Ò¤ÎµöÂú¤Ê¤¯Ê£À½¡¢Å¾ÍÑ¡¢ÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£ ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¥·¥å¥íー¥Àー¤Î»ëÅÀhttps://www.schroders.com/ja-jp/jp/asset-management/insights/
±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÃùÃß¸ýºÂ¡ÊIndividual Savings Account¡¢°Ê²¼ISA¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÊÝÍ¤Ë¤è¤ê¡¢±Ñ¹ñ¤Î²È·×¤Ï2023Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤Î²ÝÀÇÇ¯ÅÙ10Ç¯´Ö¤Ç¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÍø±×5000²¯¥Ý¥ó¥É°Ê¾å¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2025Ç¯4·î30Æü»þÅÀ¤Ç¤½¤ÎÃùÃß¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò´ð¤Ë»î»»¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îº¹³Û¤¬¡¢¸Ä¿Í¤ä±Ñ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·ÆÀ¤¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÎGDP¤ÎÌó20¡ó¤Ë¤âÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÄÉ²ÃÅª¤Ê»ñ»º¤Î°ìÉô¤ò¥â¥Î¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÃÈñ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢±Ñ¹ñ¤Î´ë¶È³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÑÈË¤Ë¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò½½Ê¬¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤ä¡¢µ¬À©Åö¶É¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÂ¾Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëºÝ¡¢Ã»´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Î²¼Íî¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¸ì¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊËÜÅö¤Î¥ê¥¹¥¯――¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¡¹¤¬¼«¿È¤ÎºâÌ³ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯――¤ò¶¯Ä´¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
½¾¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ÎÂª¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÄóµ¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¤Þ¤º½é¤á¤Ë
¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï³Î¤«¤ËÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¾ì¹ç¤äÀäÂÐÅª¤Ê³Î¼ÂÀ¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÏºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢»ä¤Ï½é¤á¤ÆÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊª·ï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢»ñ¶â¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¹ØÆþ´°Î»¤Þ¤Ç¤Î6¥õ·î´Ö¤ËÂ¿¾¯Áý¤¨¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¤Î²ÄÇ½À¤è¤ê¤â¡¢Æ¬¶â¤¬ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤è¤ê°ìÈÌÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÃÆÎÏÀ¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï»þ¤Î¤¿¤á¤Î¸½¶â»ñ¶â¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂÅÅö¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1,000¥Ý¥ó¥É¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÍ½È÷»ñ¶â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¼Ú¶â¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤ò¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÀ®¿Í¤Î24¡ó¤¬¤³¤Î³Û¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤è¤êÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦Ê¸²½Åª¤Ê´·½¬¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤
¡ÖÅê»ñ¤Î·ë²Ì¡¢²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¸µËÜ¤ò³ä¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤³¤ì¤Ï¡¢³ô¼°·¿ISA¤Î³«Àß¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¸Ä¿Í¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿µ½Å¤Ê¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤òÀú¤ë¤À¤±¤ÎÆâÍÆ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·Ê¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÀÌÛ¤ò¼é¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÍÂ¶â·¿ISA¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÎÍøÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÑÈË¤Ë¸ì¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë»ÄÇ°¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤ËÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Î²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤äÊÑÆ°À¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¡¢¾å¾º¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Åê»ñ¤·¤ÆÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³Î¤«¤Ë²áµî¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ¥ê¥¹¥¯¤ÎÀâÌÀÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÌäÂê»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë³ô¼°»Ô¾ì¤«¤é±Êµ×¤Ë¼ê¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ë´«¤á¤ë¤Î¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤ì¤Ï¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂ»¼º¡×¡ÊÄ¹´üÅª¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ËÂÚÎ±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ¤«¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É³ÍÆÀµ¡²ñ¤ò°ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ë¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï±Ñ¹ñ¤ÇÅê»ñÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤³¤Î¾õ¶·¤Ï²¤½£¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤ÎÍÂ¶â¼Ô¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Â»¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Î·Ù¹ð¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò»×¹Í¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢Â»¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¶É¤Î»Å»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¹Í¤¨¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀ¯¼£²È¤âÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ëÀ¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¥¹¥¯¤ÎºÆÄêµÁ
Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ËÂ»¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¡Ê¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸å¡¢½»Âð¹ØÆþ¡¢»Ò¶¡¤Ø¤Î·ÐºÑÅª»Ù±ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃ±¤ËÃùÃß¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡Ë¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò½½Ê¬¤Ë¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÌäÂêÅÀ
¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£10Ç¯Á°¤Ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿1Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ï¡¢º£Æü¤Ç¤â1Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2014Ç¯Ëö¤Î10,000¥Ý¥ó¥ÉÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢2024Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÌó13,500¥Ý¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¤Î¶ä¹Ô¶âÍø¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄã¤¤¶âÍø¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡Ë¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¶âÍø¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÍÂ¶â·¿ISA¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¸½ºßÌó11,500¥Ý¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤è¤ê¤«¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¸½¶âÍÂ¶â¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍÂ¶â·¿ISA¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¥ê¥¹¥¯¡¦¥Õ¥êー¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ê¤Î¤Çµ¬À©Åö¶É¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬ÍÂ¶â·¿ISA¤Ë¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¸½¶âÃùÃß¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾Íè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎºâÀ¯ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÈÀÕ»ö¹à¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¼çÄ¥¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½½Ê¬¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯
¤³¤³¤Ç¡¢2¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Ëè·îµëÍ¿¤ÎX¡ó¤òµò½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò³ô¼°»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ÊX¤ò¤¤¤¯¤é¤Ë¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£»Ô¾ì¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢65ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÏ·¸å¤òÁ÷¤ì¤ë¤À¤±¤Î»ñ¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÃ»´üÅª¤ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤È·üÇ°¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡ÖÄã¥ê¥¹¥¯¡×¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬Ìë¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃùÃß¤ÎÁý¤¨Êý¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âà¿¦¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤ÊÃùÃß¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç70Âå¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÁªÂò»è¤¬Ì¥ÎÏÅª¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤³¤³¤Ç¤Î¼¨º¶¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í¡¹¤Ï¤â¤Ã¤È¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¡ÊÍø±×¤ÈÂ»¼º¤Î¸ò´¹¾ò·ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Äã²¼
³ô¼°»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²áµî53Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦³ô¼°»Ô¾ì¤¬10¡ó°Ê¾å²¼Íî¤·¤¿Ç¯¤Ï31²ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê±Ñ¥Ý¥ó¥É·ú¤Æ¤Ç»»½Ð¡Ë¡£ ¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤Ç¯¤è¤êµ¯¤³¤ëÇ¯¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£20¡ó¤Î²¼Íî¤â¡¢Ìó5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Úー¥¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤³¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤²¼Íî¶ÉÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ü´ÖÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢À¤³¦³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ¤Ç11.4¡ó¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Î4.8¡ó¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥Çー¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÁÌ¤ë¤È¡¢·ë²Ì¤Ï¤µ¤é¤ËÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¾å¾º¤â²¼Íî¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤â²áÅÙ¤Ë¶±¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ä¹´üÅª¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
³ô¼°»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤·¤¿Êý¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç»ñ¶â¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤ê¤â¡¢·ÐºÑÅªÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤è¤ê¤â³ô¼°¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤¬Äã¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
³ô¼°»Ô¾ì¤¬Ä¹´üÅª¤Ë¸½¶â¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹çÍýÅª¤ÊÅê»ñ´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°¤ÎÊý¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤â¡¢³ô¼°¤ÎÊý¤¬¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åê»ñ´ü´Ö¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¡¢¤½¤Î³ÎÎ¨¤ÏÍÍø¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÄ´À°¸å¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤Ç¸«¤Æ¡¢³ô¼°¤¬¡ÖÂ»¼º¡×¤ò½Ð¤·¤¿20Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ÆÂ»¼º¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤â¤·¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤¬µ¯¤³¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë¿É¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ï¡¢¾å½Ò¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¤â¾ï»þµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï°ÂÁ´¤Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»¤Ê¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Ù¤»þ
»ä¤¿¤Á¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¸Å¤¤½¬´·¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï¸Ä¿Í¤ÎºâÌ³ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÅê»ñ²È¤¬½ù¡¹¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÅê»ñ²È¤¬µ¤ÉÕ¤¯¤È¤¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ»ñÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Î±°Õ»ö¹à¡Û ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖºîÀ®¼Ô¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬ºîÀ®¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¡¢¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÊÀ¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬ÏÂÌõ¤ª¤è¤ÓÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÇäÇã¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÂ¾´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ñ¸ì¸¶Ê¸¤ÈËÜ»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ¤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸¶Ê¸¤¬Í¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ»ñÎÁ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¡¢¥Çー¥¿Åù¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÅê»ñÀ®²ÌÅù¤ò¼¨º¶¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ»ñ»º¤ª¤è¤ÓÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¼ý±×¤Î²ÁÃÍ¤Ï¾åÊý¤Ë¤â²¼Êý¤Ë¤âÊÑÆ°¤·¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³°²ß·ú¤Æ»ñ»º¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÙÂØ¥ìー¥È¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤êÅê»ñ²ÁÃÍ¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢ºîÀ®»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÀ¼Ò¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤¢¤ë¤¤¤Ï´°Á´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ËÜ»ñÎÁÃæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥·¥å¥íー¥Àー¤Î¸«²ò¤Ï¡¢ºöÄê»þÅÀ¤ÇÃÎ¤ê¤¦¤ëÈÏ°ÏÆâ¤ÎÂÅÅö¤ÊÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¯½ê¸«¤äÅ¸Ë¾¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÆ°¸þ¤äÍ½Â¬¤Î¼Â¸½¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ô¾ì´Ä¶¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÍèÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ËÜ»ñÎÁÃæ¤Ë¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÎã¼¨¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö³º¸ÄÊÌÌÃÊÁÅù¤Î¹ØÆþ¡¢ÇäµÑ¤Ê¤É¤¤¤«¤Ê¤ëÅê»ñ¿ä¾©¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Åö³ºÌÃÊÁ¤Î³ô²Á¤Î¾å¾º¤Þ¤¿¤Ï²¼ÍîÅù¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Í½Â¬ÃÍ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²¾Äê¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Åý·×¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤êÆ³½Ð¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£Í½Â¬ÃÍ¤Ï¾Íè¤Î·ÐºÑ¤ä»Ô¾ì¤ÎÍ×°ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â¤¤ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¡¢¾Íè¤ÎÅê»ñÀ®²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ½Â¬ÃÍ¤Ï¡¢ËÜ»ñÎÁ»ÈÍÑ»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢·ÐºÑ¤ä»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢Í½Â¬ÃÍ¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¾Äê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤Î·ë²ÌÍ½Â¬ÃÍ¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥å¥íー¥Àー¤ÏÍ½Â¬ÃÍ¡¢Á°Äó¤È¤Ê¤ë²¾Äê¡¢·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó»Ô¾ì¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¡¢Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤½¤ÎÂ¾¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÑ¹¹¤ä¹¹¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦µÁÌ³¤òÍ¤·¤Þ¤»¤ó¡£ ËÜ»ñÎÁÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÂè»°¼Ôµ¡´ØÄó¶¡¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢¥Çー¥¿Äó¶¡¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯ºÆÀ½¡¢Ãê½Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ôµ¡´ØÄó¶¡¥Çー¥¿¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÊÝ¾Ú¤âÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£Âè»°¼ÔÄó¶¡¥Çー¥¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ËÜ»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¼Ô¤¢¤ë¤¤¤ÏÄó¶¡¼Ô¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¥·¥å¥íー¥Àー/Schroders ¤È¤Ï¡¢¥·¥å¥íー¥Àー plc¤ª¤è¤Ó¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥°¥ëー¥×¤ËÂ°¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢²ñ¼ÒÅù¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ»ñÎÁ¤òÊÀ¼Ò¤ÎµöÂú¤Ê¤¯Ê£À½¡¢Å¾ÍÑ¡¢ÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£ ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¥·¥å¥íー¥Àー¤Î»ëÅÀhttps://www.schroders.com/ja-jp/jp/asset-management/insights/