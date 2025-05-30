¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Û¹â·ì°µ¤Î¿·¤¿¤ÊÈ¯¾É¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ

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¥¿¥¤¥È¥ë¡§Keratinocyte-specific angiotensin II receptor-associated protein deficiency exacerbates angiotensin II-dependent hypertension via activation of the skin renin-angiotensin system
Ãø¼Ô¡§ Shinya Taguchi, Kengo Azushima, Kento Kitada, Norihiko Morisawa, Satoshi Kidoguchi, Ryutaro Morita, Kazuya Nakagawa, Atsushi Ishibe, Itaru Endo, Keisuke Kazama, Yasushi Rino, Aya Saito, Sho Kinguchi, Ryu Kobayashi, Taiji Matsusaka, Akio Yamashita, Hiromichi Wakui, Akira Nishiyama, Kouichi Tamura
·ÇºÜ»¨»ï¡§Nature Communications
DOI¡§ https://doi.org/10.1038/s41467-025-60041-8
*2 ËÜÂÖÀ¹â·ì°µ¡§ÆÃÄê¤Î¸¶°ø¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¹â·ì°µ¡£°äÅÁÅªÍ×°ø¤ä´Ä¶°ø»Ò¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢·ì°µ¤Î¾å¾º¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¤µ¤ì¤ë¡£Á´¹â·ì°µ´µ¼Ô¤ÎÌó90%¤òÀê¤á¡¢ÉÂÂÖÀ¸Íý¤ÏÌ¤²òÌÀ¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡£
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[1] Machnik A, Neuhofer W, Jantsch J, Dahlmann A, Tammela T, Machura K, Park JK, Beck FX, Müller DN, Derer W, Goss J, Ziomber A, Dietsch P, Wagner H, van Rooijen N, Kurtz A, Hilgers KF, Alitalo K, Eckardt KU, Luft FC, Kerjaschki D, Titze J. Macrophages regulate salt-dependent volume and blood pressure by a vascular endothelial growth factor-C-dependent buffering mechanism. Nat Med. 2009 May;15(5):545-52. doi: 10.1038/nm.1960.
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¥¿¥¤¥È¥ë¡§Keratinocyte-specific angiotensin II receptor-associated protein deficiency exacerbates angiotensin II-dependent hypertension via activation of the skin renin-angiotensin system
Ãø¼Ô¡§ Shinya Taguchi, Kengo Azushima, Kento Kitada, Norihiko Morisawa, Satoshi Kidoguchi, Ryutaro Morita, Kazuya Nakagawa, Atsushi Ishibe, Itaru Endo, Keisuke Kazama, Yasushi Rino, Aya Saito, Sho Kinguchi, Ryu Kobayashi, Taiji Matsusaka, Akio Yamashita, Hiromichi Wakui, Akira Nishiyama, Kouichi Tamura
·ÇºÜ»¨»ï¡§Nature Communications
DOI¡§ https://doi.org/10.1038/s41467-025-60041-8
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