Ì¤Íè¤Î¶µ°é¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡ªµþ¥»¥é¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢¡ÖNEW EDUCATION EXPO 2025¡×¤Ë¶µ°é»Ô¾ì¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò½ÐÅ¸

京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社(社長:池田 幸生、以下:当社)は、6月に東京と大阪で開催される「NEW EDUCATION EXPO 2025」に出展いたします。NEW EDUCATION EXPOは、国内最大級の教育関係者向けのセミナー&展示会のイベントです。会期中に開催される大規模セミナーは、先進校の事例やトレンドなどの役立つ情報が満載で、教育の今と未来が学べる貴重な機会となっています。展示では、最新のシステムから定番の機器まで、多様な教育ソリューションを観ることができます。また、場内には最先端の技術によって構築された未来の教室「フューチャークラスルームⓇ」もあり、模擬授業を体験することができます。当社ブースでは、教育市場向けソリューションとしてセキュアな環境でより安心して、効率よく印刷やスキャンできるクラウドアプリケーション「Kyocera Cloud Print and Scan」や、音声をリアルタイムで字幕として表示する字幕表示システム「CotopatⓇ(コトパット)」、また、モバイル端末環境での現場特有のお悩みを解決する京セラが提供するスマートフォンやタブレットの展示を行い、さまざまな教育市場向けソリューションをご提案いたします。教育関係者の皆様のご来場をお待ちしております。ぜひ、当社ブースにお立ち寄りください。■NEW EDUCATION EXPO2025 開催概要 https://digitalpr.jp/table_img/2426/110472/110472_web_1.png ■展示内容①Kyocera Cloud Print and Scanクラウドシフトが進む教育機関で、印刷における新しい選択肢となるクラウド型プリントシステムです。教育機関での導入実績と長年のノウハウに基づき、安心してお使いいただけるサービス導入を実現します。製品情報:Kyocera Cloud Print and Scanhttps://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/solution/business-application/cost-control-and-security/cloud-print-and-scan/②字幕表示システム「CotopatⓇ」誰ひとり取り残されない共生社会の実現をめざし、多くの人々のコミュニケーションに役立つソリューションです。外国人児童や聴覚に障がいのある方など、すべての児童・学生が平等に教育を受けられる体制づくりに貢献します。製品情報:字幕表示システム CotopatⓇhttps://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/products/ict-service/communication/cotopat/③京セラ製スマートフォン・タブレット京セラグループが提供する長く使えるJAPAN MADEのWi-Fiタブレットです。前面NFC読み取りやフロントカメラでQRコードやバーコード読み取りなど、多様な利用方法を提供します。製品情報:ビジネス向けモバイル端末https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/?_ga=2.261887373.1215890807.1748216328-2132239409.1733214016