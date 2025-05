朝日放送グループホールディングス株式会社は、2025年3月16日(日)に「大阪・関西万博開催記念ACN EXPO EKIDEN 2025」を開催。DREAMS COME TRUE(※以下、ドリカム)が書き下ろしたテーマソング“ここからだ!”が大会を彩りました。また、「おはよう朝日です」では「おは朝ダンス企画」で“ここからだ!”のダンスプロジェクトを発足。ドリカムと共に大会を盛り上げました。このご縁もあり、中村正人(DREAMS COME TRUE)と岩本計介(ABCテレビアナウンサー)が『ドリカムと夏祭り2025』のMCを務めることが決定。イベント当日は、ドリカムと「おは朝ダンス企画」のコラボが再び実現します。他にも、ドリカムをはじめとする豪華アーティストのライヴパフォーマンスや花火の打ち上げなども実施します。■「ドリカムディスコ」と「おは朝ダンス企画」のコラボが実現!「ドリカムディスコ」とは、ドリカムのメガヒット曲をノンストップMIXでDJがプレイし、それに合わせてダンサーがパフォーマンスするイベント。全国各地のファンを沸かせてきました。「おは朝ダンス企画」とは、朝の情報番組「おはよう朝日です」(ABCテレビ)で“おは朝ファミリー”が番組視聴者と一緒にダンスを踊る企画。今春には、「おは朝ダンス企画」の中で、ダンスグループ・パワーパフボーイズが“ここからだ!”の振り付けを考案し、ドリカムと「おは朝」のコラボが実現。たくさんの方が参加したコラボミュージックビデオが完成しました。今回、『ドリカムと夏祭り2025』のステージにおいて、「ドリカムディスコ」と「おは朝ダンス企画」の夢のコラボが実現!イベント当日は“おは朝ファミリー”やパワーパフボーイズ、キッズダンサーなどが参加するスペシャルダンスを披露します。また、『ドリカムと夏祭り2025』に向け、「おは朝」番組内でも大いに盛り上げていきます!「おはよう朝日です」番組情報【放送日時】毎週 月曜~金曜 朝5時00分~8時00分 (ABCテレビ※関西ローカル)■「おはよう朝日です」HP/SNS公式HP: https://www.asahi.co.jp/ohaasa/ 公式X: https://x.com/ohaasaofficial公式Instagram: https://www.instagram.com/ohaasaofficial/公式TikTok: https://www.tiktok.com/@ohaasaofficial■DREAMS COME TRUE「ここからだ!」おはよう朝日ですコラボver ミュージックビデオhttps://www.youtube.com/watch?v=yCPAmXdPUVM

大阪・関西万博開催記念『ドリカムと夏祭り2025』”ここからだ!”in 万博記念公園

新しい学校のリーダーズ NMB48 NMB48 新しい学校のリーダーズ

Da-iCE Da-iCE

いきものがかり いきものがかり

SHISHAMO SHISHAMO

Ms.OOJA Ms.OOJA



※小学生以下は保護者1人に対して1人まで入場無料、2人目以降はチケット必要

※小学生以上有料、未就学児は保護者1人に対して1人まで入場無料、2人目以降はチケット必要

▼万博記念公園入園料込み、客席エリアの入場は整理番号順となります。

▼大阪府青少年健全育成条例により、16歳未満のお客様は保護者同伴の場合に限りご入場いただけます。



【注意事項】

※終演後に花火の打ち上げを予定しておりますが、小雨は決行、強風の場合は中止となります。

※イベント自体の開催に関しましても、小雨の場合は決行、台風など荒天の場合は中止となります。

1日だけ開催、1日だけ中止の可能性もございます。

※開演時間や出演者など、都合により変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

※当日は係員の指示に従ってください。注意事項をお守りいただけない場合は、入場をお断りする場合がございます。

※会場内で発生した、ケガ、事故、盗難、紛失等のトラブルについては、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

※(アーティストライヴ中の)ビデオ、カメラ、携帯電話などを利用した録音・録画・撮影・配信はいかなる場合も固くお断りします。



【クレジット】

主催:大阪府、大阪市、大阪にぎわい創出事業実行委員会(※1)、ドリカムと夏祭り2025実行委員会(※2)

※1 構成団体:大阪府、大阪市、大阪商工会議所、公益財団法人大阪観光局

※2 構成団体:ユニバーサルシグマ、朝日放送テレビ、WOWOW、夢番地

後援:FM802、FM COCOLO



■イベントHP

『ドリカムと夏祭り2025』“ここからだ!” in 万博記念公園 公式サイト:

【日時】2025年8月2日(土)、8月3日(日)【場所】万博記念公園 もみじ川芝生広場 (大阪府吹田市千里万博公園内)【MC】※タイムテーブルは後日発表【チケット】スタンディング(ブロック指定)