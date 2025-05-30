¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅµÇ°¡Ö¡Ø¥É¥ê¥«¥à¤È²Æº×¤ê2025¡Ù¡È¤³¤³¤«¤é¤À¡ª¡ÉinËüÇîµÇ°¸ø±à¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
Ä«ÆüÊüÁ÷¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯3·î16Æü(Æü)¤Ë¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅµÇ°ACN EXPO EKIDEN 2025¡×¤ò³«ºÅ¡£DREAMS COME TRUE¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥É¥ê¥«¥à¡Ë¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡È¤³¤³¤«¤é¤À¡ª¡É¤¬Âç²ñ¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤ÏÄ«¥À¥ó¥¹´ë²è¡×¤Ç¡È¤³¤³¤«¤é¤À¡ª¡É¤Î¥À¥ó¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯Â¡£¥É¥ê¥«¥à¤È¶¦¤ËÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤´±ï¤â¤¢¤ê¡¢ÃæÂ¼Àµ¿Í¡ÊDREAMS COME TRUE¡Ë¤È´äËÜ·×²ð¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¤¬¡Ø¥É¥ê¥«¥à¤È²Æº×¤ê2025¡Ù¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢¥É¥ê¥«¥à¤È¡Ö¤ª¤ÏÄ«¥À¥ó¥¹´ë²è¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤¬ºÆ¤Ó¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥É¥ê¥«¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥ô¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥É¥ê¥«¥à¥Ç¥£¥¹¥³¡×¤È¡Ö¤ª¤ÏÄ«¥À¥ó¥¹´ë²è¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ª
¡Ö¥É¥ê¥«¥à¥Ç¥£¥¹¥³¡×¤È¤Ï¡¢¥É¥ê¥«¥à¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×£Í£É£Ø¤ÇDJ¤¬¥×¥ì¥¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥µー¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤ÏÄ«¥À¥ó¥¹´ë²è¡×¤È¤Ï¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¡È¤ª¤ÏÄ«¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤¬ÈÖÁÈ»ëÄ°¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë´ë²è¡£º£½Õ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤ÏÄ«¥À¥ó¥¹´ë²è¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¡¦¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ¥Üー¥¤¥º¤¬¡È¤³¤³¤«¤é¤À¡ª¡É¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹Í°Æ¤·¡¢¥É¥ê¥«¥à¤È¡Ö¤ª¤ÏÄ«¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¡Ø¥É¥ê¥«¥à¤È²Æº×¤ê2025¡Ù¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥É¥ê¥«¥à¥Ç¥£¥¹¥³¡×¤È¡Ö¤ª¤ÏÄ«¥À¥ó¥¹´ë²è¡×¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ª¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡È¤ª¤ÏÄ«¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤ä¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ¥Üー¥¤¥º¡¢¥¥Ã¥º¥À¥ó¥µー¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥É¥ê¥«¥à¤È²Æº×¤ê2025¡Ù¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¤ª¤ÏÄ«¡×ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤âÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û
Ëè½µ ·îÍË～¶âÍË¡¡Ä«£µ»þ£°£°Ê¬～£¸»þ£°£°Ê¬¡¡¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¢¨´ØÀ¾¥íー¥«¥ë¡Ë¡¡
¢£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×HP/SNS
¸ø¼°HP¡§ https://www.asahi.co.jp/ohaasa/
¸ø¼°X¡§ https://x.com/ohaasaofficial
¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/ohaasaofficial/
¸ø¼°TikTok¡§ https://www.tiktok.com/@ohaasaofficial
¢£DREAMS COME TRUE¡Ö¤³¤³¤«¤é¤À¡ª¡×¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¥³¥é¥Üver¡¡¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://www.youtube.com/watch?v=yCPAmXdPUVM
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅµÇ°¡Ø¥É¥ê¥«¥à¤È²Æº×¤ê2025¡Ù¡É¤³¤³¤«¤é¤À¡ª¡Éin ËüÇîµÇ°¸ø±à¡ÚÆü»þ¡Û
2025Ç¯8·î2Æü(ÅÚ)¡¢8·î3Æü(Æü)
¡Ú¾ì½ê¡Û
ËüÇîµÇ°¸ø±à¡¡¤â¤ß¤¸Àî¼ÇÀ¸¹¾ì ¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀéÎ¤ËüÇî¸ø±àÆâ¡Ë
¡ÚMC¡Û
¢¨¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡¡¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º
¡¡NMB48
¡¡Da-iCE
¡¡¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê
¡¡SHISHAMO
¡¡Ms.OOJA
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯»ØÄê¡Ë
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼Ô1¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ1¿Í¤Þ¤ÇÆþ¾ìÌµÎÁ¡¢2¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÊÝ¸î¼Ô1¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ1¿Í¤Þ¤ÇÆþ¾ìÌµÎÁ¡¢2¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢§ËüÇîµÇ°¸ø±àÆþ±àÎÁ¹þ¤ß¡¢µÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤ÎÆþ¾ì¤ÏÀ°ÍýÈÖ¹æ½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÂçºåÉÜÀÄ¾¯Ç¯·òÁ´°éÀ®¾òÎã¤Ë¤è¤ê¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨½ª±é¸å¤Ë²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®±«¤Ï·è¹Ô¡¢¶¯É÷¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¼«ÂÎ¤Î³«ºÅ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¾®±«¤Î¾ì¹ç¤Ï·è¹Ô¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤É¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1Æü¤À¤±³«ºÅ¡¢1Æü¤À¤±Ãæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³«±é»þ´Ö¤ä½Ð±é¼Ô¤Ê¤É¡¢ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÆü¤Ï·¸°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ãí°Õ»ö¹à¤ò¤ª¼é¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ìÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¥±¥¬¡¢»ö¸Î¡¢ÅðÆñ¡¢Ê¶¼ºÅù¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥ôÃæ¤Î¡Ë¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥«¥á¥é¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿Ï¿²»¡¦Ï¿²è¡¦»£±Æ¡¦ÇÛ¿®¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Û
¼çºÅ¡§ÂçºåÉÜ¡¢Âçºå»Ô¡¢Âçºå¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð»ö¶È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¢¨1¡Ë¡¢¥É¥ê¥«¥à¤È²Æº×¤ê2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¢¨2¡Ë
¢¨1 ¹½À®ÃÄÂÎ¡§ÂçºåÉÜ¡¢Âçºå»Ô¡¢Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÂçºå´Ñ¸÷¶É
¢¨2 ¹½À®ÃÄÂÎ¡§¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥·¥°¥Þ¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡¢WOWOW¡¢Ì´ÈÖÃÏ
¸å±ç¡§FM802¡¢FM COCOLO
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈHP
¡Ø¥É¥ê¥«¥à¤È²Æº×¤ê2025¡Ù¡È¤³¤³¤«¤é¤À¡ª¡É in ËüÇîµÇ°¸ø±à ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://dreamscometrue-festival.jp/