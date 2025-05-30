¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎÌ¾¼Ö¤ä¤Ï¤¿¤é¤¯¼Ö¤¬Áª¤Ù¤ë¡ª¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー¡Ösiku(¥¸¥¯)¡×¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬¡¢ÀõÁð²Ö¤ä¤·¤ÄÌ¤ê¤ËÅÐ¾ì
6·î2Æü¡Ê·î¡Ë ÅÔÆâ½é¤ÎÀßÃÖ»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¶µ°é´á¶ñ¡¦Í·¶ñ¤ÎÍ¢Æþ¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤È¤¢¤½¤Ó¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥Í¥ë¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾¤ß¤Î¤ê¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ösiku¡Ê¥¸¥¯¡Ë¡×¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬¡¢2025Ç¯6·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÀõÁð²Ö¤ä¤·¤ÄÌ¤ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ösiku¡×¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ï¡¢Åö¼Ò¤È¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ûー¥¥ó¥°¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜ²¬â«¡Ë¤¬Ï¢·È¤·¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÅÔÆâ½é¤ÎÀßÃÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥É¥¤¥Ä¡Ösiku¡Ê¥¸¥¯¡Ë¡×¤Î¥ß¥Ë¥«ー¤¬¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ë¡ªÀõÁð²Ö¤ä¤·¤ÄÌ¤ê¤Ë¡¢6·î2ÆüÀßÃÖ ¡Û
¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤ÇÇã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ã£À®´¶¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¾¦ÉÊ¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤·¤¯¤ß¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Ë¤â¿Íµ¤¤ÎÍ·±àÃÏ¡ÖÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¡×¶á¤¯¤ÎÀõÁð²Ö¤ä¤·¤ÄÌ¤ê¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー¡Ösiku¡×¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÌ¾¼Ö¤ä¡¢¤Ï¤·¤´¼Ö¡¢¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Ï¤¿¤é¤¯¼Ö¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Ö¥ê¥¹¥¿ー¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£Í·±àÃÏ¤Ç»×¤¤¤¤êÍ·¤ó¤À¤¢¤È¤Î¡¢Í·¤Ù¤ë¤ª¤ß¤ä¤²¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ösiku¡×¤Ï¼«Æ°¼Ö»º¶È¹ñ¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸½ºßÀ¤³¦60¥ö¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¢BMW¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÌ¾¼Ö¤«¤é¡¢¹©»ö¼ÖÎ¾¡¢ÇÀ¹Ì¼Ö¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¼«Æ°¼ÖËÜÂÎ¤ÎÀß·×¿Þ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿Àº¹ª¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー¤Ï¡¢¶õÁÛ¤È¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ÎÉý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Üー¥Í¥ë¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ösiku¡× ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÍ¢ÆþÁíÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¥Üー¥Í¥ë¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ñÅ¹¡¢»¨²ßÅ¹¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤â siku¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー¡Ösiku¡Ê¥¸¥¯¡Ë¡×¼«Æ°ÈÎÇäµ¡ ³µÍ× ¡Û
¡¦ÀßÃÖ¾ì½ê¡§ÀõÁð²Ö¤ä¤·¤ÄÌ¤ê ¼«ÈÎµ¡¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð2ÃúÌÜ¡Ë
¡¦ÀßÃÖÆü¡¡¡§2025Ç¯6·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§¡Ösiku¡Ê¥¸¥¯¡Ë¡×¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー Á´18¼ï
¡¦²Á³ÊÂÓ¡¡¡§660±ß～1,430±ß
¡¦ÀßÃÖÂæ¿ô¡§Á´¹ñ¤Ë2Âæ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡Ë
¡¦¡Ösiku¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ec.bornelund.co.jp/shop/pages/campaign_siku.aspx
¡¦¡Ösiku Japan¡×Instagram¡§https://www.instagram.com/siku_japan
¡Ú ¥Üー¥Í¥ë¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û
¥Üー¥Í¥ë¥ó¥É¤Ï¡¢¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á1981Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡È¤¢¤½¤Ó¤ÎÆ»¶ñ¤È´Ä¶¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ø¸þ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸³èÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î¡È¤¢¤½¤ÓÆ»¶ñ¡É¤òÄó°Æ¡¢Á´¹ñ50¥ö½ê¤ÇÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¡¢¸ø±à¤Ê¤É¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÂç·¿Í·¶ñ¤ä¶µ°éÆ»¶ñ¤ÎÄó¶¡¤ò´Þ¤á¤¿¤¢¤½¤Ó´Ä¶¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¹ñÆâÌó3Ëü5Àé¥ö½ê¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2004Ç¯¤«¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Í·¤Öµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ»Ò°ì½ï¤ËÍÍ¡¹¤Ê¤¢¤½¤Ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë²°Æâ¤¢¤½¤Ó¾ì¡Ö¥¥É¥¥É¡×»ö¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¥¤¥ô¥£¥ë¡×¡ÖPLAYLOT¡×¤ò´Þ¤àÄ¾±Ä¤Î¤¢¤½¤Ó¾ì Á´¹ñ22¥ö½ê¡¢Ç¯´Ö170Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿Æ»Ò¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¥É¥¥É¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î¤¢¤½¤Ó¾ì¤òÁ´¹ñ¤Ë70¥ö½ê°Ê¾å³«È¯¤·¡¢³¹¤Î³èÀ²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»ÀèTEL¡§0120-358-518¡Ê·î～¶â 10:00～17:00¡Ë
¡Ú¥É¥¤¥Ä¡Ösiku¡Ê¥¸¥¯¡Ë¡×¤Î¥ß¥Ë¥«ー¤¬¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ë¡ªÀõÁð²Ö¤ä¤·¤ÄÌ¤ê¤Ë¡¢6·î2ÆüÀßÃÖ ¡Û
¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤ÇÇã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ã£À®´¶¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¾¦ÉÊ¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤·¤¯¤ß¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Ë¤â¿Íµ¤¤ÎÍ·±àÃÏ¡ÖÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¡×¶á¤¯¤ÎÀõÁð²Ö¤ä¤·¤ÄÌ¤ê¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー¡Ösiku¡×¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÌ¾¼Ö¤ä¡¢¤Ï¤·¤´¼Ö¡¢¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Ï¤¿¤é¤¯¼Ö¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Ö¥ê¥¹¥¿ー¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£Í·±àÃÏ¤Ç»×¤¤¤¤êÍ·¤ó¤À¤¢¤È¤Î¡¢Í·¤Ù¤ë¤ª¤ß¤ä¤²¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ösiku¡×¤Ï¼«Æ°¼Ö»º¶È¹ñ¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸½ºßÀ¤³¦60¥ö¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¢BMW¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÌ¾¼Ö¤«¤é¡¢¹©»ö¼ÖÎ¾¡¢ÇÀ¹Ì¼Ö¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¼«Æ°¼ÖËÜÂÎ¤ÎÀß·×¿Þ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿Àº¹ª¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー¤Ï¡¢¶õÁÛ¤È¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ÎÉý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Üー¥Í¥ë¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ösiku¡× ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÍ¢ÆþÁíÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¥Üー¥Í¥ë¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ñÅ¹¡¢»¨²ßÅ¹¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤â siku¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー¡Ösiku¡Ê¥¸¥¯¡Ë¡×¼«Æ°ÈÎÇäµ¡ ³µÍ× ¡Û
¡¦ÀßÃÖ¾ì½ê¡§ÀõÁð²Ö¤ä¤·¤ÄÌ¤ê ¼«ÈÎµ¡¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð2ÃúÌÜ¡Ë
¡¦ÀßÃÖÆü¡¡¡§2025Ç¯6·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§¡Ösiku¡Ê¥¸¥¯¡Ë¡×¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥«ー Á´18¼ï
¡¦²Á³ÊÂÓ¡¡¡§660±ß～1,430±ß
¡¦ÀßÃÖÂæ¿ô¡§Á´¹ñ¤Ë2Âæ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡Ë
¡¦¡Ösiku¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ec.bornelund.co.jp/shop/pages/campaign_siku.aspx
¡¦¡Ösiku Japan¡×Instagram¡§https://www.instagram.com/siku_japan
¡Ú ¥Üー¥Í¥ë¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û
¥Üー¥Í¥ë¥ó¥É¤Ï¡¢¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á1981Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡È¤¢¤½¤Ó¤ÎÆ»¶ñ¤È´Ä¶¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ø¸þ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸³èÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î¡È¤¢¤½¤ÓÆ»¶ñ¡É¤òÄó°Æ¡¢Á´¹ñ50¥ö½ê¤ÇÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¡¢¸ø±à¤Ê¤É¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÂç·¿Í·¶ñ¤ä¶µ°éÆ»¶ñ¤ÎÄó¶¡¤ò´Þ¤á¤¿¤¢¤½¤Ó´Ä¶¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¹ñÆâÌó3Ëü5Àé¥ö½ê¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2004Ç¯¤«¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Í·¤Öµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ»Ò°ì½ï¤ËÍÍ¡¹¤Ê¤¢¤½¤Ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë²°Æâ¤¢¤½¤Ó¾ì¡Ö¥¥É¥¥É¡×»ö¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¥¤¥ô¥£¥ë¡×¡ÖPLAYLOT¡×¤ò´Þ¤àÄ¾±Ä¤Î¤¢¤½¤Ó¾ì Á´¹ñ22¥ö½ê¡¢Ç¯´Ö170Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿Æ»Ò¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¥É¥¥É¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î¤¢¤½¤Ó¾ì¤òÁ´¹ñ¤Ë70¥ö½ê°Ê¾å³«È¯¤·¡¢³¹¤Î³èÀ²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»ÀèTEL¡§0120-358-518¡Ê·î～¶â 10:00～17:00¡Ë