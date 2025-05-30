¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿åÃæ¤ÎPFAS´°Á´Ìµ³²²½Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ³«È¯¤Ë»º³ØÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ÇÄ©¤à～2025Ç¯ÅÙNEDOÀèÆ³¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¤ËºÎÂò～
³Ø¹»Ë¡¿ÍÃæ±ûÂç³Ø¤Ï¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¶âÂôÂç³Ø¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌÀÅÅ¼Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç³«È¯µ¡¹½¡ÊNEDO¡Ë¤¬¸øÊç¤¹¤ë¡Ö£Î£Å£Ä£ÏÀèÆ³¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¡¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦´Ä¶¿·µ»½ÑÀèÆ³¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯²ÝÂê¡ÖPFAS Ê¬²ò¡¦Ìµ³²²½¤Î¤¿¤á¤Îµ»½Ñ³«È¯¡×¤Ëµ»½ÑÄó°Æ¤·¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Äó°Æ¤·¤¿¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡ÖPFAS¼«¸ÊÇ»½Ì·¿²óÅ¾±ßÈÄ¥×¥é¥º¥ÞÊ¬²òÁõÃÖ¡¦¸¡½ÐÁõÃÖ¤Î³«È¯¡×¤Ç¤¹¡£ËÜÀèÆ³¸¦µæ¤Î¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤«¤éºÇÂç3Ç¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢PFASÃí£±¡Ë¤ÎÊ¬²ò¡¦Ìµ³²²½¤Ë¤è¤ë´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ä¥Õ¥ÃÁÇ»ñ¸»¤Î½Û´Ä¤Ë¸þ¤±¤¿Í×ÁÇµ»½Ñ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¾ÜºÙ¤ÏÂç³ØWeb¥µ¥¤¥È¡Ê https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2025/05/80538/ ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÚÍÑ¸ì²òÀâ¡ÛÃí£±¡ËPFAS¡ÊPerfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl substances¡¢¥Ôー¥Õ¥¡¥¹¡Ë¥Ú¥ë¥Õ¥ë¥ª¥í¥¢¥ë¥¥ë²½¹çÊª¤ª¤è¤Ó¥Ý¥ê¥Õ¥ë¥ª¥í¥¢¥ë¥¥ë²½¹çÊª¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢¼ç¤ËÃºÁÇ¡ÊC¡Ë¤È¥Õ¥ÃÁÇ¡ÊF¡Ë¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë²½¹çÊª·²¡£²½³ØÅª¤Ë¶Ë¤á¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÑÇ®À¤äÙû¿åÀ¤Ê¤É¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿å¤äÌý¤òÃÆ¤¯¤Ê¤É¤ÎÀ¼Á¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÀèÃæ±ûÂç³Ø¡¡¸¦µæ»Ù±ç¼¼TEL¡§03-3817-7423¤Þ¤¿¤Ï1675FAX¡§03-3817-1677¥áー¥ë¡§kkouhou-grp@g.chuo-u.ac.jp¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/