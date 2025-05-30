¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþÌô²ÊÂç³Ø¡ÛÌô³ØÉô¤¬»³Íü¡¦°ñ¾ë¡¦Ä¹Ìî¸©¤Î¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÃÏ°èÏÈÁªÈ´¡×¤ò¿·Àß
¡ÖÅìµþÌô²ÊÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡¢³ØÄ¹¡§»°´¬¾Í¹À¡Ë¡×¤Ï¡¢ÌôºÞ»Õ¤ÎÃÏ°èÊÐºß¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2026Ç¯ÅÙÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¤è¤ê¸©Æâ¤ËÌô·ÏÂç³Ø¡¦Ìô³ØÉô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»³Íü¸©¡¦°ñ¾ë¸©¡¦Ä¹Ìî¸©¤Ëºß½»¤¹¤ë¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÃÏ°èÏÈÁªÈ´¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»³Íü¸©¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÃÏ°èÏÈÁªÈ´¤Ï2025Ç¯ÅÙÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ë°ñ¾ë¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¤òÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆþ»îÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÌôºÞ»Õ¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ÈÄêÃå¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÃÏ°èÏÈÁªÈ´¤Î³µÍ×¡Û ¡Ê1¡ËÂÐ¾ÝÃÏ°è¡¡¡¡¡¡»³Íü¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢Ä¹Ìî¸© ¡Ê2¡ËÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡¡¡¡»³Íü¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ë½»½ê¤òÍ¤¹¤ë¹âÅù³Ø¹»¤â¤·¤¯¤ÏÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¤ò2026Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¸«¹þ¤ß¤Î¼Ô¤Þ¤¿¤Ï2025Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿¼Ô ¡Ê3¡ËÊç½¸³ØÉô³Ø²Ê¡¡¡¡¡¡Ìô³ØÉôÌô³Ø²Ê¡Ê6Ç¯À©¡Ë ¡Ê4¡ËÊç½¸¿Í°÷¡¡¡¡¡¡»³Íü¸©3Ì¾¡¢Ä¹Ìî¸©2Ì¾¡¢°ñ¾ë¸©2Ì¾ ¡Ê5¡ËÁªÈ´ÊýË¡¡¡¡¡¡¡Å¬ÀÇ½ÎÏ¿³ºº¡¢¾®ÏÀÊ¸¡¢ÌÌÀÜ¡¢½ñÎà¿³ººÅù¡¡¡¡¡¡¡Ê¾ÜºÙ¤Ï2026Ç¯ÅÙ³ØÀ¸Êç½¸Í×¹à¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¡Ë ¡Ê6¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¡¡¡¡¡¹ç³Ê¼Ô¤Î¤¦¤ÁÀ®ÀÓ¾å°Ì¼Ô¤Ï¡¢Æþ³Ø¶â40Ëü±ß¤òÌÈ½ü¤¹¤ë ÅìµþÌô²ÊÂç³Ø¤Ï¡¢»äÎ©Ìô²ÊÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÏÎ©145Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¸Ø¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë42,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÂ´¶ÈÀ¸¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢°åÎÅ¤äÁÏÌôÅù¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÌôºÞ»Õ¶µ°é¤¬6Ç¯À©¤È¤Ê¤ê¡¢Î×¾²¼ÂÁ©Ç½ÎÏ¤È¸¦µæÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿ÌôºÞ»Õ¤ò¿ôÂ¿¤¯°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÌôºÞ»Õ¤Î°éÀ®¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¹ñÆâ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿ÍºàÇÚ½Ð¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÀèÆþ»î¡¦¹Êó¥»¥ó¥¿ー½»½ê¡§ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔËÙÇ·Æâ1432-1TEL¡§042-676-4921FAX¡§042-676-8961¥áー¥ë¡§kouhouka@toyaku.ac.jp¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/