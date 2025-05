°ìÈÌ²ÈÄíÍÑ¥ì¥ó¥¸¥Õー¥É¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¢¨1¤ÎFUJIOH¢¨2¡¡»°½ÅÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæÏÀÊ¸¤¬ÆüËÜÀ¸Íý¿ÍÎà³Ø²ñ¤Î³Ø²ñ»ï¤Ë·ÇºÜ

■三重大学 研究基盤推進機構 半導体・デジタル未来創造センター 教授 兼 工学部 情報工学科 教授湯田恵美氏 プロフィール東京都三鷹市出身。博士(工学)[新潟大学]。東北大学大学院工学研究科助教、同情報科学研究科准教授を経て、2024年より三重大学 研究基盤推進機構 半導体・デジタル未来創造センター 教授(現職)。生体信号処理、生体ビッグデータ解析に関する研究に従事し、動的生体情報応用研究室を主宰。多くの国際ジャーナルに論文を発表しており、心拍変動と自律神経推定に関する研究「Pitfalls of assessment of autonomic function by heart rate variability」は広く引用されている。東北大学大学院工学研究科 特任教授(クロスアポイントメント)、公立千歳科学技術大学 客員教授を兼務。■関連研究・「空気の快適さ」を「感情」で測定する研究https://www.fujioh.com/news/normal/news_detail?id=491・においの生理的・心理的影響に関する研究https://www.fujioh.com/news/normal/news_detail?id=508・「国際学会IDW24(International Display Workshops 2024)」での研究発表https://www.fujioh.com/news/normal/news_detail?id=524