¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Û¥Û¥¹¥Ô¥¹½»Âð¤Î·ò¹¯´ØÏ¢QOL¤ä¿ÈÂÎ¡¦Àº¿ÀÌÌ¤Î¾õÂÖ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëÉ¾²Á¼ÜÅÙ¤ò¥Çー¥¿¤Ç¸¡¾Ú

横浜市立大学医学部看護学科の叶谷由佳教授、三浦武助教らの研究グループと、同大学大学院データサイエンス研究科ヘルスデータサイエンス専攻の黒木淳教授、日本ホスピスホールディングス株式会社は共同で、ホスピス住宅*1における「看取りの質」をより適切に評価し、限られた医療資源の中でも個別のニーズに対応できる支援方法を検討するため、居住者の健康関連QOLや身体・精神面の状態を可視化する2種類の評価尺度の特徴(表1)を踏まえ、適切な使用方法に関して比較・検証を行いました。本研究成果は、「BMC Palliative Care」に掲載されました(2025年5月11日)。研究成果のポイント QOL関連指標であるEQ-5D*2およびIPOS*3を比較検証し、QOLの低い利用者に対してもEQ-5DはIPOSに比べて実施可能性・回答可能性が高いことが認められた。 入居前から入居後1週間では、EQ-5DおよびIPOSともにほぼ変化がない一方で、状態変化が見られた時には、IPOSの方が療養中の不安や気持ちの変化を捉えていた。 それぞれの尺度の特性を踏まえた使い分けが、より適切な支援につながる。 https://digitalpr.jp/table_img/1706/110710/110710_web_1.png

表1.EQ-5D-5LとIPOSの特徴

今後の展開

今後は、より多くの入居者を対象とした継続的な調査を行い、評価尺度の有効性をさらに検証していく予定です。本研究の成果をもとに、限られた医療資源の中でも質の高い看取りを支える実践につなげていきます。地域における終末期ケアの質向上に向けて、今後も研究と現場の連携を深めてまいります。



研究費

本研究は、日本ホスピスホールディングス株式会社からの研究助成を受けて実施されました。



論文情報

タイトル: Comparing EQ-5D-5L and IPOS among residents with malignant tumors in a community home hospice: a longitudinal study

著者: Takeshi Miura, Masato Kaneko, Kei Kawano, Yuka Kanoya, Makoto Kuroki

掲載雑誌: BMC Palliative Care

DOI: https://doi.org/10.1186/s12904-025-01779-2



表2.IPOS回答者と非回答者の比較、およびそれぞれのEQ-5D-5Lスコアの結果表3.EQ-5D-5LとIPOSの反応性の比較