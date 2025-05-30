¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Û¥Û¥¹¥Ô¥¹½»Âð¤Î·ò¹¯´ØÏ¢QOL¤ä¿ÈÂÎ¡¦Àº¿ÀÌÌ¤Î¾õÂÖ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëÉ¾²Á¼ÜÅÙ¤ò¥Çー¥¿¤Ç¸¡¾Ú

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·ÇºÜ»¨»ï¡§ BMC Palliative Care
DOI¡§ https://doi.org/10.1186/s12904-025-01779-2
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Ãø¼Ô¡§ Takeshi Miura, Masato Kaneko, Kei Kawano, Yuka Kanoya, Makoto Kuroki
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DOI¡§ https://doi.org/10.1186/s12904-025-01779-2
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