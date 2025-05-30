¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ËýÀÄã¥Ê¥È¥ê¥¦¥à·ì¾É¤Ë¤è¤ëÀº¿À¾É¾õ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ
Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¡Ë °å³ØÉôÆâÊ¬Èç¡¦Âå¼Õ¡¦ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê³Ø Æ£Âô¼£¼ù¹Ö»Õ¡¢¿úÂ¼±×µ×¶µ¼ø¡¢ÎëÌÚÆØ»ì¡¡¶µ¼ø¡¢°å²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¥·¥¹¥Æ¥à°å²Ê³Ø¸¦µæÉôÌç µÜÀî¹ä¶µ¼ø¡¢Âç³Ø±¡°åÎÅ²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ¥ì¥®¥å¥é¥È¥êー¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¡¡ÌÓÍø¾´¹¨¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ËýÀÄã¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡ÊNa¡Ë·ì¾É¤Î¥â¥Ç¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¹ÔÆ°²òÀÏ¤äÇ¾³ÆÉô°Ì¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤¬Áý¶¯¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤·¤Æ¡¢Ù¨ÅíÂÎ¢¨1¤Î¥â¥Î¥¢¥ß¥ó¢¨£²¿À·Ð³èÆ°¤ÎÊÑ²½¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËýÀÄã£Î£á·ì¾É¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¤Î¿ÇÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤ÆQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿À·ÐÀº¿À¾É¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³Ø½Ñ¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡ÖMolecular Neurobiology¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ê»¤»¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¤¬2025Ç¯5·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸URL : https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-025-05024-y
¡ã¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä ¥Þ¥¦¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤¬Áý¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¡£ ËýÀÄãNa·ì¾É¤Ë¤è¤ê¡¢Ù¨ÅíÂÎ¤Î¥â¥Î¥¢¥ß¥ó¿À·Ðµ¡Ç½¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¡£ ËýÀÄãNa·ì¾É¤Ë¤è¤ê¡¢Ù¨ÅíÂÎ¤ÎExtracellular signal-regulated kinase ¡ÊERK¡Ë¢¨3¤Î¥ê¥ó»À²½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¡£ ËýÀÄãNa·ì¾É¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¡£
¡ãÇØ¡¡·Ê¡ä
ÄãNa·ì¾É¤ÏÅÅ²ò¼Á°Û¾ï¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Æü¾ï¿ÇÎÅ¤Ç¤â¤è¤¯Áø¶ø¤¹¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£µÞÀ¤ÎÄãNa·ì¾É¤Ï½ÅÆÆ¤Ê¿À·Ð¾ã³²¤òÍè¤¹¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËýÀ¤ÎÄãNa·ì¾É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¾É¾õ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ËýÀ¤ÎÄãNa·ì¾É´µ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃí°Õ¾ã³²¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¾ã³²¤Ë¤è¤êÅ¾ÅÝ¡¦¹üÀÞ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Áý²Ã¤·¡¢Quality of life (QOL)¤ÎÄã²¼¤ª¤è¤ÓÀ¸Ì¿Í½¸å¤Î°²½¤Ê¤É¤Î±Ö³ØÅªÄ´ºº·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¤Ë¤è¤ë¿À·Ð¾É¾õ¤ÎÈ¯¾Éµ¡¹½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¿À·Ð¾É¾õ¤¬À¸¤¸¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¹³ÍøÇ¢¾É¸õ·² (Syndrome of inappropriate antidiuresis : SIAD) ¢¨4¤Ë¤è¤ëËýÀÄãNa·ì¾É¥â¥Ç¥ë¥é¥Ã¥È¤òºîÀ½¤·¡¢¤½¤ì¤òÍÑ¤¤¤Æ¹ÔÆ°²òÀÏ¡¢ÅÅµ¤À¸Íý³ØÅª¡¦Ê¬»ÒÀ¸Êª³ØÅª²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¤Ë¤è¤êµ²±¾ã³²¡¢Êâ¹Ô¾ã³²¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¦µæ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¥â¥Ç¥ë¥é¥Ã¥È¤¬ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤ÎÁý¶¯¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¤Ë¤è¤ëÀº¿À¾É¾õ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡¡¡¡
¡ã¸¦µæ¼êË¡¡¦¸¦µæÀ®²Ì¡ä
¡¡ËýÀÄãNa·ì¾É¥â¥Ç¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òºîÀ½¤·¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò²òÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É·²¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤¬Áý¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¿Þ1¡¢2)¡£
ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤¬Áý¶¯¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ÎÇ¾¤Î³ÆÉô°Ì¤Ç¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î´ÞÍÎÌ¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËýÀÄã£Î£á·ì¾É·²¤Ç¤ÏÙ¨ÅíÂÎ¤Ç¥»¥í¥È¥Ë¥ó¢¨5¤È¥Éー¥Ñ¥ß¥ó¢¨6¤Î´ÞÍÎÌ¤¬Í°Õ¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¿Þ£³¡¢£´)¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¾Æâ³ÆÉô°Ì¤Ç¡¢ºÙË¦Æâ¤Î¥·¥°¥Ê¥ëÅÁÃ£·ÐÏ©¤Î²òÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Ù¨ÅíÂÎ¤ÇERK¤Î¥ê¥ó»À²½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ5¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¤ò¼£ÎÅ¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤¬¥³¥ó¥È¥íー¥ë·²¤ÈÆ±Åù¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¡¢Ù¨ÅíÂÎ¤Î¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡¢¥Éー¥Ñ¥ß¥ó¤Î´ÞÍÎÌ¡¢ERK¤Î¥ê¥ó»À²½¤âÀµ¾ï²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãº£¸å¤ÎÅ¸³«¡ä
ËÜ¸¦µæ¤Ç¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¤Ë¤è¤êÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤¬Áý¶¯¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËÄãNa·ì¾É¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤ÈÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤¬·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢ËýÀÄã£Î£á·ì¾É¤Î¼£ÎÅ¤Î½ÅÍ×À¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËýÀÄã£Î£á·ì¾É¤Ï¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀº¿À¿À·Ð¾É¾õ¤Î·Ú¸º¤Î¤¿¤á¡¢Ù¨ÅíÂÎ¤Î¥â¥Î¥¢¥ß¥ó¿À·Ð¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÍÑ¸ì²òÀâ¡ä
¢¨1. Ù¨ÅíÂÎ¡¡
Ç¾¤ÎÂ¦Æ¬ÍÕ¤Î¿¼Éô¤Ëº¸±¦°ìÂÐ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¥¢ー¥â¥ó¥É·Á¤Î¿À·Ð³Ë¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤ÎÈ¯À¸¤äÀ©¸æ¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨2. ¥â¥Î¥¢¥ß¥ó
¥¢¥ß¥Î´ð¡Ê-NH₂¡Ë¤ò1¤Ä»ý¤Ä²½³Ø¹½Â¤¤òÍ¤¹¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡¢¥Éー¥Ñ¥ß¥ó¡¢¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÅù¤ò´Þ¤à¡£
¢¨3. Extracellular signal-regulated kinase ¡ÊERK¡Ë
ºÙË¦¤¬³°Éô¤«¤é¤Î»É·ã¤Ë±þÅú¤·¡¢ºÙË¦¤ÎÁý¿£¡¦Ê¬²½¡¦À¸Â¸¤òÀ©¸æ¤¹¤ëMAPK¥·¥°¥Ê¥ë·ÐÏ©¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¹ÚÁÇ¡£¥ê¥ó»À²½¤Ë¤è¤ê³èÀ²½¤µ¤ì¤ë¡£ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤ÈÙ¨ÅíÂÎ¤Î¥ê¥ó»À²½Äã²¼¤Î´ØÏ¢À¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨£´. Syndrome of inappropriate antidiuresis ¡ÊSIAD¡Ë
¹³ÍøÇ¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥½¥×¥ì¥·¥ó¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë²á¾ê¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÊ¬¤¬²á¾ê¤ËºÆµÛ¼ý¤µ¤ì¤Æ·ì±Õ¤¬´õ¼á¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÇ¢ÃæNaÇÓÝõ¤¬Ð¶¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ìÀ¶£Î£áÇ»ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ëÉÂÂÖ¡£¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤äÃæ¿õ¿À·Ð¼À´µ¡¢°À¼ðáç¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡£Äã£Î£á·ì¾É¤Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¡¡
¢¨£µ. ¥»¥í¥È¥Ë¥ó
Ç¾´´¤ÎË¥Àþ³Ë¤Ç»ºÀ¸¤µ¤ì¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¡£Ç¾Æâ¥»¥í¥È¥Ë¥ó¿À·Ð¤ÏÇ¾Á´ÂÎ¤Ë¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¡¢³ÐÀÃ¡¦¾ðÆ°¡¦¼«Î§¿À·Ð¤òÄ´Àá¤¹¤ë¡£¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÎÄã²¼¤ÈÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤Î´ØÏ¢À¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¢¨£¶. ¥Éー¥Ñ¥ß¥ó
±¿Æ°Ä´Àá¡¢¥Û¥ë¥â¥óÄ´Àá¡¢²÷¤Î´¶¾ð¡¢°ÕÍß¡¢³Ø½¬¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¡£Ù¨ÅíÂÎ¤Î¥Éー¥Ñ¥ß¥ó¿À·Ð³èÆ°¤ÎÄã²¼¤ÈÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤Î´ØÏ¢À¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÊ¸¸¥¾ðÊó¡ä
¡üÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë
Chronic Hyponatremia Potentiates Innate Anxiety-Like Behaviors Through the Dysfunction of¡¡Monoaminergic Neurons in Mice
¡üÃø¼Ô
Æ£Âô¼£¼ù1¡¢¿¿ÊÁ¿É§1¡¢Ãæ»³¾¸ã1¡¢ÉÛ»ÜºÀÃÒÊæ1¡¢´äÅÄ¾°»Ò1,2¡¢Ä¹Ã«ÀîâÃÌé3¡¢·¦ÅÄÍªÎÏ3¡¢¾»»Ò¹À¹§4¡¢ÉþÉôÁï»Ò4,5¡¢Çë¸¶±ÑÍº4¡¢Æ£³À±Ñ»Ì6¡¢À¶ÌîÍ´²ð1¡¢ÌÓÍø¾´¹¨3¡¢µÜÀî¹ä4¡¢ÆéÅç½ÓÎ´7¡¢ÎëÌÚÆØ»ì1¡¢¿úÂ¼±×µ×1
¡ü½êÂ°
1. Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø °å³ØÉô¡¡ÆâÊ¬Èç¡¦Âå¼Õ¡¦ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê³Ø
2. ÂçÆ±ÉÂ±¡¡¡ÅüÇ¢ÉÂ¡¦ÆâÊ¬ÈçÆâ²Ê
3. Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø Âç³Ø±¡°åÎÅ²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ¥ì¥®¥å¥é¥È¥êー¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî
4. Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¡¡°å²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¡¥·¥¹¥Æ¥à°å²Ê³Ø¸¦µæÉôÌç
5. °¦ÃÎ°å²ÊÂç³Ø ¸¦µæÁÏ½Ð»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー
6. Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¡¡°åÎÅ²Ê³ØÉô¡¡¸¦µæ¿ä¿Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È Àè¿Ê¿ÇÃÇ¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Ê¬Ìî
7. Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡°åÎÅ²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¡¡·ò¹¯°å³ØÁÏÂ¤¶¦Æ±¸¦µæÉôÌç
¡üDOI
https://doi.org/10.1007/s12035-025-05024-y
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè³Ø¹»Ë¡¿Í Æ£ÅÄ³Ø±à ¹ÊóÉô TEL:0562-93-2868 e-mail:koho-pr@fujita-hu.ac.jp
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³Ø½Ñ¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡ÖMolecular Neurobiology¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ê»¤»¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¤¬2025Ç¯5·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸URL : https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-025-05024-y
¡ã¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä ¥Þ¥¦¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤¬Áý¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¡£ ËýÀÄãNa·ì¾É¤Ë¤è¤ê¡¢Ù¨ÅíÂÎ¤Î¥â¥Î¥¢¥ß¥ó¿À·Ðµ¡Ç½¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¡£ ËýÀÄãNa·ì¾É¤Ë¤è¤ê¡¢Ù¨ÅíÂÎ¤ÎExtracellular signal-regulated kinase ¡ÊERK¡Ë¢¨3¤Î¥ê¥ó»À²½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¡£ ËýÀÄãNa·ì¾É¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¡£
¡ãÇØ¡¡·Ê¡ä
ÄãNa·ì¾É¤ÏÅÅ²ò¼Á°Û¾ï¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Æü¾ï¿ÇÎÅ¤Ç¤â¤è¤¯Áø¶ø¤¹¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£µÞÀ¤ÎÄãNa·ì¾É¤Ï½ÅÆÆ¤Ê¿À·Ð¾ã³²¤òÍè¤¹¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËýÀ¤ÎÄãNa·ì¾É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¾É¾õ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ËýÀ¤ÎÄãNa·ì¾É´µ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃí°Õ¾ã³²¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¾ã³²¤Ë¤è¤êÅ¾ÅÝ¡¦¹üÀÞ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Áý²Ã¤·¡¢Quality of life (QOL)¤ÎÄã²¼¤ª¤è¤ÓÀ¸Ì¿Í½¸å¤Î°²½¤Ê¤É¤Î±Ö³ØÅªÄ´ºº·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¤Ë¤è¤ë¿À·Ð¾É¾õ¤ÎÈ¯¾Éµ¡¹½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¿À·Ð¾É¾õ¤¬À¸¤¸¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¹³ÍøÇ¢¾É¸õ·² (Syndrome of inappropriate antidiuresis : SIAD) ¢¨4¤Ë¤è¤ëËýÀÄãNa·ì¾É¥â¥Ç¥ë¥é¥Ã¥È¤òºîÀ½¤·¡¢¤½¤ì¤òÍÑ¤¤¤Æ¹ÔÆ°²òÀÏ¡¢ÅÅµ¤À¸Íý³ØÅª¡¦Ê¬»ÒÀ¸Êª³ØÅª²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¤Ë¤è¤êµ²±¾ã³²¡¢Êâ¹Ô¾ã³²¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¦µæ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¥â¥Ç¥ë¥é¥Ã¥È¤¬ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤ÎÁý¶¯¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¤Ë¤è¤ëÀº¿À¾É¾õ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡¡¡¡
¡ã¸¦µæ¼êË¡¡¦¸¦µæÀ®²Ì¡ä
¡¡ËýÀÄãNa·ì¾É¥â¥Ç¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òºîÀ½¤·¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò²òÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É·²¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤¬Áý¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¿Þ1¡¢2)¡£
ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤¬Áý¶¯¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ÎÇ¾¤Î³ÆÉô°Ì¤Ç¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î´ÞÍÎÌ¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËýÀÄã£Î£á·ì¾É·²¤Ç¤ÏÙ¨ÅíÂÎ¤Ç¥»¥í¥È¥Ë¥ó¢¨5¤È¥Éー¥Ñ¥ß¥ó¢¨6¤Î´ÞÍÎÌ¤¬Í°Õ¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¿Þ£³¡¢£´)¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¾Æâ³ÆÉô°Ì¤Ç¡¢ºÙË¦Æâ¤Î¥·¥°¥Ê¥ëÅÁÃ£·ÐÏ©¤Î²òÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Ù¨ÅíÂÎ¤ÇERK¤Î¥ê¥ó»À²½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ5¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¤ò¼£ÎÅ¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤¬¥³¥ó¥È¥íー¥ë·²¤ÈÆ±Åù¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¡¢Ù¨ÅíÂÎ¤Î¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡¢¥Éー¥Ñ¥ß¥ó¤Î´ÞÍÎÌ¡¢ERK¤Î¥ê¥ó»À²½¤âÀµ¾ï²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãº£¸å¤ÎÅ¸³«¡ä
ËÜ¸¦µæ¤Ç¡¢ËýÀÄãNa·ì¾É¤Ë¤è¤êÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤¬Áý¶¯¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËÄãNa·ì¾É¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤ÈÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤¬·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢ËýÀÄã£Î£á·ì¾É¤Î¼£ÎÅ¤Î½ÅÍ×À¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËýÀÄã£Î£á·ì¾É¤Ï¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀº¿À¿À·Ð¾É¾õ¤Î·Ú¸º¤Î¤¿¤á¡¢Ù¨ÅíÂÎ¤Î¥â¥Î¥¢¥ß¥ó¿À·Ð¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÍÑ¸ì²òÀâ¡ä
¢¨1. Ù¨ÅíÂÎ¡¡
Ç¾¤ÎÂ¦Æ¬ÍÕ¤Î¿¼Éô¤Ëº¸±¦°ìÂÐ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¥¢ー¥â¥ó¥É·Á¤Î¿À·Ð³Ë¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤ÎÈ¯À¸¤äÀ©¸æ¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨2. ¥â¥Î¥¢¥ß¥ó
¥¢¥ß¥Î´ð¡Ê-NH₂¡Ë¤ò1¤Ä»ý¤Ä²½³Ø¹½Â¤¤òÍ¤¹¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡¢¥Éー¥Ñ¥ß¥ó¡¢¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÅù¤ò´Þ¤à¡£
¢¨3. Extracellular signal-regulated kinase ¡ÊERK¡Ë
ºÙË¦¤¬³°Éô¤«¤é¤Î»É·ã¤Ë±þÅú¤·¡¢ºÙË¦¤ÎÁý¿£¡¦Ê¬²½¡¦À¸Â¸¤òÀ©¸æ¤¹¤ëMAPK¥·¥°¥Ê¥ë·ÐÏ©¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¹ÚÁÇ¡£¥ê¥ó»À²½¤Ë¤è¤ê³èÀ²½¤µ¤ì¤ë¡£ÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤ÈÙ¨ÅíÂÎ¤Î¥ê¥ó»À²½Äã²¼¤Î´ØÏ¢À¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨£´. Syndrome of inappropriate antidiuresis ¡ÊSIAD¡Ë
¹³ÍøÇ¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥½¥×¥ì¥·¥ó¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë²á¾ê¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÊ¬¤¬²á¾ê¤ËºÆµÛ¼ý¤µ¤ì¤Æ·ì±Õ¤¬´õ¼á¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÇ¢ÃæNaÇÓÝõ¤¬Ð¶¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ìÀ¶£Î£áÇ»ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ëÉÂÂÖ¡£¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤äÃæ¿õ¿À·Ð¼À´µ¡¢°À¼ðáç¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡£Äã£Î£á·ì¾É¤Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¡¡
¢¨£µ. ¥»¥í¥È¥Ë¥ó
Ç¾´´¤ÎË¥Àþ³Ë¤Ç»ºÀ¸¤µ¤ì¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¡£Ç¾Æâ¥»¥í¥È¥Ë¥ó¿À·Ð¤ÏÇ¾Á´ÂÎ¤Ë¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¡¢³ÐÀÃ¡¦¾ðÆ°¡¦¼«Î§¿À·Ð¤òÄ´Àá¤¹¤ë¡£¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÎÄã²¼¤ÈÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤Î´ØÏ¢À¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¢¨£¶. ¥Éー¥Ñ¥ß¥ó
±¿Æ°Ä´Àá¡¢¥Û¥ë¥â¥óÄ´Àá¡¢²÷¤Î´¶¾ð¡¢°ÕÍß¡¢³Ø½¬¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¡£Ù¨ÅíÂÎ¤Î¥Éー¥Ñ¥ß¥ó¿À·Ð³èÆ°¤ÎÄã²¼¤ÈÉÔ°ÂÍÍ¹ÔÆ°¤Î´ØÏ¢À¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÊ¸¸¥¾ðÊó¡ä
¡üÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë
Chronic Hyponatremia Potentiates Innate Anxiety-Like Behaviors Through the Dysfunction of¡¡Monoaminergic Neurons in Mice
¡üÃø¼Ô
Æ£Âô¼£¼ù1¡¢¿¿ÊÁ¿É§1¡¢Ãæ»³¾¸ã1¡¢ÉÛ»ÜºÀÃÒÊæ1¡¢´äÅÄ¾°»Ò1,2¡¢Ä¹Ã«ÀîâÃÌé3¡¢·¦ÅÄÍªÎÏ3¡¢¾»»Ò¹À¹§4¡¢ÉþÉôÁï»Ò4,5¡¢Çë¸¶±ÑÍº4¡¢Æ£³À±Ñ»Ì6¡¢À¶ÌîÍ´²ð1¡¢ÌÓÍø¾´¹¨3¡¢µÜÀî¹ä4¡¢ÆéÅç½ÓÎ´7¡¢ÎëÌÚÆØ»ì1¡¢¿úÂ¼±×µ×1
¡ü½êÂ°
1. Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø °å³ØÉô¡¡ÆâÊ¬Èç¡¦Âå¼Õ¡¦ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê³Ø
2. ÂçÆ±ÉÂ±¡¡¡ÅüÇ¢ÉÂ¡¦ÆâÊ¬ÈçÆâ²Ê
3. Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø Âç³Ø±¡°åÎÅ²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ¥ì¥®¥å¥é¥È¥êー¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî
4. Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¡¡°å²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¡¥·¥¹¥Æ¥à°å²Ê³Ø¸¦µæÉôÌç
5. °¦ÃÎ°å²ÊÂç³Ø ¸¦µæÁÏ½Ð»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー
6. Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¡¡°åÎÅ²Ê³ØÉô¡¡¸¦µæ¿ä¿Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È Àè¿Ê¿ÇÃÇ¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Ê¬Ìî
7. Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡°åÎÅ²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¡¡·ò¹¯°å³ØÁÏÂ¤¶¦Æ±¸¦µæÉôÌç
¡üDOI
https://doi.org/10.1007/s12035-025-05024-y
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè³Ø¹»Ë¡¿Í Æ£ÅÄ³Ø±à ¹ÊóÉô TEL:0562-93-2868 e-mail:koho-pr@fujita-hu.ac.jp