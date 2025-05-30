¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä¡¢¿·¥êー¥¹²ñ·×´ð½àÂÐ±þ¤Ë¸þ¤±¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥êー¥¹È½Äê¤«¤é¡¢·ÀÌó½ñ´ÉÍý¤ä¥Çー¥¿²½¡¢ÅÁÉ¼µ¯É¼¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐÍý¶ÈÌ³¤Þ¤ÇÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¡£´ë¶È¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÉôÌç¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ÎµòÅÀ¡¢Deloitte Tohmatsu Corporate as a Service Operate Center MAEBASHI¤Ë¤ÆÄó¶¡¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¥°¥ëー¥×CEO¡§ÌÚÂ¼¸¦°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä¡×¡Ë¤Ï¡¢2027Ç¯4·î¤«¤éÅ¬ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¿·¥êー¥¹²ñ·×´ð½à¡ÊÆüËÜ´ð½à¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ºâÌ³¡¦·ÐÍýÉô¸þ¤±¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£º£ÈÌ¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä¤Ï²ñ·×¤ÎÀìÌçÃÎ¸«¤Ë¤è¤ë½õ¸À¤È·ÐÍý¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥È¡Ê±¿ÍÑ¡Ë¤«¤éÀ®¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÉôÌç¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ÎµòÅÀ¡¢Deloitte Tohmatsu Corporate as a Service Operate Center MAEBASHI¤Ë¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¥êー¥¹²ñ·×´ð½à¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝºâÌ³Êó¹ð´ð½à¤Ë½à¤¸¤¿²ñ·×½èÍý¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¡¢Éý¹¤¯ÈñÍÑ½èÍý¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼Ú¼ê¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ»ñ»º·×¾å¤ò¹Ô¤¦²ñ·×½èÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¥êー¥¹·ÀÌó¤Î´ÉÍý¤ä·ÀÌó¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¢²ñ·×¾å¤ÎÏÀÅÀ¤ÎÇÄ°®¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢IT ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹¹¿·¤ò´Þ¤à¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¡¦ÆâÉôÅýÀ©¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡¢·Ð±Ä·×²è¡¦Í½»»¤Ø¤Î±Æ¶Á¤äKPI¤Î¸«Ä¾¤·Í×ÈÝ¤Î³ÎÇ§¡¢¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿·¥êー¥¹²ñ·×´ð½àÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÏAI-OCR¤Ë¤è¤ë·ÀÌó½ñ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿²½¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥êー¥¹·ÀÌó½ñ¤ËµºÜ¤¬¤¢¤ë¥êー¥¹ÎÁ¤ä·ÀÌó´ü´Ö¤Ê¤É¤Î²ñ·×½èÍý¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êµ½Ò¤òÌÖÍåÅª¤ËÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥êー¥¹·×»»¥¢¥×¥ê¤Ë¥êー¥¹·ÀÌó¾ðÊó¤ò¼«Æ°Ï¢·¸¤·¡¢»ÈÍÑ¸¢»ñ»º¡¦¥êー¥¹ÉéºÄ¤ò·×»»¤·¤¿¸å¡¢»ÅÌõ¾ðÊóÅù¤Î½ÐÎÏ¤ò´Þ¤á¤¿·ÐÍý¶ÈÌ³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´ë¶È¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î·ÀÌó½ñ¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¥êー¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹àÌÜ¤ÎÅ¾µ¡¢Å¾µ¸å¤Î²ñ·×¿ôÃÍ¤Î¼êÆ°·×»»Åù¡¢¿·¥êー¥¹²ñ·×´ð½à¤ËÈ¼¤¤¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¶ÈÌ³Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¥êー¥¹²ñ·×´ð½à¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·ÐÍý¶ÈÌ³¤ÎÄó¶¡¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ñ·×ÀìÌç²È¤Î´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¿Þ1 ²þÀµ¥êー¥¹´ð½à¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
²þÀµ¥êー¥¹´ð½à¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Îµ»½ÑÅª¤ÊÆÃÄ§ AI-OCR¤Ë¤è¤ë¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤ÎºîÀ®¡Ê»²¾È ¿Þ£± ①¥êー¥¹·ÀÌó´ÉÍý¡Ë ¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤ò´Þ¤à»æ¤äPDF¤ÎÆâÍÆ¤ò¸¡º÷²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿AI-OCR¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤â¥Æー¥Ö¥ë¾ðÊó¤â´Þ¤ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ëICR¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó½ñ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤äÉ½¤Î·Á¼°¤òÊÝ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¡¢¥êー¥¹·ÀÌó¾ðÊó¤Î¼«Æ°Ãê½Ð¡Ê»²¾È ¿Þ£± ①¥êー¥¹·ÀÌó´ÉÍý¡Ë AI-OCR¤¬Ãê½Ð¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤ò¡¢À¸À®AI¤¬·ÀÌóÊ¸½ñ¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¹àÌÜ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÃê½Ð¡¦²òÀÏ¤·¡¢¥êー¥¹·ÀÌó´ÉÍý¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¾å¤Î¹àÌÜ¤ËÉ³¤Å¤±¤Þ¤¹¡£ ¥êー¥¹·ÀÌó½ñ¡¦³Ð½ñ¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÊÀ¤Âå´ÉÍýµ¡Ç½¡Ë¡Ê»²¾È ¿Þ£± ①¥êー¥¹·ÀÌó´ÉÍý¡Ë ¸¶·ÀÌó½ñ¡¢¸ÄÊÌ·ÀÌó½ñ¤Ê¤É¤Î¼ç·ÀÌó¤ÎÆâÍÆ¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ËÄù·ë¤¹¤ë³Ð½ñ¤äÊÌ»æ¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤Ê·ÀÌóÆâÍÆ¤È¤òÉ³¤Å¤±¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ñ·×¿ôÃÍ¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¥êー¥¹·ÀÌó¤Î°ì¸µÅª¤Ê´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ¥êー¥¹·×»»¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¼«Æ°Ï¢·¸¡Ê»²¾È¡¡¿Þ£± ②¥êー¥¹²ñ·×¡Ë ¥êー¥¹·ÀÌó¾ðÊó¤ò¥êー¥¹·×»»¥¢¥×¥ê¤Ë¼«Æ°Ï¢·¸¤·¡¢»ÈÍÑ¸¢»ñ»º¡¦¥êー¥¹ÉéºÄ¤ò·×»»¤·¤¿¸å¡¢»ñ»ºÂæÄ¢²èÌÌ¤ä½þµÑ°ìÍ÷É½¡¢»ÙÊ§°ìÍ÷É½¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»ÅÌõ¡¦Ãíµ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò½ÐÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
①¥êー¥¹·ÀÌó´ÉÍýµ¡Ç½¤È②¥êー¥¹²ñ·×µ¡Ç½¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿Þ2 ¥êー¥¹¸ÇÄê»ñ»º´ÉÍý²èÌÌ¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ
Deloitte Tohmatsu Corporate as a Service Operate Center MAEBASHI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÉôÌç¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥×¤¬Í¤¹¤ë²ñ·×¤ä¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÀìÌçÀ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅêÆþ¤·¡¢²ÝÂê¼ýÂ«¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥Èµ¡Ç½¤Î°ÂÄê²½¡¢ÊÑ³×¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¡Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò°ìÂÎ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖCorporate as a Service¡×¤Î±¿ÍÑ¤òÃ´¤¦µòÅÀ¤Ç¤¹¡£¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢ÀÇÍý»Î¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¥·¥§¥¢ー¥É¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¤Î±¿ÍÑ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー·Ð¸³¼Ô¤Ê¤É¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÉôÌç¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥È¶ÈÌ³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¶ÈÌ³¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³°Éô°ÑÂ÷¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ä°Õ»×·èÄê¤òÈ¼¤¦ÈóÄê·¿¶ÈÌ³¤Î¼õÂ÷¤äÈóºâÌ³¾ðÊó¤Î³«¼¨¤Ê¤É»Ô¾ì¤ÎÍ×µá¤ËÈ¼¤¦¿·¤¿¤Ê¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¼ÂÁõ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢Webinar¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¥Æー¥Þ
²þÀµ¥êー¥¹²ñ·×´ð½à¤Î±Æ¶Á¤ÈÂÐºö―´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ÈÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¢£ÇÛ¿®Æü»þ
2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯9·î30Æü(²Ð) 17:00
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ê¥¹¥¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¹çÆ±²ñ¼Ò
¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¸øÇ§²ñ·×»Î ÉÍÅç ¾ïÍº
¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ê¥¹¥¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¹çÆ±²ñ¼Ò
¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー ¸øÇ§²ñ·×»Î ²¬ÅÄ ÂÙ¼£
¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ê¥¹¥¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¹çÆ±²ñ¼Ò
¥Ñー¥È¥Êー ¸øÇ§²ñ·×»Î ¾¾ËÜ ½ß
¢£¤ª¿½¹þ¤ßURL
https://tohmatsu.smartseminar.jp/public/seminar/view/58955
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥× ¹ÊóÃ´Åö Æâ»³¡¢µÆÃÓÅÅÏÃÈÖ¹æ: 03-6213-3210Email: press-release@tohmatsu.co.jp´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯·ÐÍý¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÊCorporate as a Service¡Ëhttps://www.deloitte.com/jp/ja/services/risk-advisory/services/caas-accounting-cloud.html?icid=top_caas-accounting-cloud
¿·¥êー¥¹²ñ·×´ð½à¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝºâÌ³Êó¹ð´ð½à¤Ë½à¤¸¤¿²ñ·×½èÍý¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¡¢Éý¹¤¯ÈñÍÑ½èÍý¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼Ú¼ê¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ»ñ»º·×¾å¤ò¹Ô¤¦²ñ·×½èÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¥êー¥¹·ÀÌó¤Î´ÉÍý¤ä·ÀÌó¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¢²ñ·×¾å¤ÎÏÀÅÀ¤ÎÇÄ°®¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢IT ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹¹¿·¤ò´Þ¤à¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¡¦ÆâÉôÅýÀ©¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡¢·Ð±Ä·×²è¡¦Í½»»¤Ø¤Î±Æ¶Á¤äKPI¤Î¸«Ä¾¤·Í×ÈÝ¤Î³ÎÇ§¡¢¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿·¥êー¥¹²ñ·×´ð½àÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÏAI-OCR¤Ë¤è¤ë·ÀÌó½ñ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿²½¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥êー¥¹·ÀÌó½ñ¤ËµºÜ¤¬¤¢¤ë¥êー¥¹ÎÁ¤ä·ÀÌó´ü´Ö¤Ê¤É¤Î²ñ·×½èÍý¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êµ½Ò¤òÌÖÍåÅª¤ËÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥êー¥¹·×»»¥¢¥×¥ê¤Ë¥êー¥¹·ÀÌó¾ðÊó¤ò¼«Æ°Ï¢·¸¤·¡¢»ÈÍÑ¸¢»ñ»º¡¦¥êー¥¹ÉéºÄ¤ò·×»»¤·¤¿¸å¡¢»ÅÌõ¾ðÊóÅù¤Î½ÐÎÏ¤ò´Þ¤á¤¿·ÐÍý¶ÈÌ³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´ë¶È¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î·ÀÌó½ñ¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¥êー¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹àÌÜ¤ÎÅ¾µ¡¢Å¾µ¸å¤Î²ñ·×¿ôÃÍ¤Î¼êÆ°·×»»Åù¡¢¿·¥êー¥¹²ñ·×´ð½à¤ËÈ¼¤¤¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¶ÈÌ³Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¥êー¥¹²ñ·×´ð½à¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·ÐÍý¶ÈÌ³¤ÎÄó¶¡¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ñ·×ÀìÌç²È¤Î´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¿Þ1 ²þÀµ¥êー¥¹´ð½à¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
²þÀµ¥êー¥¹´ð½à¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Îµ»½ÑÅª¤ÊÆÃÄ§ AI-OCR¤Ë¤è¤ë¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤ÎºîÀ®¡Ê»²¾È ¿Þ£± ①¥êー¥¹·ÀÌó´ÉÍý¡Ë ¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤ò´Þ¤à»æ¤äPDF¤ÎÆâÍÆ¤ò¸¡º÷²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿AI-OCR¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤â¥Æー¥Ö¥ë¾ðÊó¤â´Þ¤ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ëICR¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó½ñ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤äÉ½¤Î·Á¼°¤òÊÝ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¡¢¥êー¥¹·ÀÌó¾ðÊó¤Î¼«Æ°Ãê½Ð¡Ê»²¾È ¿Þ£± ①¥êー¥¹·ÀÌó´ÉÍý¡Ë AI-OCR¤¬Ãê½Ð¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤ò¡¢À¸À®AI¤¬·ÀÌóÊ¸½ñ¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¹àÌÜ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÃê½Ð¡¦²òÀÏ¤·¡¢¥êー¥¹·ÀÌó´ÉÍý¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¾å¤Î¹àÌÜ¤ËÉ³¤Å¤±¤Þ¤¹¡£ ¥êー¥¹·ÀÌó½ñ¡¦³Ð½ñ¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÊÀ¤Âå´ÉÍýµ¡Ç½¡Ë¡Ê»²¾È ¿Þ£± ①¥êー¥¹·ÀÌó´ÉÍý¡Ë ¸¶·ÀÌó½ñ¡¢¸ÄÊÌ·ÀÌó½ñ¤Ê¤É¤Î¼ç·ÀÌó¤ÎÆâÍÆ¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ËÄù·ë¤¹¤ë³Ð½ñ¤äÊÌ»æ¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤Ê·ÀÌóÆâÍÆ¤È¤òÉ³¤Å¤±¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ñ·×¿ôÃÍ¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¥êー¥¹·ÀÌó¤Î°ì¸µÅª¤Ê´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ¥êー¥¹·×»»¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¼«Æ°Ï¢·¸¡Ê»²¾È¡¡¿Þ£± ②¥êー¥¹²ñ·×¡Ë ¥êー¥¹·ÀÌó¾ðÊó¤ò¥êー¥¹·×»»¥¢¥×¥ê¤Ë¼«Æ°Ï¢·¸¤·¡¢»ÈÍÑ¸¢»ñ»º¡¦¥êー¥¹ÉéºÄ¤ò·×»»¤·¤¿¸å¡¢»ñ»ºÂæÄ¢²èÌÌ¤ä½þµÑ°ìÍ÷É½¡¢»ÙÊ§°ìÍ÷É½¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»ÅÌõ¡¦Ãíµ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò½ÐÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
①¥êー¥¹·ÀÌó´ÉÍýµ¡Ç½¤È②¥êー¥¹²ñ·×µ¡Ç½¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿Þ2 ¥êー¥¹¸ÇÄê»ñ»º´ÉÍý²èÌÌ¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ
Deloitte Tohmatsu Corporate as a Service Operate Center MAEBASHI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÉôÌç¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥×¤¬Í¤¹¤ë²ñ·×¤ä¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÀìÌçÀ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅêÆþ¤·¡¢²ÝÂê¼ýÂ«¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥Èµ¡Ç½¤Î°ÂÄê²½¡¢ÊÑ³×¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¡Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò°ìÂÎ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖCorporate as a Service¡×¤Î±¿ÍÑ¤òÃ´¤¦µòÅÀ¤Ç¤¹¡£¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢ÀÇÍý»Î¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¥·¥§¥¢ー¥É¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¤Î±¿ÍÑ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー·Ð¸³¼Ô¤Ê¤É¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÉôÌç¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥È¶ÈÌ³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¶ÈÌ³¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³°Éô°ÑÂ÷¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ä°Õ»×·èÄê¤òÈ¼¤¦ÈóÄê·¿¶ÈÌ³¤Î¼õÂ÷¤äÈóºâÌ³¾ðÊó¤Î³«¼¨¤Ê¤É»Ô¾ì¤ÎÍ×µá¤ËÈ¼¤¦¿·¤¿¤Ê¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¼ÂÁõ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢Webinar¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¥Æー¥Þ
²þÀµ¥êー¥¹²ñ·×´ð½à¤Î±Æ¶Á¤ÈÂÐºö―´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ÈÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¢£ÇÛ¿®Æü»þ
2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯9·î30Æü(²Ð) 17:00
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ê¥¹¥¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¹çÆ±²ñ¼Ò
¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¸øÇ§²ñ·×»Î ÉÍÅç ¾ïÍº
¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ê¥¹¥¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¹çÆ±²ñ¼Ò
¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー ¸øÇ§²ñ·×»Î ²¬ÅÄ ÂÙ¼£
¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ê¥¹¥¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¹çÆ±²ñ¼Ò
¥Ñー¥È¥Êー ¸øÇ§²ñ·×»Î ¾¾ËÜ ½ß
¢£¤ª¿½¹þ¤ßURL
https://tohmatsu.smartseminar.jp/public/seminar/view/58955
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥× ¹ÊóÃ´Åö Æâ»³¡¢µÆÃÓÅÅÏÃÈÖ¹æ: 03-6213-3210Email: press-release@tohmatsu.co.jp´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯·ÐÍý¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÊCorporate as a Service¡Ëhttps://www.deloitte.com/jp/ja/services/risk-advisory/services/caas-accounting-cloud.html?icid=top_caas-accounting-cloud