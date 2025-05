¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä¡¢¿·¥êー¥¹²ñ·×´ð½àÂÐ±þ¤Ë¸þ¤±¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï

生成AIを活用し、リース判定から、契約書管理やデータ化、伝票起票といった経理業務まで包括的に支援。企業のコーポレート部門の課題解決のための拠点、Deloitte Tohmatsu Corporate as a Service Operate Center MAEBASHIにて提供デロイト トーマツ グループ(東京都千代田区、グループCEO:木村研一、以下「デロイト トーマツ」)は、2027年4月から適用が開始される新リース会計基準(日本基準)に関して、財務・経理部向けの包括的なサービスを開始します。今般、デロイト トーマツは会計の専門知見による助言と経理業務への適用・オペレート(運用)から成るサービスを開発し、コーポレート部門の課題解決のための拠点、Deloitte Tohmatsu Corporate as a Service Operate Center MAEBASHIにて提供する体制を整えました。新リース会計基準では、国際財務報告基準に準じた会計処理が示されており、従来、幅広く費用処理が認められてきた借手のオペレーティング・リースについて、原則として資産計上を行う会計処理が求められます。これにより、企業はリース契約の管理や契約情報の収集、会計上の論点の把握はもとより、IT システムの更新を含む業務プロセス・内部統制の再構築、経営計画・予算への影響やKPIの見直し要否の確認、人的リソースの確保など、様々な領域において対応が必要となります。これらの新リース会計基準対応について、本サービスではAI-OCRによる契約書のテキストデータ化、そこから生成AIを活用して、リース契約書に記載があるリース料や契約期間などの会計処理に影響する重要な記述を網羅的に抽出することを可能にします。そのうえで、リース計算アプリにリース契約情報を自動連係し、使用権資産・リース負債を計算した後、仕訳情報等の出力を含めた経理業務を提供します。これにより企業は、大量の契約書の読み込み、リースシステムへの多くの項目の転記、転記後の会計数値の手動計算等、新リース会計基準に伴い新たに発生する業務負荷を軽減しつつ、新リース会計基準に対応することが可能です。なお、経理業務の提供にあたっては、会計専門家の監督のもとで実施します。図1 改正リース基準に対応するサービス改正リース基準に対応するサービスの技術的な特徴 AI-OCRによる、テキストデータの作成(参照 図1 ①リース契約管理) 手書き文字を含む紙やPDFの内容を検索可能なテキストデータに変換します。デロイト トーマツが独自開発したAI-OCRは、複雑なフォーマットでもテーブル情報も含んで読み取るエンジンであるICRを搭載しており、契約書のレイアウトや表の形式を保った状態でテキストデータを抽出します。 生成AIによる、リース契約情報の自動抽出(参照 図1 ①リース契約管理) AI-OCRが抽出したテキストデータを、生成AIが契約文書から必要な項目を効率的に抽出・解析し、リース契約管理データベース上の項目に紐づけます。 リース契約書・覚書などのデータベース(世代管理機能)(参照 図1 ①リース契約管理) 原契約書、個別契約書などの主契約の内容と、その後に締結する覚書や別紙などの新たな契約内容とを紐づけて管理することができます。会計数値の根拠となるリース契約の一元的な管理が可能です。 リース計算アプリへの自動連係(参照 図1 ②リース会計) リース契約情報をリース計算アプリに自動連係し、使用権資産・リース負債を計算した後、資産台帳画面や償却一覧表、支払一覧表といった、仕訳・注記に必要な情報を出力します。①リース契約管理機能と②リース会計機能は独立しており、必要な機能に絞って導入することも可能です。図2 リース固定資産管理画面のイメージ図Deloitte Tohmatsu Corporate as a Service Operate Center MAEBASHIについてコーポレート部門の課題解決のため、デロイト トーマツ グループが有する会計やリスクマネジメントの専門性、デジタルアセットの活用やオペレートセンターでのオペレーションを投入し、課題収束、コーポレート機能の安定化、変革および運用(オペレーション)を一体でサポートするサービスである「Corporate as a Service」の運用を担う拠点です。公認会計士、税理士、事業会社のシェアードサービス部門の運用マネージャー経験者など、デロイト トーマツ グループの多様な専門性を生かしながら、当センターからコーポレート部門のオペレート業務を提供することで、全国の日本企業のコーポレート業務の変革を支援していきます。また、これまで外部委託が出来なかった判断や意思決定を伴う非定型業務の受託や非財務情報の開示など市場の要求に伴う新たな業務プロセスの実装が可能となります。関連Webinar(オンラインセミナー)について■テーマ改正リース会計基準の影響と対策―企業が直面する課題と必要なアクション■配信日時2025年5月30日(金)~2025年9月30日(火) 17:00■登壇者デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社マネージングディレクター 公認会計士 浜島 常雄デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社シニアマネジャー 公認会計士 岡田 泰治デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社パートナー 公認会計士 松本 淳■お申込みURL本件に関するお問合わせ先デロイト トーマツ グループ 広報担当 内山、菊池電話番号: 03-6213-3210Email: press-release@tohmatsu.co.jp関連リンク経理クラウドサービス(Corporate as a Service)https://www.deloitte.com/jp/ja/services/risk-advisory/services/caas-accounting-cloud.html?icid=top_caas-accounting-cloud