¡ÚÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¡ÛÅìµþ±ØÄ¾·ë¤ÎÈ¬½Å½§¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ªFUJI ROCK WEEK 2025 at Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§

▲会場イメージ

フジロックにゆかりの深いアーティストによるフリーライブやDJイベントを開催期間:6月13日(金) ~ 27日(金) 全出演アーティスト発表!東京ミッドタウン八重洲 (所在地:東京都中央区) は、2025年6月13日(金)~27日(金)の期間、FUJI ROCK FESTIVALとコラボレーションしたイベント「FUJI ROCK WEEK 2025 at 東京ミッドタウン八重洲」を開催します。一昨年、昨年に引き続き3回目の開催となる今年は、多くの皆さまに長く楽しんでいただけるよう期間を延ばして実施。苗場現地の雰囲気を体感できる空間で、フリーライブやDJイベント、ワークショップを開催いたします。また今年はヤエスパブリック×フジロックのコラボキャンペーンがパワーアップし、苗場でおなじみのドリンクがヤエパブのお店に登場するほか、オフィシャルショップや毎年好評の抽選会など、充実のコンテンツでお迎えします。苗場に行きたいけど行けない方も、一足先に楽しみたい方も、ふとこぼれた「フジロックにいきたい」を抱えて、ぜひお越しください。イベント公式HP: https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/special/2025/fujirockweek 日本の音楽フェスティバルの先駆けであるFUJI ROCK FESTIVALは、新潟県湯沢町の苗場スキー場にて毎年夏に開催。2025年は7月25日(金)~7月27日(日)の日程で開催されます。世界中・日本中から集まる多様な人と音楽が自然を介して交わるフジロックは、「自然と音楽の共生」を目指し、環境保全にも取り組んできました。このフジロックの理念に共感し、「ジャパン・プレゼンテーション・フィールド」をコンセプトとして、脱炭素など時代に即した新たな価値提供に取り組む東京ミッドタウン八重洲にてコラボレーションイベントを開催することが今年も決定しました。会場の苗場スキー場まで東京から新幹線で向かう出発点でもある八重洲において、フジロックファンをはじめ、音楽を愛する人々にお楽しみいただけるイベントを目指します。=====================================入場無料!フジロックにゆかりの深いアーティストによるスペシャルLIVE=====================================東京ミッドタウン八重洲のガレリアに、苗場のフジロックさながらの空間が出現。イベント期間中の3日間、特設ステージを設置し、フジロックとゆかりのあるアーティスト計9組によるスペシャルフリーライブを開催いたします。期間:6月20日(金)~6月22日(日)※雨天決行・荒天中止場所:1F ガレリア料金:入場無料■出演アーティスト・タイムテーブル決定!6月20日(金)・YOUR SONG IS GOOD(CHILL & DUB) <18:30-19:00>・角舘健悟(YOGEE NEW WAVES) <20:00-20:30>6月21日(土)・畳野彩加(Homecomings) <15:30-16:00>・ROTH BART BARON <17:00-17:30>・KIRINJI(弾き語り) <18:30-19:00>・SPECIAL OTHERS ACOUSTIC <20:00-20:30>6月22日(日)・北村蕗 <13:00-13:30>・No Buses(Strange Set) <14:30-15:00>・GLIM SPANKY(Acoustic Set) <16:00-16:30>

▲昨年のイベントの様子

▲昨年のイベントの様子

▲昨年のイベントの様子





=====================================2FヤエスパブリックにてフジロックにゆかりのあるDJによるイベント「ヤエパブDJナイト」を開催!=====================================個性的な飲食店が立ち並ぶ「ヤエスパブリック」にて、フジロックにゆかりあるDJによるイベントを開催!ヤエパブの随所ではフジロックの雰囲気が楽しめる歴代のポスターやアーティスト写真展示のほか、苗場でおなじみのゴンちゃんオーナメント装飾などもお楽しみいただけます。期間:6月13日(金)、14日(土)、20日(金)、21日(土)場所:2F ヤエスパブリック料金:入場無料■出演DJ・タイムテーブル決定!6月13日(金)・Nobuki Akiyama <21:00-22:00>・Night Tempo <22:00-23:00>6月14日(土)・Utena Kobayashi <21:00-22:00>・SAMO <22:00-23:00>6月20日(金)・ZOMBIE-CHANG <21:00-22:00>・Seiho <22:00-23:00>6月21日(土)・\ØU$UK€ \UK1MAT$U <21:00-22:00><22:00-23:00>=====================================FUJI ROCK×ヤエパブ コラボキャンペーン開催!POP-UP出店や限定ドリンク販売、抽選会を実施=====================================今年はFUJI ROCK×ヤエパブのコラボキャンペーンがパワーアップ!毎年売り切れ続出のフジロック・オフィシャルショップ 「GANBAN/岩盤」のPOP-UP出店や、ヤエパブの一部店舗ではフジロックでおなじみのドリンクを限定販売。また、ヤエパブ店舗でのお買い上げ金額に応じて豪華景品が当たるスペシャル抽選会も開催いたします。期間:6月13日(金)~27日(金)時間:11:00~21:00(POP-UP営業時間) ※ドリンク販売は各店舗の営業時間により異なる場所:2F ヤエスパブリック● 「GANBAN/岩盤」 POP-UP 出店フジロック・オフィシャルショップ「GANBAN/岩盤」が期間限定でヤエスパブリック内に出店。フジロックオフィシャルグッズやチケットを販売いたします。●期間限定!フジロックおなじみのドリンク販売フジロックでおなじみの【いいちこ】【BREWDOG】が、イベント期間中は一部ヤエパブ店舗にてお楽しみいただけます。●豪華景品が当たる!スペシャル抽選会抽選で苗プリ宿泊券やヤエパブで使えるクーポン券、フジロックグッズ等が当たります。<参加条件>期間中、ヤエパブ店舗でのお買い上げ合計金額税込5,000円以上(GANBANでの購入を必ず含む)のレシート提示で1回抽選。※各日おひとり様1回限り=====================================土日はファミリーで!フジロックでおなじみのキッズ向けワークショップが集結=====================================ライブ以外のコンテンツも充実しているフジロック。苗場の会場でも人気のワークショップは、大人はもちろん、お子様にも体験いただけます。予約なしで当日参加可能なので、気軽に参加したいファミリーにおすすめです。期間:6月21日(土)、22日(日)時間:11:00~17:00 ※受付終了時間16:30場所:1F アトリウム料金:有料(500円~700円 / 税込)てるてるさん /6月21日(土)22日(日)参加費:500円(税込)※現⾦、カード、PayPay、電⼦決済の利⽤が可能キーフーダー byのこりモン /6月21日(土)のこりモン→「価値なきもの」を、「新たな価値なきもの」へ。廃材、端材、ハギレ、切れっぱし、など世の中の「のこりもん」を、別の「なんか面白いもの」に作りかえていくモノづくりユニット「のこりモン」です。参加費:大700円、小500円(税込)※現⾦とPayPayの利⽤が可能Woven Hours(ウーブンアワーズ)/6月22日(日)参加費:500円(税込)※現⾦とPayPayの利⽤が可能※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。===========================================東京ミッドタウン八重洲について六本木、日比谷に続く東京ミッドタウンブランドとして、その価値を受け継ぎながら、日本の玄関口 「東京・八重洲」 という土地だからこその施設コンセプト 「ジャパン・プレゼンテーション・フィールド ~日本の夢が集う街。世界の夢に育つ街~」 を掲げ、世界中・日本中から人や情報、モノ・コトが集まり、交わり、新しい価値を生み出し、世界に向けて発信していく街づくりを目指しています。https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/===========================================三井不動産グループのサステナビリティについて三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「&マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY(重点的に取り組む課題)」として、「1.産業競争力への貢献」、「2.環境との共生」、「3.健やか・活力」、「4.安全・安心」、「5.ダイバーシティ&インクルージョン」、「6.コンプライアンス・ガバナンス」の6つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。【参考】・「グループ長期経営方針」https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/・「グループマテリアリティ」https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/・「& EARTH for Nature」https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/