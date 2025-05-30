¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¡ÛÅìµþ±ØÄ¾·ë¤ÎÈ¬½Å½§¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ªFUJI ROCK WEEK 2025 at Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¤äDJ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ´ü´Ö¡§6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë ～ 27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Á´½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¡ªÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ (½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è) ¤Ï¡¢2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢FUJI ROCK FESTIVAL¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFUJI ROCK WEEK 2025 at Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÄ¹¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦´ü´Ö¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¼Â»Ü¡£ÉÄ¾ì¸½ÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¤äDJ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£Ç¯¤Ï¥ä¥¨¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡ß¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÉÄ¾ì¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¥ä¥¨¥Ñ¥Ö¤Î¤ªÅ¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤äËèÇ¯¹¥É¾¤ÎÃêÁª²ñ¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÄ¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¹Ô¤±¤Ê¤¤Êý¤â¡¢°ìÂÀè¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤â¡¢¤Õ¤È¤³¤Ü¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¡§https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/special/2025/fujirockweek
ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ëFUJI ROCK FESTIVAL¤Ï¡¢¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®¤ÎÉÄ¾ì¥¹¥ー¾ì¤Ë¤ÆËèÇ¯²Æ¤Ë³«ºÅ¡£2025Ç¯¤Ï7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë～7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¡¦ÆüËÜÃæ¤«¤é½¸¤Þ¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¤È²»³Ú¤¬¼«Á³¤ò²ð¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤È²»³Ú¤Î¶¦À¸¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Ê¤É»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ë¤Æ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£Ç¯¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ÎÉÄ¾ì¥¹¥ー¾ì¤Þ¤ÇÅìµþ¤«¤é¿·´´Àþ¤Ç¸þ¤«¤¦½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ëÈ¬½Å½§¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Æþ¾ìÌµÎÁ¡ª¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëLIVE
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Î¥¬¥ì¥ê¥¢¤Ë¡¢ÉÄ¾ì¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¶õ´Ö¤¬½Ð¸½¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Î3Æü´Ö¡¢ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤È¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È·×9ÁÈ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§£¶·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß
¾ì½ê¡§1F¡¡¥¬¥ì¥ê¥¢
ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë·èÄê¡ª
6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦YOUR SONG IS GOOD¡ÊCHILL & DUB¡Ë¡¡¡ã18:30-19:00¡ä
¡¦³Ñ´Ü·ò¸ç¡ÊYOGEE NEW WAVES¡Ë¡¡¡ã20:00-20:30¡ä
6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦¾öÌîºÌ²Ã¡ÊHomecomings¡Ë¡¡¡ã15:30-16:00¡ä
¡¦ROTH BART BARON¡¡¡ã17:00-17:30¡ä
¡¦KIRINJI¡ÊÃÆ¤¸ì¤ê¡Ë¡¡¡ã18:30-19:00¡ä
¡¦SPECIAL OTHERS ACOUSTIC¡¡¡ã20:00-20:30¡ä
6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦ËÌÂ¼Éù¡¡¡ã13:00-13:30¡ä
¡¦No Buses¡ÊStrange Set¡Ë¡¡¡ã14:30-15:00¡ä
¡¦GLIM SPANKY¡ÊAcoustic Set¡Ë¡¡¡ã16:00-16:30¡ä
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
2F¥ä¥¨¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëDJ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö¥ä¥¨¥Ñ¥ÖDJ¥Ê¥¤¥È¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¸ÄÀÅª¤Ê°û¿©Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡Ö¥ä¥¨¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¤æ¤«¤ê¤¢¤ëDJ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª¥ä¥¨¥Ñ¥Ö¤Î¿ï½ê¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬³Ú¤·¤á¤ëÎòÂå¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿Å¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢ÉÄ¾ì¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥´¥ó¤Á¤ã¤ó¥ªー¥Ê¥á¥ó¥ÈÁõ¾þ¤Ê¤É¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§2F¡¡¥ä¥¨¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯
ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£½Ð±éDJ¡¦¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë·èÄê¡ª
6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦Nobuki Akiyama¡¡¡ã21:00-22:00¡ä
¡¦Night Tempo¡¡¡ã22:00-23:00¡ä
6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦Utena Kobayashi¡¡¡ã21:00-22:00¡ä
¡¦SAMO¡¡¡ã22:00-23:00¡ä
6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦ZOMBIE-CHANG¡¡¡ã21:00-22:00¡ä
¡¦Seiho¡¡¡ã22:00-23:00¡ä
6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦\ØU$UK€ \UK1MAT$U¡¡¡ã21:00-22:00¡ä¡ã22:00-23:00¡ä
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
FUJI ROCK¡ß¥ä¥¨¥Ñ¥Ö¡¡¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
POP-UP½ÐÅ¹¤ä¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯ÈÎÇä¡¢ÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
º£Ç¯¤ÏFUJI ROCK¡ß¥ä¥¨¥Ñ¥Ö¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ªËèÇ¯Çä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥× ¡ÖGANBAN/´äÈ×¡×¤ÎPOP-UP½ÐÅ¹¤ä¡¢¥ä¥¨¥Ñ¥Ö¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¸ÂÄêÈÎÇä¡£¤Þ¤¿¡¢¥ä¥¨¥Ñ¥ÖÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÃêÁª²ñ¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～27Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡§11:00～21:00¡ÊPOP-UP±Ä¶È»þ´Ö¡Ë¡¡¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÈÎÇä¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¾ì½ê¡§2F¡¡¥ä¥¨¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯
¡ü ¡ÖGANBAN/´äÈ×¡×¡¡POP-UP ½ÐÅ¹
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖGANBAN/´äÈ×¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ä¥¨¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯Æâ¤Ë½ÐÅ¹¡£
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü´ü´Ö¸ÂÄê¡ª¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥É¥ê¥ó¥¯ÈÎÇä
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ú¤¤¤¤¤Á¤³¡Û¡ÚBREWDOG¡Û¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï°ìÉô¥ä¥¨¥Ñ¥ÖÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÃêÁª²ñ
ÃêÁª¤ÇÉÄ¥×¥ê½ÉÇñ·ô¤ä¥ä¥¨¥Ñ¥Ö¤Ç»È¤¨¤ë¥¯ー¥Ý¥ó·ô¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥°¥Ã¥ºÅù¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»²²Ã¾ò·ï¡ä
´ü´ÖÃæ¡¢¥ä¥¨¥Ñ¥ÖÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¹ç·×¶â³ÛÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¡ÊGANBAN¤Ç¤Î¹ØÆþ¤òÉ¬¤º´Þ¤à¡Ë¤Î¥ì¥·ー¥ÈÄó¼¨¤Ç1²óÃêÁª¡£¢¨³ÆÆü¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1²ó¸Â¤ê
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
ÅÚÆü¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ç¡ª
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥Ã¥º¸þ¤±¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½¸·ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¥é¥¤¥Ö°Ê³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡£ÉÄ¾ì¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤âÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤Ê¤·¤ÇÅöÆü»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¡§6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§11:00～17:00 ¢¨¼õÉÕ½ªÎ»»þ´Ö16:30
¾ì½ê¡§1F¡¡¥¢¥È¥ê¥¦¥à
ÎÁ¶â¡§ÍÎÁ¡Ê500±ß～700±ß / ÀÇ¹þ¡Ë
¤Æ¤ë¤Æ¤ë¤µ¤ó¡¡/£¶·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë22Æü¡ÊÆü¡Ë¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ËÀ²Å·¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Æ¤ë¤Æ¤ëË·¼ç¤Î¡Ú¤Æ¤ë¤Æ¤ë¤µ¤ó¡Û¤òºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥Ò¥â¤È¥Ï¥®¥ì¤È¥Ú¥ó¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ç°Â¿´¡ª¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¤¥ó¥³ー¥È¤òÃå¤»¤¿¤ê¡¢´é¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤äÍ§Ã£¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£´°À®¤·¤¿¤Æ¤ë¤Æ¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ó¤«¤é²¼¤²¤Æ¤â¡¢°Ø»Ò¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ó¥È¤ËÄß¤ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¥Í¡ªÌÀÆüÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤¡¤ì¡ª
»²²ÃÈñ¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¸½⾦¡¢¥«ー¥É¡¢PayPay¡¢ÅÅ⼦·èºÑ¤ÎÍø⽤¤¬²ÄÇ½
¥ー¥Õー¥Àー by¤Î¤³¤ê¥â¥ó¡¡/£¶·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÇÑºà¤ò»È¤Ã¤ÆÁ¬Åò¤Î¡ÖÌÚ»¥¡×¤Î¡Ö¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤±¤É¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥ー¥Õー¥Àー¡×¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Î¤³¤ê¥â¥ó¢ª¡Ö²ÁÃÍ¤Ê¤¤â¤Î¡×¤ò¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤Ê¤¤â¤Î¡×¤Ø¡£ÇÑºà¡¢Ã¼ºà¡¢¥Ï¥®¥ì¡¢ÀÚ¤ì¤Ã¤Ñ¤·¡¢¤Ê¤ÉÀ¤¤ÎÃæ¤Î¡Ö¤Î¤³¤ê¤â¤ó¡×¤ò¡¢ÊÌ¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¡×¤Ëºî¤ê¤«¤¨¤Æ¤¤¤¯¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Î¤³¤ê¥â¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§Âç700±ß¡¢¾®500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¸½⾦¤ÈPayPay¤ÎÍø⽤¤¬²ÄÇ½
Woven Hours¡Ê¥¦ー¥Ö¥ó¥¢¥ïー¥º¡Ë/£¶·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸ÅÉÛ¤òÊÔ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç´°À®¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡£Woven Hours¡Ê¥¦ー¥Ö¥ó ¥¢¥ïー¥º¡Ë¤È¤Ï¡Ö¿¥¤é¤ì¤¿»þ´Ö¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢»å¤È¶¦¤Ë»þ¤Þ¤Ç¤â¤¬ÃúÇ«¤ËÊÔ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¸ÅÉÛ¤¬»ý¤Ä¡Ö£³¤Ä¤Î¥¹¥Èー¥êー¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤³¤Î½Ö´Ö¤â°ì½ï¤ËÊÔ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²ÃÈñ¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¸½⾦¤ÈPayPay¤ÎÍø⽤¤¬²ÄÇ½
https://digitalpr.jp/table_img/1579/110323/110323_web_1.png¢¨·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅìµþ±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡¢¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë¥ß¥¯¥¹¥È¥æー¥¹·¿¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
Ï»ËÜÌÚ¡¢ÆüÈæÃ«¤ËÂ³¤¯Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¸¼´Ø¸ý ¡ÖÅìµþ¡¦È¬½Å½§¡× ¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î»ÜÀß¥³¥ó¥»¥×¥È ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¡¡¡～ÆüËÜ¤ÎÌ´¤¬½¸¤¦³¹¡£À¤³¦¤ÎÌ´¤Ë°é¤Ä³¹～¡× ¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦Ãæ¡¦ÆüËÜÃæ¤«¤é¿Í¤ä¾ðÊó¡¢¥â¥Î¡¦¥³¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸ò¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¡õ¥Þー¥¯¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡Ö·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤È¤é¤¨¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯4·î¤Î¿·¥°¥ëー¥×·Ð±ÄÍýÇ°ºöÄê»þ¡¢¡Ö£Ç£Ò£Ï£Õ£Ð MATERIALITY¡Ê½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£±¡¥»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡¢¡Ö£²¡¥´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡×¡¢¡Ö£³¡¥·ò¤ä¤«¡¦³èÎÏ¡×¡¢¡Ö£´¡¥°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¡¢¡Ö£µ¡¥¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö£¶¡¥¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î£¶¤Ä¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¡¦¡Ö¥°¥ëー¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡×
¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
¡¦¡Ö¥°¥ëー¥×¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¡¡
¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
¡¦¡Ö¡õ EARTH for Nature¡×¡¡
¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÄ¹¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦´ü´Ö¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¼Â»Ü¡£ÉÄ¾ì¸½ÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¤äDJ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£Ç¯¤Ï¥ä¥¨¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡ß¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÉÄ¾ì¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¥ä¥¨¥Ñ¥Ö¤Î¤ªÅ¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤äËèÇ¯¹¥É¾¤ÎÃêÁª²ñ¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÄ¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¹Ô¤±¤Ê¤¤Êý¤â¡¢°ìÂÀè¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤â¡¢¤Õ¤È¤³¤Ü¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¡§https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/special/2025/fujirockweek
ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ëFUJI ROCK FESTIVAL¤Ï¡¢¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®¤ÎÉÄ¾ì¥¹¥ー¾ì¤Ë¤ÆËèÇ¯²Æ¤Ë³«ºÅ¡£2025Ç¯¤Ï7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë～7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¡¦ÆüËÜÃæ¤«¤é½¸¤Þ¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¤È²»³Ú¤¬¼«Á³¤ò²ð¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤È²»³Ú¤Î¶¦À¸¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Ê¤É»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ë¤Æ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£Ç¯¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ÎÉÄ¾ì¥¹¥ー¾ì¤Þ¤ÇÅìµþ¤«¤é¿·´´Àþ¤Ç¸þ¤«¤¦½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ëÈ¬½Å½§¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Æþ¾ìÌµÎÁ¡ª¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëLIVE
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Î¥¬¥ì¥ê¥¢¤Ë¡¢ÉÄ¾ì¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¶õ´Ö¤¬½Ð¸½¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Î3Æü´Ö¡¢ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤È¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È·×9ÁÈ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§£¶·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß
¾ì½ê¡§1F¡¡¥¬¥ì¥ê¥¢
ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë·èÄê¡ª
6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦YOUR SONG IS GOOD¡ÊCHILL & DUB¡Ë¡¡¡ã18:30-19:00¡ä
¡¦³Ñ´Ü·ò¸ç¡ÊYOGEE NEW WAVES¡Ë¡¡¡ã20:00-20:30¡ä
6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦¾öÌîºÌ²Ã¡ÊHomecomings¡Ë¡¡¡ã15:30-16:00¡ä
¡¦ROTH BART BARON¡¡¡ã17:00-17:30¡ä
¡¦KIRINJI¡ÊÃÆ¤¸ì¤ê¡Ë¡¡¡ã18:30-19:00¡ä
¡¦SPECIAL OTHERS ACOUSTIC¡¡¡ã20:00-20:30¡ä
6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦ËÌÂ¼Éù¡¡¡ã13:00-13:30¡ä
¡¦No Buses¡ÊStrange Set¡Ë¡¡¡ã14:30-15:00¡ä
¡¦GLIM SPANKY¡ÊAcoustic Set¡Ë¡¡¡ã16:00-16:30¡ä
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
2F¥ä¥¨¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëDJ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö¥ä¥¨¥Ñ¥ÖDJ¥Ê¥¤¥È¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¸ÄÀÅª¤Ê°û¿©Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡Ö¥ä¥¨¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¤æ¤«¤ê¤¢¤ëDJ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª¥ä¥¨¥Ñ¥Ö¤Î¿ï½ê¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬³Ú¤·¤á¤ëÎòÂå¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿Å¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢ÉÄ¾ì¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥´¥ó¤Á¤ã¤ó¥ªー¥Ê¥á¥ó¥ÈÁõ¾þ¤Ê¤É¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§2F¡¡¥ä¥¨¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯
ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
¢£½Ð±éDJ¡¦¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë·èÄê¡ª
6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦Nobuki Akiyama¡¡¡ã21:00-22:00¡ä
¡¦Night Tempo¡¡¡ã22:00-23:00¡ä
6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦Utena Kobayashi¡¡¡ã21:00-22:00¡ä
¡¦SAMO¡¡¡ã22:00-23:00¡ä
6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦ZOMBIE-CHANG¡¡¡ã21:00-22:00¡ä
¡¦Seiho¡¡¡ã22:00-23:00¡ä
6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦\ØU$UK€ \UK1MAT$U¡¡¡ã21:00-22:00¡ä¡ã22:00-23:00¡ä
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
FUJI ROCK¡ß¥ä¥¨¥Ñ¥Ö¡¡¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
POP-UP½ÐÅ¹¤ä¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯ÈÎÇä¡¢ÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
º£Ç¯¤ÏFUJI ROCK¡ß¥ä¥¨¥Ñ¥Ö¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ªËèÇ¯Çä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥× ¡ÖGANBAN/´äÈ×¡×¤ÎPOP-UP½ÐÅ¹¤ä¡¢¥ä¥¨¥Ñ¥Ö¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¸ÂÄêÈÎÇä¡£¤Þ¤¿¡¢¥ä¥¨¥Ñ¥ÖÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÃêÁª²ñ¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～27Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡§11:00～21:00¡ÊPOP-UP±Ä¶È»þ´Ö¡Ë¡¡¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÈÎÇä¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¾ì½ê¡§2F¡¡¥ä¥¨¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯
¡ü ¡ÖGANBAN/´äÈ×¡×¡¡POP-UP ½ÐÅ¹
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖGANBAN/´äÈ×¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ä¥¨¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯Æâ¤Ë½ÐÅ¹¡£
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü´ü´Ö¸ÂÄê¡ª¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥É¥ê¥ó¥¯ÈÎÇä
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ú¤¤¤¤¤Á¤³¡Û¡ÚBREWDOG¡Û¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï°ìÉô¥ä¥¨¥Ñ¥ÖÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÃêÁª²ñ
ÃêÁª¤ÇÉÄ¥×¥ê½ÉÇñ·ô¤ä¥ä¥¨¥Ñ¥Ö¤Ç»È¤¨¤ë¥¯ー¥Ý¥ó·ô¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥°¥Ã¥ºÅù¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»²²Ã¾ò·ï¡ä
´ü´ÖÃæ¡¢¥ä¥¨¥Ñ¥ÖÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¹ç·×¶â³ÛÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¡ÊGANBAN¤Ç¤Î¹ØÆþ¤òÉ¬¤º´Þ¤à¡Ë¤Î¥ì¥·ー¥ÈÄó¼¨¤Ç1²óÃêÁª¡£¢¨³ÆÆü¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1²ó¸Â¤ê
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
ÅÚÆü¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ç¡ª
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥Ã¥º¸þ¤±¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½¸·ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¥é¥¤¥Ö°Ê³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡£ÉÄ¾ì¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤âÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤Ê¤·¤ÇÅöÆü»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¡§6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§11:00～17:00 ¢¨¼õÉÕ½ªÎ»»þ´Ö16:30
¾ì½ê¡§1F¡¡¥¢¥È¥ê¥¦¥à
ÎÁ¶â¡§ÍÎÁ¡Ê500±ß～700±ß / ÀÇ¹þ¡Ë
¤Æ¤ë¤Æ¤ë¤µ¤ó¡¡/£¶·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë22Æü¡ÊÆü¡Ë
»²²ÃÈñ¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¸½⾦¡¢¥«ー¥É¡¢PayPay¡¢ÅÅ⼦·èºÑ¤ÎÍø⽤¤¬²ÄÇ½
¥ー¥Õー¥Àー by¤Î¤³¤ê¥â¥ó¡¡/£¶·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¤Î¤³¤ê¥â¥ó¢ª¡Ö²ÁÃÍ¤Ê¤¤â¤Î¡×¤ò¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤Ê¤¤â¤Î¡×¤Ø¡£ÇÑºà¡¢Ã¼ºà¡¢¥Ï¥®¥ì¡¢ÀÚ¤ì¤Ã¤Ñ¤·¡¢¤Ê¤ÉÀ¤¤ÎÃæ¤Î¡Ö¤Î¤³¤ê¤â¤ó¡×¤ò¡¢ÊÌ¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¡×¤Ëºî¤ê¤«¤¨¤Æ¤¤¤¯¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Î¤³¤ê¥â¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§Âç700±ß¡¢¾®500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¸½⾦¤ÈPayPay¤ÎÍø⽤¤¬²ÄÇ½
Woven Hours¡Ê¥¦ー¥Ö¥ó¥¢¥ïー¥º¡Ë/£¶·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
»²²ÃÈñ¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¸½⾦¤ÈPayPay¤ÎÍø⽤¤¬²ÄÇ½
¢¨·ÇºÜ¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ï»ËÜÌÚ¡¢ÆüÈæÃ«¤ËÂ³¤¯Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¸¼´Ø¸ý ¡ÖÅìµþ¡¦È¬½Å½§¡× ¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î»ÜÀß¥³¥ó¥»¥×¥È ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¡¡¡～ÆüËÜ¤ÎÌ´¤¬½¸¤¦³¹¡£À¤³¦¤ÎÌ´¤Ë°é¤Ä³¹～¡× ¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦Ãæ¡¦ÆüËÜÃæ¤«¤é¿Í¤ä¾ðÊó¡¢¥â¥Î¡¦¥³¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸ò¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¡õ¥Þー¥¯¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤È¡Ö·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¼Ö¤ÎÎ¾ÎØ¤È¤È¤é¤¨¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯4·î¤Î¿·¥°¥ëー¥×·Ð±ÄÍýÇ°ºöÄê»þ¡¢¡Ö£Ç£Ò£Ï£Õ£Ð MATERIALITY¡Ê½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£±¡¥»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡¢¡Ö£²¡¥´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡×¡¢¡Ö£³¡¥·ò¤ä¤«¡¦³èÎÏ¡×¡¢¡Ö£´¡¥°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¡¢¡Ö£µ¡¥¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö£¶¡¥¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î£¶¤Ä¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼èÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¡¦¡Ö¥°¥ëー¥×Ä¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡×
¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
¡¦¡Ö¥°¥ëー¥×¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¡¡
¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
¡¦¡Ö¡õ EARTH for Nature¡×¡¡
¡¡https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/