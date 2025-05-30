[Bowers & Wilkins ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó] ±ß¹â´Ô¸µ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö800 D4¥·¥êー¥º ¹â²»¼Á¥¹¥Ôー¥«ー¥±ー¥Ö¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Bowers & Wilkins¤Ï¡¢2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ö800 D4¥·¥êー¥º ¹â²»¼Á¥¹¥Ôー¥«ー¥±ー¥Ö¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¹ØÆþ´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¤Î800 Series Signature¤ª¤è¤Ó800 Series Diamond¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ôー¥«ー¡Ê1ÁÈ¡Ë¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤ËAudioQuest¤Î¹â²»¼Á¥¹¥Ôー¥«ー¥±ー¥Ö¥ë¡ÖThunderBird ZERO¡×¡Ê3m / ¥Ú¥¢ / ¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸ / ¶ä¥á¥Ã¥¥Ð¥Ê¥Ê¥×¥é¥°»ÅÍÍ¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¡ÖRocket 88.2¡×¡Ê3m / ¥Ú¥¢ / ¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥ï¥¤¥ä / ¶â¥á¥Ã¥¥Ð¥Ê¥Ê¥×¥é¥°»ÅÍÍ¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
AudioQuest¼Ò¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹âµé¥±ー¥Ö¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏBowers & Wilkins¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯ÍÑ»îÄ°¼¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥±ー¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±þÊç¾ò·ï
ÂÐ¾Ý¹ØÆþ´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ôー¥«ー¡Ê1ÁÈ¡Ë¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
ÂÐ¾Ý¹ØÆþ´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～ 2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
±þÊçÄùÀÚ¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ59Ê¬
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
801 D4 Signature¡¢805 D4 Signature
https://www.bowerswilkins.com/ja-jp/category/loudspeakers/800-series-signature/
801 D4¡¢802 D4¡¢803 D4¡¢804 D4¡¢805 D4
https://www.bowerswilkins.com/ja-jp/category/loudspeakers/800-series-diamond/
¢¨¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Ôー¥«ー¡ÊHTM81 D4¡¢HTM 82 D4¡Ë¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊFS-805 D4¡ËÅö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÞÉÊ
801 D4 Signature¡¢801 D4¡¢802 D4¡¢803 D4¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý
ThunderBird ZERO¡Ê3m / ¥Ú¥¢ / ¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸ / ¶ä¥á¥Ã¥¥Ð¥Ê¥Ê¥×¥é¥°»ÅÍÍ¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§799,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://dm-importaudio.jp/audioquest/lineup/detail1/index1345.html
805 D4 Signature¡¢804 D4¡¢805 D4¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý
Rocket 88.2¡Ê3m / ¥Ú¥¢ / ¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥¤¥ï¥¤¥ä / ¶â¥á¥Ã¥¥Ð¥Ê¥Ê¥×¥é¥°»ÅÍÍ¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§229,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
http://dm-importaudio.jp/audioquest/lineup/detail1/index1353.html
ThunderBird ZERO
Rocket 88.2
±þÊçÊýË¡
²¼µ¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢£±.ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤´¹ØÆþ»þ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤Þ¤¿¤Ï¥ì¥·ー¥È¤È£².ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ÎÊÝ¾Ú½ñ¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â²»¼Á¥¹¥Ôー¥«ー¥±ー¥Ö¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç¥Õ¥©ー¥à
https://req.qubo.jp/soundunited/form/800D4(https://req.qubo.jp/soundunited/form/800D4)
±þÊç»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¹ØÆþ»þ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤Þ¤¿¤Ï¥ì¥·ー¥È
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ÎÊÝ¾Ú½ñ¡Ê2Ëç¡Ë
¢¨ ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¹ØÆþ»þ¤Î¡ÖÎÎ¼ý½ñ¤Þ¤¿¤Ï¥ì¥·ー¥È¡×¤È2Ëç¤Î¡ÖÊÝ¾Ú½ñ¡×¤ò¹ØÆþÀ½ÉÊ¤Î¡Ö·¿Ì¾¡×¡¢¡ÖÀ½Â¤ No.¡×¡¢¡Ö¹ØÆþÆüÉÕ¡×¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤Æ£±Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´Ãí°Õ
- ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ôー¥«ー¤ò1ÁÈ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÅö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÅö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
- ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ1ÁÈ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1²ó¤Î¤´±þÊç¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
- ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëºß½»¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÆüËÜ¹ñ³°¤Ø¤ÎÈ¯Á÷¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
- ¸Ä¿ÍÇäÇã¡¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥êÅù¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ÏÅö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
- Ãæ¸ÅÉÊ¡¢BµéÉÊ¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¤ÏÅö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
- ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÞÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤¬½ªÎ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±Åù¤ÎÂåÂØÉÊ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ë¤Ï¡¢¤´±þÊç¤Î¼õÉÕ¤«¤é4¤«·îÄøÅÙ¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¤ª¿½¤·¹þ¤ßÆâÍÆ¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
- ÊÀ¼Ò¤Ë¤ÆÉÔÀµ¤Ê±þÊç¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
- ¤´±þÊç¤ÎºÝ¤Ë¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÏÅö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÈ¯Á÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤Î¤ß»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤¬Äê¤á¤¿¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¤ËÂ§¤êÅ¬Àµ¤Ë´ÉÍý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏBowers & Wilkins¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.bowerswilkins.com/ja-jp/privacy-policy¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
D&M¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー
TEL. 0570-666-112 / 050-3388-6801
¼õÉÕ»þ´Ö¡§10:00～18:00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¢ÊÀ¼ÒµÙÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
Bowers & Wilkins¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1966Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Bowers & Wilkins¤Ï¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¹âÀÇ½¥ªー¥Ç¥£¥ªµ»½Ñ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦¤ò¥êー¥É¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Bowers & Wilkins¤Ï¡¢³×¿·À¤È²»¼Á¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤È¤Ê¤ë¥Ûー¥à¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëÀ½ÉÊ¡¢¥«ー¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤òÀß·×¡¦À½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾Þ¤ÈÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤«¤é¤Î¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢ºÇ¾åµé¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÈæÎà¤Î¤Ê¤¤¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄÉµá¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
www.bowerswilkins.com/ja-jp