¡ÚBankrobber LABO¡ßBridge Mogura Gallery presents¡Ûxz-one½é¤Î¸ÄÅ¸¡ØXHB1¡Ù2025Ç¯6·î20Æü(¶â)¤è¤ê³«ºÅ¡ª

レコード専門店「HMV record shop 渋谷」内に、2023年5月11日にオープンしたギャラリースペース「Bankrobber LABO(バンクロバーラボ)」。レコード専門店の枠を超え、これまで様々なアーティストによる展示を開催、オープン当初よりたくさんのお客さまにご来場いただき、ご好評をいただいております。

このたび「Bankrobber LABO」は、恵比寿のギャラリー「Bridge Mogura Gallery」 との共催で、2025年6月20日(金)~2025年7月1日(火)の期間、アーティストxz-oneによる初の個展 Bankrobber LABO × Bridge Mogura Gallery presents xz-one『XHB1』を開催いたします。

本個展では、主にステッカーのみで制作された作品を中心とし、アニメーションステッカーインスタレーション、レイヤー化されたステッカー・パターンだけで構成された本格的なポスターなど、幅広いデザインやコラボレーション作品などを展示いたします。さらに、会場ではステッカーパックやポスターなどグッズも販売予定!

"ステッカー"というメディアの限界に挑む本個展。ぜひこの機会に会場までお越しください!

お客さまに音楽の楽しみ方の1つとしてレコードを提案してきた「HMV record shop」が目指す「文化(カルチャー)の"情報発信地"」として、今後も「Bankrobber LABO」を通して、様々なアートやカルチャーを発信してまいります。

【開催概要】Bankrobber LABO × Bridge Mogura Gallery presents xz-one『XHB1』

■開催期間:2025年6月20日(金)~2025年7月1日(火)

■会場:Bankrobber LABO(バンクロバーラボ)

■所在地: 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町36-2 HMV record shop 渋谷 2F

■営業時間:11:00~21:00 ※HMV record shop 渋谷の営業時間に準ずる

■入場料:無料

▶Bankrobber LABO 公式ページ:https://www.hmv.co.jp/news/article/230421155/

▶Bankrobber LABO 公式Instagram:@bankrobber_labo(https://www.instagram.com/bankrobber_labo/)

▶Bridge Mogura Gallery 公式ページ:https://www.bridgemogura.com/

▶Bridge Mogura Gallery 公式Instagram:@bridgemogura(https://www.instagram.com/bridgemogura/)

「XHB1」はxz-oneによる初の個展で、主にステッカーのみで構成された作品に焦点を当てている。

ステッカーというメディアの限界に挑む。



XHB1 is the first solo exhibition by xz-one, mainly focusing on works built entirely through stickers. Pushing the medium to its limits.

■プロフィール/xz-one

スラップタギングをルーツとし、10年以上にわたりストリートで活動を続けるxz-oneは、ほぼステッカーのみを用いて作品を制作しています。



抽象的で一目でそれとわかるシンボルを繰り返し使用することで、タグとビジュアル・アンカーの両方の役割を果たし、幅広いデザインやコラボレーション作品に登場します。



ステッカーというメディアの限界に挑戦することで、xz-oneは独自の視覚言語を生み出しました。それは、巨大なストリートコンボ、アニメーションステッカーインスタレーション、レイヤー化されたステッカー・パターンだけで構成された本格的なポスターなどです。

xz-one

With roots in slaptagging and over a decade of continuous activity in the streets, xz-one works almost exclusively through stickers.

A recurring symbol - abstract, instantly recognizable - functions as both tag and visual anchor, appearing in a wide range of designs and collaborative pieces.



Pushing the medium to its limits, xz-one has developed a unique visual language: massive street combos, animated sticker installations, and full-scale posters composed entirely of layered sticker patterns.

▶公式サイト:https://xz-one.me/

▶Instagram: @xz_one(https://www.instagram.com/xz_one/)