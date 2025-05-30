¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
freee²ñ·×¡¢·ÐÈñÀº»»¤Î¡ÖÌÀºÙ¥¿¥°µ¡Ç½¡×Äó¶¡¤ò³«»Ï¡¡·ÐÈñÀº»»¤ÎÌÀºÙ¤ËÉôÌç¥¿¥°¡¦¥»¥°¥á¥ó¥È¥¿¥°¡¦¥á¥â¥¿¥°¤ò¸ÄÊÌÉÕÍ¿²ÄÇ½¤Ë
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡Ë¤Ïfreee²ñ·×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÐÈñÀº»»¤ÎÌÀºÙ¤´¤È¤Ë¥¿¥°¤òÉÕÍ¿¤Ç¤¤ë¡ÖÌÀºÙ¥¿¥°µ¡Ç½¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¤Ä¤Î·ÐÈñÀº»»¤Î¿½ÀÁÃ±°Ì¤«¤é¤µ¤é¤ËºÙÊ¬²½¤·¤Æ¿½ÀÁÆâ¤ÎÌÀºÙ¤´¤È¤Ë¥¿¥°ÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉôÌç¥¿¥°¡¦¥»¥°¥á¥ó¥È¥¿¥°¡¦¥á¥â¥¿¥°¤ò¸ÄÊÌ¤ËÉÕÍ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌÀºÙ¤´¤È¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥°¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ·ÐÈñ¿½ÀÁ¤¬²ÄÇ½¤Ë
¤½¤Î¤¿¤áÍ½»»¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¿¥°¤´¤È¤Ë·ÐÈñ¿½ÀÁ¤òÊ¬¤±¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾µÇ§¸å¤Ë¥¿¥°¤ò¼ê½¤Àµ¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢ºî¶È¹©¿ô¤¬Áý¤¨¡¢Í½»»´ÉÍý¤Ë¸í¤ê¤¬À¸¤¸¤ë¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÌÀºÙ¥¿¥°µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÉôÌç¥¿¥°¡¦¥»¥°¥á¥ó¥È¥¿¥°¡¦¥á¥â¥¿¥°¤Ê¤É·ÐÈñ¿½ÀÁ¤ÎÌÀºÙ¤´¤È¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥°¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¤Þ¤Þ¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤Ï¼è°úÅÐÏ¿»þ¤ËÌÀºÙ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¿¥°¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨ºî¶È¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÐÈñ¤ò¸ÄÊÌÈñÍÑ¤´¤È¤Ë¥¿¥°¤ÇÊ¬Îà¤·¤Æ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦½¾¶È°÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÐÍý¤ä¾µÇ§¼Ô¤«¤é°Æ·ï¤äÉôÌç¤Î¾ðÊóÉÔÈ÷¤Î»ØÅ¦¤ò¸º¤é¤·¡¢¿½ÀÁ¤òÉôÌç¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸úÎ¨Åª¤Ë·ÐÈñÀº»»¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡ÖÌÀºÙ¥¿¥°µ¡Ç½¡×¤Î³èÍÑ»öÎã①¡ÛÊ£¿ôÉôÌç¤ò·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷
Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö±Ä¶ÈÉô¤Ç·×¾å¤¹¤ë·ÐÈñ¡×¤È¡Ö¿Í»öÉô¤Ç·×¾å¤¹¤ë·ÐÈñ¡×¤Î2¼ïÎà¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö±Ä¶ÈÉô¤Ç¤Î·ÐÈñ¿½ÀÁ¡×¡Ö¿Í»öÉô¤Ç¤Î·ÐÈñ¿½ÀÁ¡×¤Î2¤Ä¤Î¿½ÀÁ¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¿½ÀÁÆâ¤ÇÊ¬¤±¤Æ·×¾å²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¡ÖÌÀºÙ¥¿¥°µ¡Ç½¡×¤Î³èÍÑ»öÎã②¡Û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤¦´ë¶È
ÉôÌç¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÊ£¿ô¤Î¼Ò°÷¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¿½ÀÁ¼Ô¤¬½ÀÆð¤Ë¥¿¥°ÉÕÍ¿¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤ÎÍ½»»´ÉÍý¤äÊ¬ÀÏ¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÀºÙ¥¿¥°µ¡Ç½¤Ç¥»¥°¥á¥ó¥È¥¿¥°¤Ê¤É¤ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥¿¥°¤È¤·¤ÆÌÀºÙ¤ËÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£»¨¤ÊÍ½»»´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£freee²ñ·×¤Ç¤ÏÆüÅö¡¦¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ê¤É·ÐÈñ²ÊÌÜ¤Ë¶â³Û·×»»ÊýË¡¤ÎÄÉ²Ã¤â²ÄÇ½¤Ë
½ÐÄ¥¤Ê¤Éµ¬Äê¤Î¶ÈÌ³¤ËÂÐ¤·¤Æ´ðËÜµë¤È¤ÏÊÌ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë1ÆüÃ±°Ì¤Î¼êÅö¤ä°ÜÆ°¤Ë¤«¤«¤ë¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Î¼êÅö¤Î»Ùµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë»Ùµë¾ò·ï¤ä·×»»¼°¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¾¶È°÷¤¬·ÐÈñÀº»»¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëºÝ¤Ë·ÐÈñ²ÊÌÜ¤ÎÁªÂò¤È°ìÄê¤ÎÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶â³Û¤¬¼«Æ°Åª¤Ë·×»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á·ÐÈñÆþÎÏ¹©¿ô¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢ー¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー21F
https://corp.freee.co.jp/
¡ã·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹´ðÁÃÃÎ¼±¡ähttps://www.freee.co.jp/kb/
¡ã¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡ä¡§https://jobs.freee.co.jp/
freee¤Ï¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ªー¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó (PR)¡¡ÉÊÅÄ¿¿µ¨¡¡https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/