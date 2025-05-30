±ÇÁü¥Çー¥¿½èÍýÍÑAI¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¹â°Ì¹çÀ®¥Äー¥ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿
NEDO¤Ï¡Ö¾Ê¥¨¥ÍAIÈ¾Æ³ÂÎµÚ¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ³«È¯»ö¶È¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ»ö¶È¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥Ã¥¸ÎÎ°è¤ËÅ¬¤·¤¿AIÈ¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥·¥ãー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¥ãー¥×¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëAI±ÇÁü¥Çー¥¿½èÍý¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢AI¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¹â°Ì¹çÀ®¥Äー¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥Äー¥ë¡Ë¤ò³«È¯¤·¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÊOSS¡Ë¤È¤·¤ÆËÜÆü¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Äー¥ë¤Ï¡¢±ÇÁü¥Çー¥¿½èÍýÍÑAI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬µ½Ò¤µ¤ì¤¿Python¡Ê¥Ñ¥¤¥½¥ó¡Ë¥³ー¥É¤«¤é¡¢½¸ÀÑ²óÏ©¤Ç¤¢¤ëFPGA¤Ê¤É¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Î²óÏ©¿Þ¤È¤Ê¤ëRTL¥³ー¥É¤ò¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£ÀìÌçµ»½Ñ¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â±ÇÁü¥Çー¥¿½èÍýÍÑAI¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀß·×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢³«È¯´ü´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Äー¥ë¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿RTL¥³ー¥É¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿FPGA¤Ç¼Â¾Ú¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢GPU¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¨¥Ã¥¸Ã¼Ëö¤ËÈæ¤Ù¡¢40ÇÜ°Ê¾å¤Î¹â¤¤ÅÅÎÏ¸úÎ¨¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Äー¥ë¤ÎÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸
¢¨ ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢ÊóÆ»È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹Á´Ê¸¡Û
https://corporate.jp.sharp/news/250530-a.html